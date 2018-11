Luxe: 5 lieux éphémères où manger et prendre un verre d’ici Noël

Le Chalet Royal au Royal Savoy Lausanne

Dans Les Jardins de l’établissement lausannois, à l’occasion d’un after work, on se laisse tenter par l’atmosphère chaleureuse et authentique de ce corner d’hiver. Au menu, on y déguste les classiques de la gastronomie hivernale telle que la fondue au champagne (elle se cuisine à la demande, 69 fr./pers.), la raclette mais aussi des grillades vaudoises. Côté déco, on craque pour l’ambiance chalet rehaussée de mobilier design, un pop-up nordique à tester avant de partir skier.

En plus: Pour des soirées au coin du feu, le lieu est privatisable le lundi et le mardi. Attention, l’offre est quasi sold out! Le 6 décembre 2018, on y fête la Saint-Nicolas avec le chef pâtissier Laurent Schmitt lors d’un atelier «Grittibenz» (16 h à 17 h 30, 20 fr./enfant).

Quand: Jusqu’au 30 décembre 2018, de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h. Réouverture du restaurant éphémère du 3 au 20 janvier 2019.

La Petite Forêt au Grand Hôtel Kempinski Genève

Au cœur du patio de l’hôtel (au second étage), on découvre un chaleureux chalet en bois clair et la magie d’une forêt de sapins de Noël créés en collaboration avec une fameuse marque de champagne. À la carte, on peut tester, par exemple, un repas insolite imaginé autour d’une fondue moitié-moitié AOP au champagne et à la truffe noire, servie avec une coupe de bulles brut (89 fr./pers.). Idéal pour un repas de fin d’année entre amis ou en famille. Le plus? La vue depuis l’établissement sur Genève by night… et on se prend soudainement pour une touriste en vacances dans la Cité de Calvin! Magique!

En plus: La nouveauté 2018? Une piste de curling devrait ravir les petits comme les grands amateurs de sport.

Quand: Jusqu’à fin mars 2019, sur réservation, ouverts tous les jours de la semaine pour les déjeuners et dîners.

Le Bar à Bulles au Beau-Rivage Palace Lausanne

Imaginez le décor: une galerie transparente avec comme panorama les étoiles, de fines guirlandes, le cadre luxueux des jardins du Beau Rivage Palace… Cet environnement insolite est bien réel et ouvre ses portes le 16 novembre 2018. On y célébrera une fin d’année bien méritée avec un petit apéritif champagne accompagné de «baked potatoes» revisitées, la recommandation du palace. Pour une parenthèse féerique et hors du temps avant le rush des préparatifs de Noël.

En plus: La journée, la vue de la terrasse du Lobby Lounge sur le lac et les montagnes est tout simplement spectaculaire. Le lieu est privatisable les lundis et mardis pour des groupes allant jusqu’à 60 personnes (dès 50 fr./pers).

Quand: Jusqu’au 24 février 2019, mercredi et jeudi de 14 h à 22 h, vendredi et samedi de 14 h à minuit.

Le Lodge d’hiver à la Réserve Genève

Illustration Richard Atlan

Une fois de plus, l’établissement de renom invite à la magie des fêtes. Dans la nature, face aux brumes romantiques du lac, on retrouve deux lieux. Le «Chalet Gourmet», à l’atmosphère chaleureuse et accueillante, propose des spécialités sucrées comme des crêpes ou des gaufres. Le restaurant, lui, dans un style plus épuré et moderne, sert tous les plats de montagne traditionnels (fondues, viandes grillées…). Un avant-goût de vacances en ville.

En plus: On fond pour la nouveauté de la saison, une patinoire de plus de 500 m2 en glace naturelle, entourée de sapins magnifiquement décorés et illuminés, parfaite pour tester notre triple loops.

Quand: Restaurant Lodge d’hiver: du vendredi 30 novembre 2018 au dimanche 27 janvier 2019. Restaurant ouvert à tous, du mercredi au samedi, dîner de 19 h à 22 h, Bar de 19 h à 23 h. Dimanche midi: déjeuner de 12 h à 16 h. Privatisation possible.

Et aussi… Le Carnotzet du Lausanne Palace

Jusqu’au 29 décembre 2018, cette capsule éphémère tout en bois est disponible, sous réservation, du mardi au samedi dès 19 h, afin de vivre un instant pétillant tout en dégustant une sélection de tapas du Chef Edgard ou encore un menu raffiné concocté par des Maîtres Sushi. On a envie de dire «What else?» Oups, on l’a dit! (390 fr. de 2 à 4 pers.)

