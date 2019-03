Les slows fondateurs des journalistes de la TDG

Still Loving You

«Nous sommes en 1994. Forrest Gump court, on danse le Mia et les sacs bananes sont une version moderne de la ceinture de chasteté, déjà amorcée par l’apparition des pantalons taille haute. J’ai 14 ans et le combo bonnes notes/raie sur le côté/lunettes me rend aussi désirable qu’une moufle aux yeux de mes camarades de classe mâles. À cette boum, il y a François, qui vient d’un autre cycle. Il a déjà doublé. Pire: il s’est déjà fait renvoyer pour insubordination. Il est grand, il est beau, il porte un blouson d’aviateur. Et il veut danser avec moi. Tandis que Scorpions semble crier que ce soir, il a les pieds qui puent (sisi, réécoutez), le vilain petit canard se transforme en cygne grâce au baiser d’un tendre rebelle.» «Still loving you», Scorpions, 1984

Hôtel California

«Camp de ski du Cycle d’orientation: c’est la boum au chalet. Comme en cours de gym, l’impression d’être la dernière choisie de l’équipe. Réduite à sa plus intime expression, l’équipe en question. Raideur de l’épine dorsale, liquéfaction des sentiments. Surtout ne pas lui marcher sur les pieds. Ni décoller ma joue de son cou, au cas où lui songerait à me coller un smack. Peu de risque, il tremble plus fort que moi. Quand l’«Hotel» quitte la terre ferme pour aller tanguer sous la tempête, on s’accroche au riff, en mode balancier de métronome. Miracle, on parvient au bout de la plage. Muets, triomphants et moites, on garde la pose jusqu’au bout de la nuit.» «Hotel California» , The Eagles, 1976

Child In Time

«C’est le moment. Un long slow dans un univers de hard rock. Premières notes magiques, à l’orgue. Et puis la voix d’Ian Gillan. Avec un zeste de contestation dans les paroles. La guerre du Vietnam en sourdine. Le bien et le mal. Pour emballer cette fille, en 1974, dans cette salle obscure de Thônex, il fallait bien ces dix minutes, même entrecoupées de moments endiablés, quand les corps soudain déchaînés se séparent par la force de la musique, bougent, transpirent. Mais pour mieux se retrouver, collés serrés, humides, à la fin du morceau. Quant à la voix stridente, dont les paroles se limitaient à des d’ahanements, elle ajoutait un chaos propice à toutes les tentatives». Sur l’album «In Rock », Deep Purple, 1970

Reality

«Avec deux grands frères prompts à la moquerie, plutôt crever que d’avouer ma passion pour les jeunes amours de Sophie Marceau. Mais dans le secret de ma chambre, le soir, je vole sa place dans les bras du jeune Lambert Wilson, bercée par la douce voix de Sanderson. Viennent mes 9 ans, le camp de ski et sa traditionnelle boum du dernier soir. Alexandre, un blondinet aux yeux verts, m’invite au moment du slow. Nous nous balançons pendant 3 minutes comme deux pingouins, bras tendus au maximum. Mon cavalier me demande d’être son amoureuse pour la vie. J’accepte, le cœur palpitant. Mes dreams deviennent reality. Je romps le lendemain matin. À neuf ans, un fiancé, c’est encombrant.» «Reality» Richard Sanderson, 1982

Je t'aime... moi, non plus

«J’ai été ému par «Night in the white satin». Je me suis laissé bercer par «Stairway to heaven». Honte à moi, j’ai oublié quelles étaient mes partenaires! Je ne me souviens que de moi, tout encombré de moi-même, si timide, entièrement voué à ne trahir aucun signe de désir ou de sentiment. Alors imaginez Je t’aime… pour le puceau d’alors: les soupirs et les ahanements de Jane, les paroles hélas en français «je vais et je viens, entre tes reins». Seule issue: enfouir sa tête le plus loin possible dans le dos de l’autre pour éviter son regard, se tenir à dix zizis de son bassin, puis jouer la montre… C’est lent, un slow!» «Je t’aime… moi non plus» , Serge Gainsbourg et Jane Birkin, 1969

Et tu danses avec lui

«C. Jérôme restera toujours pour moi synonyme de premières. Première fois qu’une fille m’invitait à danser - c’était en 1998 et j’avais 16 ans - et première fois que j’échangeais avec une Américaine - elle était de passage dans mon école. C’était lors d’une fête organisée dans un gymnase avec un prof aux platines. Je me souviens avoir eu honte. Honte de la variété française, honte de pouvoir y être associé. Selon des standards d’adolescents, quoi de plus ringard? Mais surprise, ma partenaire de danse n’était en rien gênée. Mieux, le romantisme dégoulinant de la chanson semblait communicatif. Ce soir là, le temps d’un slow, C. Jérôme est devenu tube international.» «Et tu danses avec lui», C. Jérôme, 1985

