Le smartphone n’a pas tué la photo de famille

Gianni Haver, sociologue de l’image à l’Université de Lausanne

Comment expliquer le regain d’intérêt de la photo de famille professionnelle à l’ère du smartphone?



Ça reste un marché de niche pour les photographes d’aujourd’hui par rapport à leurs prédécesseurs des années 30 ou 50. Désormais, pratiquement tout le monde est passé au numérique, les professionnels aussi. Ce qu’ils offrent, c’est quelque chose de différent, une photo immédiatement reconnaissable qui n’est pas interchangeable avec les millions de photos que l’on fait avec son smartphone et que l’on regarde de temps en temps en faisant glisser son pouce sur l’écran, voire plus jamais.



Ces photos de famille ont vocation à être tirées sur papier, peut-être encadrées, agrandies, bref mises en valeur. Symboliquement, il s’agit d’un autre objet. Pour le signaler, certains photographes recourent, par exemple, au noir et blanc, mais cela transparaît aussi à travers la mise en scène, le décor que l’on ne peut pas confondre avec le domicile et qui appelle clairement à être reconnu comme un studio de photographe.



Tout ça vous dit: «Attention, ce n’est pas une photo comme les autres, c’est une photo posée, pensée, réfléchie!» et qui coûte cher. A tout cela s’ajoutent aussi une posture, souvent étonnante, qui sort de l’ordinaire, et les retouches après coup. Là encore, le bon usage d’un logiciel comme Photoshop est souvent l’apanage des professionnels.



On est passé des poses un peu figées, très solennelles, à des mises en scène beaucoup plus ludiques. Est-ce que le portrait de famille raconte des choses différentes aujourd’hui?

Le côté solennel a disparu, c’est vrai. On ne voit plus ces photos mettant en scène le père dans une position centrale élevée, cette hiérarchisation de la famille, composée de gens endimanchés. Aujourd’hui, cette structure qui essayait de mettre en avant un statut familial et social s’est effacée au profit une autre aspiration, amenée par la société de consommation, celle du bonheur.



La famille est le lieu où il faut être heureux. D’où ce côté amusant souligné, mis en avant, qui doit servir à montrer qu’on est une famille parfaite.