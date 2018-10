«L’atout de l’animal est de vivre l’ici et maintenant»

Se soigner avec les animaux est tendance. La littérature fleurit de guides de médiation animale, zoothérapie ou équithérapie (lire ci-contre), apportant de nouveaux outils pour mieux se connaître à travers la présence d’un compagnon à quatre pattes. Au-delà de l’effet de mode, la thérapie par le cheval – la plus pratiquée dans notre pays – s’est professionnalisée à travers une formation supérieure (Diploma of Advanced Studies) commune depuis 2014 à toute la Suisse, et dont les séances sont remboursées par certaines assurances complémentaires. Le point sur cette approche avec Céline Neri, infirmière spécialisée dans le service de médecine et psychiatrie en milieu carcéral et présidente de l’Association suisse de thérapie avec le cheval (ASTAC).

Qu’est-ce que la thérapie avec les animaux apporte de plus qu’une thérapie en cabinet?

C’est une thérapie à médiation. On peut faire des parallèles avec l’art-thérapie ou l’ergothérapie. Là, l’animal devient un médiateur dans la relation qui permet d’être moins dans un face-à-face avec le patient. En psychothérapie individuelle on fait appel à son monde intérieur, à des expériences vécues dans le passé. On doit avoir accès au processus de mentalisation. Pour beaucoup de patients, cette étape est compliquée. Le réel atout de l’animal est de pouvoir vivre une expérience concrète ici et maintenant. Vu qu’on est face à un animal vivant, on doit s’ajuster à ce qui se présente. Sa nature, par essence animale, va apporter des expériences nouvelles auxquelles le patient devra faire face sur le moment en puisant dans ses ressources mais qui vont aussi parfois le confronter à ses difficultés. Il aura le résultat de son comportement et de ses émotions en direct.

À qui s’adressent ces approches?

À tous les publics: des adultes en difficulté psychique (des gens en burn-out ou qui souffrent de dépression) ou avec des pathologies plus lourdes comme la schizophrénie. Mais aussi les enfants et les personnes âgées. On peut traiter tout type de pathologies. Dans ma pratique j’ai beaucoup de femmes qui viennent pour des troubles anxieux. Elles fonctionnent au quotidien, mais sont parfois bloquées dans certaines situations de la vie par des crises de panique.

Avec quels animaux travaille-t-on?

En Suisse, principalement des chiens et des chevaux. Avec les premiers, on travaille la sphère sociale et émotionnelle. Avec les deuxièmes, on est plus dans la dimension sensorielle puisqu’on peut les monter. À côté de ça, il existe la zoothérapie avec les petits animaux, lapins, hamsters, souris, oiseaux. En prenant conscience, par exemple, que le lapin a besoin de nourriture, d’une cage propre et de caresses, le patient, à force, va aussi se rendre compte qu’il doit prendre soin de lui. L’idée est de toujours transférer les expériences vécues avec l’animal dans la vie de tous les jours du patient.

Un exemple?

On propose à un patient de rencontrer un cheval en liberté dans un espace sécurisé. On lui demande d’amener l’animal d’un point A à un point B sans le toucher ni être dessus. Il va devoir créer un lien avec lui, comprendre que le cheval a une autre façon de communiquer que l’humain et se mettre à sa place pour l’amener à répondre à sa demande. On observe comment l’exercice s’est passé et on fait des liens avec le quotidien du patient. Par exemple dans le cas de conflits avec un patron, on peut mettre en perspective si la manière qu’il a de communiquer avec lui est adéquate ou non. Pendant la séance, le patient vit cette expérience et l’emporte après avec lui. L’animal aide à se reconnecter. Ce qui explique cet attrait pour cette approche, comme toutes celles qui permettent à l’humain de se relier à sa part instinctive.

www.therapiecheval.ch (TDG)