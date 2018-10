Islam: des socialistes dans l’opposition

Pour les socialistes du groupe Integra Universell, créé en juin dernier, la complaisance de leur parti envers les communautés musulmanes et leurs revendications doit cesser. Benoît Gaillard, conseiller communal à Lausanne, est le leader romand de ce courant. Les dissidents demandent un vrai débat public (à l’exception cependant des personnes qui partagent mon approche, Gaillard a refusé de me parler). Ils insistent sur la liberté d’expression et contestent l’emploi du terme islamophobie quand il ne sert qu’à bâillonner les critiques de l’islam ou de ses prosélytes.

Jusqu’ici, tout ce que réclament les obscurantistes a été accepté par les socialistes (ils le sont toujours par les Verts): burqa, foulard des fillettes, mosquées liées aux groupes extrémistes, etc.

Tout ce qui portait l’empreinte de la satanique UDC devait être ipso facto refusé. Or, nos socialistes new-look vont jusqu’à imaginer accepter l’interdiction de la burqa qui sera soumise au peuple grâce à l’UDC.

Integra universell; «Le PS doit s’engager pour interdire dans la loi les vêtements d’enfermement des femmes. Les considérations quantitatives sur le nombre de cas constatés ou non n’ont absolument aucune pertinence…»

Benoît Gaillard: «Dans l’espace public, le signe religieux a une signification indépendante de la personne qui le porte. La burqa est une adhésion à la discrimination.» «…au pire, on soutiendra l’initiative.»

Le groupe femmes du parti officiel, toujours obsédé par l’UDC, s’est prononcé en janvier dernier à l’unanimité contre cette initiative.

Sur leur site, les insoumis donnent la liste de leurs revendications et en affirment un fondement: «… nous souhaitons […] que la foi soit traitée comme une affaire individuelle dans une société sécularisée.»

On ne peut qu’applaudir! Les activistes musulmans demandent au contraire de pouvoir introduire leurs rites dans l’espace public et y consacrent une bonne partie de leur énergie. Avec un succès qui ne se dément pas.

Les insoumis sont opposés aux processus de reconnaissance publique des communautés religieuses en cours dans plusieurs cantons, mais ne s’y opposent pas frontalement.

Voici les revendications les plus précises du groupe: - Pas de vêtements «patriarcaux et sexistes» dans les écoles publiques. Le voile doit être interdit jusqu’à 18 ans.

- Pas d’employées voilées dans les écoles publiques et les administrations. - Pas d’exceptions pour motifs «religieux ou idéologiques». Le reste témoigne d’une réelle prise de conscience (endoctrinement des enfants, influence d’États étrangers sur les mosquées, etc.), mais les solutions proposées sont souvent incantatoires.

Integra Universell tient à faire savoir qu’il ne se focalise pas sur l’islam, mais combat le conservatisme de toutes les religions, Et c’est l’objet de la première action politique de Benoît Gaillard depuis la création de ce groupe: la demande de limitation du prosélytisme religieux, toutes religions et sectes confondues, dans les rues de sa commune. Et sur l’islam proprement dit? Patience, patience!

* Auteur de «Radicalisme dans les mosquées suisses» aux Éditions Xénia

