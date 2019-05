Filtres à selfies et gros sous

Le philtre d’amour a fait son temps. Le filtre à selfies commence, lui, à peine son règne. Comme son prédécesseur, il a gardé quelque chose de magique en permettant à n’importe qui d’incruster sur ses images des effets spéciaux dignes du cinéma grâce à des technologies dites de «réalité augmentée». Il est alors possible de s’embellir… ou bien de se grimer en petit chat ou en dragon capable de cracher du feu.

Chaque jour, des centaines de millions d’utilisateurs usent déjà sans le savoir de la réalité augmentée sur Snapchat, Instagram, Facebook ou même directement dans la caméra des appareils Samsung ou Huawei, qui suggèrent un filtre «beauté» au moment de prendre la photo. Plusieurs plateformes misent désormais sur cette technologie pour leur avenir, et un marché publicitaire commence, discrètement, à prendre forme.

Ces filtres sont les moteurs de l’engagement des utilisateurs de Snapchat, qui les a popularisés auprès de ses 190 millions d’utilisateurs. Les chiffres d’usage donnent le vertige: 400'000 filtres ont déjà été créés sur l’application et ont été utilisés 15 milliards de fois.

Ils constituent aussi l’une des principales sources de revenus de l’entreprise, qui permet aux annonceurs de créer des filtres sponsorisés lors de campagnes pour Nike, L’Oréal, Clarins… «Ce n’est pas un acte anodin d’appliquer le logo d’une marque sur son propre visage et de l’envoyer à ses amis en étant soi-même prescripteur», explique Emmanuel Durand, DG de Snapchat France.

L’entreprise cherche à développer le format au-delà des cercles de gros annonceurs, seuls capables d’investir dans une technologie qui s’avérait jusqu’ici coûteuse et ardue à développer. Les ingénieurs de Snapchat ont simplifié le processus à l’extrême en concevant Lens Studio, un logiciel permettant à n’importe qui de créer rapidement son filtre à selfies, plutôt que de coder lui-même un programme de reconnaissance faciale. De nombreux curieux s’y sont mis, avec un certain succès. Jean-Sébastien Wallez a ainsi créé un filtre de chat réalisant un geste obscène, qui a été vu 3,8 millions de fois.

«Nous sommes à un moment clé pour la réalité augmentée, car les fabricants de téléphones proposent des appareils plus sophistiqués qui permettent plus d’expérimentations», explique Eitan Pilipski, vice-président de la réalité augmentée chez Snapchat. Le réseau social s’est également activé pour tisser un réseau d’agences publicitaires partenaires.

Instagram n’est jamais loin de Snapchat et a développé dans la même veine Spark AR Studio, un logiciel permettant aussi de créer des filtres simplement. D’après Facebook, plus d’un milliard de personnes ont utilisé des «expériences de réalité augmentée» par l’intermédiaire de la plateforme depuis son lancement officiel, l’année dernière. Une artiste française du nom de Johanna Jaskowska a ainsi diffusé en novembre dernier, sur le réseau Beauty 3000, un filtre permettant de donner à sa peau des teintes nacrées. Celui-ci a généré 350 millions d’impressions, le Graal pour un annonceur. Depuis cette prouesse, les jeunes créateurs n’ont eu de cesse de battre les records: 480 millions de vues pour un jeune Australien, près de 890 millions pour une jeune créatrice russe… Quand les utilisateurs sont séduits par les filtres, ils les utilisent et, surtout, les partagent massivement.

C’est pourquoi Snapchat et Facebook déploient la technologie avec soin et font la chasse aux meilleurs créateurs, qu’ils cherchent à attirer vers leurs plateformes. Snapchat en a invité certains à Los Angeles, en mars, lors de sa première présentation annuelle, où il a promis la monétisation possible des créations. Il y a un an, Facebook a créé un groupe privé pour les créateurs de Spark AR Studio. Ils sont aujourd’hui 20 000 à y échanger autour de leurs créations, de leurs difficultés techniques… Instagram répond à leurs questions, leur présente des clients et veille au grain: tout ce qui semble trop rattaché à une marque est banni. Car derrière toutes ces attentions, l’enjeu pour Snapchat et Instagram reste de maîtriser l’entrée des annonceurs et de capter l’essentiel de la valeur. Un processus de validation des filtres très rigoureux est mis en place sur Instagram afin d’empêcher les créateurs d’utiliser un format «trop publicitaire». Seules quelques marques prestigieuses sont pour l’instant autorisées à créer des filtres par le biais d’Instagram. Disney, Dior, Gucci, Off-White ou encore Kylie Jenner font partie des privilégiés de ce déploiement très stratégique. «Ils font très attention à ne pas faire fuir les utilisateurs en introduisant trop vite et trop massivement ce nouveau format publicitaire», explique Johanna Jaskowska, dont le téléphone est pris d’assaut par les marques qui souhaitent collaborer avec elle mais ne peuvent pour l’instant rien faire.

Certains artistes ont déjà flairé que leur avenir sur les plateformes ne se ferait pas sous ces conditions. «Pour l’instant, les artistes sur Insta sont surtout payés en notoriété, mais si les followers payaient le loyer, ça se saurait», souffle une jeune artiste. Un peu comme YouTube, qui a été forcé de partager la monétisation des vidéos avec les créateurs de contenus. Pour attirer les meilleurs, il faudra les rémunérer.

