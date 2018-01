Expo «Body Worlds», dégustation d'huîtres et petite soirée hip-hop

3 IDÉES POUR TON JEUDI

Move your body

Derniers jours pour se rendre à l'exposition itinérante mondiale qui a le chic pour déclencher des polémiques à chaque fois qu'elle se choisit une nouvelle destination. J'ai nommé «Body Worlds», bien sûr, qui montre des vrais corps dont on a stoppé la décomposition (ça s'appelle la «plastination»). Attention, «Body» lève le camp définitivement ce dimanche 7 janvier.

EXPOSITION | JUSQU’AU 7 JAN. 10H–19H | PALEXPO

Deux mille huît...tres

Pour prolonger un peu les Fêtes, nous te proposons de te rendre ce soir à une petite dégustation d’huîtres, ambiance chic et maritime. Au choix: «6 huîtres + 1 verre de muscadet ou 6 verres de muscadet + 1 huître» pour 14 CHF... C'est pas nous qui le disons, c'est le Homard.

APÉRO | 17H–22H | LE HOMARD BLEU

Hip-hop pour les Grottes

Allez hop! On commence l'année en douceur avec cette petite soirée hip-hop/bass music en soutien à l'Arcade aux Grottes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un espace culturel et social destiné aux habitants du quartier des Grottes, qui promeut des projets et activités en tout genre. La participation est libre.

SOIRÉE | 21H–2H | LA MAKHNO

