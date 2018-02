Elle porte son corset 23 heures par jour

Cela fait près de trois ans que cette mère de famille californienne, ancienne soldate dans la marine, a décidé de réduire son tour de taille. Après l'accouchement de ses jumeaux, Diana Ringo avait perdu sa silhouette, une silhouette trop masculine à son goût. Pour y remédier, elle a choisi un moyen radical, d'après The Sun. «Quand je porte mon corset, je me sens sexy», a expliqué l'Américaine de 39 ans. «Je n'étais pas heureuse avant, parce que j'étais grosse.» Et d'ajouter que cette pratique a augmenté sa confiance en soi.

Grâce à cet artifice, sa taille ne mesure que 18 pouces, soit quelque 45 centimètres. Elle possède plus de 45 corsets dans sa garde-robe, pour une valeur de 1400 livres (1800 francs environ), selon The Mirror. L'époux de Diana Ringo a fini par accepter ce nouveau mode de vie, même s'il a encore quelques réticences. Au début, inquiet, il lui a conseillé de se rendre chez le médecin, mais celui-ci a estimé que tout allait bien.

Impact sur la santé

Sauf sous la douche ou à l'entraînement, la trentenaire ne se départit pas de son corset. Soit 23 heures par jour à être lacée. Ainsi, dans l'intimité, la Californienne ne se départit pas de sa panoplie. «Mon mari saisit mes cordes pour avoir une bonne prise», précise-t-elle.

Mais si ses proches ont accepté avec plus ou moins de facilité cette nouvelle pratique, les regards extérieurs ne sont pas toujours tendres. «Certains parents pensent que je suis un mauvais exemple.» D'autres sont toutefois prêts à tenter l'expérience.

Quant aux répercussions sur sa santé, Diana Ringo reconnaît qu'elle ne peut pas manger de grandes quantités ou respirer à pleins poumons, mais sa silhouette est plus importante. «Je fais confiance aux corsets.» (cbx/nxp)