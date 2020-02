Sexualité: «Il s'est refusé à moi, ça me trouble»

«Mon mari a refusé à quelques reprises d’avoir des rapports sexuels lorsque je l’approchais. Aujourd’hui, je me sens fermée. Auriez-vous des pistes pour retrouver notre intimité?» Laure, 32 ans.

La réponse:

Afin de retrouver une intimité érotique au sein du couple, il s’agit d’élaborer la compréhension que vous avez de la situation, en particulier de ce qui fait problème. Selon vous, pourquoi est-ce que votre époux a décliné vos invitations? Comment comprenez-vous ce mouvement de fermeture? Selon les réponses apportées, les pistes à explorer seront différentes. A cela s’ajoute le point de vue de Monsieur. Pour quelles raisons a-t-il dit «non»? Perçoit-il l’impact que ces refus ont sur vous? Réfléchissez chacun à ce que l’autre dit pour expliquer ce dysfonctionnement relationnel. Ce cheminement introspectif favorisera l’émergence d’éventuelles difficultés qui appartiennent à votre histoire personnelle et à votre identité érotique.

Thérapie et retrouvailles

Ensuite, vous pourrez vous dire vos besoins et vos craintes, vos envies et vos douleurs. Ce partage peut être mis au service d’un plus grand espace de sécurité entre vous deux. Cette étape peut être facilitée grâce à un travail sexothérapeutique de couple. Parfois, les individus parviennent à échanger ces contenus ensemble. Une grande partie des couples avec lesquels je travaille a toutefois besoin du cadre sécurisant de la thérapie et bénéficie du travail de traduction du ou de la sexologue.

Une fois que vous aurez pu échanger ce que chacun aura découvert de son côté, il est probable que la tension diminuera et que le véritable travail de retrouvailles érotiques pourra débuter. Vous pourrez alors définir les étapes par lesquelles vous avez envie de passer pour vous retrouver. Parfois, il s’agit d’exercices corporels. D’autres fois, cela consiste à imaginer comment colorer la réalité à l’aide des fantasmes de chacun. D’autres fois encore, la formulation d’invitations érotiques concrètes est la clé du changement. Mais la plupart du temps, la capacité de passer d’une situation de gêne à une situation de jeu, au sein de laquelle l’humour et la légèreté sont de mise, constitue l’élément déterminant pour que le couple apprivoise un érotisme plus épanouissant.

Notre expert

