Sexualité: «La pression à la performance me bloque»

«Je discute avec des filles sympas sur les sites de rencontre, mais je n’ose pas les rencontrer en vrai. Je me rends compte que j’ai de l’angoisse par rapport à l’acte sexuel. Clairement, les filles s’attendent à ce que, dès le premier soir, on soit à la hauteur, sinon elles nous critiquent sur les réseaux sociaux.»

Kev, 20 ans

La réponse:

Il y a eu l’époque «attendre jusqu’au mariage», l’époque «attendre le troisième rendez-vous» et, aujourd’hui, la consommation rapide avec évaluation sur Facebook. De là à penser que telle fille que vous allez rencontrer (surtout après un premier dialogue par messages) est forcément dans cette attente, rien n’est moins sûr. Seule certitude, en se mettant une telle pression, on est loin du désir, du plaisir, de l’intimité. Si, de surcroît, vous appréhendez des critiques publiques (signe d’immaturité de la part de ces filles), on est un plein cauchemar au lieu d’être dans l’érotisme. Sachant que les hormones du stress vont directement à l’encontre des mécanismes de l’excitation, vous créez votre malheur; passé un certain seuil de stress, on peut dire au revoir à l’érection ou à tout contrôle éjaculatoire.

Créer le désir

Dès lors, pourquoi vouloir des rapports sexuels dès la première rencontre? Pourquoi ne pas prendre le temps de sentir si vous êtes en confiance (et dans le désir!) avec la personne, suffisamment pour vous assurer les meilleures conditions possible pour le côté sexuel? Je comprends bien que, vu votre méfiance, vous restiez dans une position d’évitement… qui doit étonner celles avec qui vous discutez sans jamais les rencontrer.

Bien sûr, certaines s’attendent à ce que vous proposiez de la sexualité rapidement. Certaines en ont sincèrement envie, d’autres non, et il vous appartient de dialoguer avant et lors de la rencontre pour que chacun se sente à l’aise. Pour moi, la bonne raison de passer à l’acte, quel que soit le moment, est d’en avoir tous les deux vraiment envie. Un désir mutuel et fort vous aidera à surmonter les angoisses et à vivre un bon moment, pour le plaisir et non pas pour satisfaire une norme. Prenez le risque d’être vous-même; c’est une personne que vous allez découvrir, pas un employé à un entretien d’embauche avec obligation d’assurer. Passez une bonne soirée!

Notre experte

