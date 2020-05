Sexualité: «Il mate du porno avec des trans»

«Mon mari consulte des vidéos pornographiques avec des trans. Cela signifie-t-il qu’il aime les hommes?»

Christine, 28 ans

Réponse:

Il a dû être difficile pour vous de découvrir que votre époux visionnait de la pornographie mettant en scène des personnes trans. Bien qu’il y ait une sensibilisation sociale aux questions et aux identités de genre trans, ces dernières demeurent difficilement pensables et acceptables pour de nombreuses personnes. C’est en partie le cas parce que cela remet en cause un système de croyances établi depuis bien longtemps et entraîne une perte de repères fondamentaux. Votre réaction est donc parfaitement compréhensible. Tentons d’éclairer un peu la situation.

Il existe une multitude d’identités trans et il n’est pas possible de mettre l’ensemble des personnes qui s’identifient ainsi dans le même panier. L’une des figures trans très populaires sur les sites pornographiques est la shemale. Il s’agit d’une personne assignée homme à la naissance, qui effectue une transition vers une féminité stéréotypée, souvent hypersexualisée.

Jouissance objectivable

Les hommes qui visionnent des films dans lesquels performent ces actrices s’identifient en tant qu’hétérosexuels. Dans mon expérience, les hommes qui ont une curiosité homosexuelle regardent plutôt des vidéos gays, c’est-à-dire qui réunissent plusieurs hommes ayant des rapports sexuels entre eux. Parfois, l’intérêt et l’excitation surgissent d’un sentiment de transgression, comme si consulter ces films leur permettait de braver un interdit social et intensifiait leur expérience érotique. Pour d’autres hommes, voir le plaisir d’une femme trans est rassurant, car leur jouissance est objectivable par l’éjaculation alors que le plaisir clitoridien est plus difficile à voir pour un homme puisqu’il n’y a pas de signe clairement visible. Dans ce cas, ces personnes se sentent rassurées sur leur capacité à procurer du plaisir sexuel à leur partenaire. Ils se sentent donc performants. Dès lors, il serait important de demander à votre époux ce qu’il recherche dans ces images. Cet échange pourrait vous permettre de mieux comprendre son érotisme.

