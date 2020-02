Sexualité: «Ma maladie nuit à mon couple et à ma vie sexuelle»

«Ayant reçu un diagnostic d’ovaires polykystiques, je souffre seule. J’ai l’impression que ma vie sexuelle et mon couple en ont déjà pâti, en raison des douleurs et des difficultés à avoir un enfant. On en parle peu et je pense que cela pourrait aider d’autres femmes si on l’évoquait dans votre chronique.»

Jessica, 24 ans.

Réponse:

Je ne suis pas médecin mais, visiblement, le diagnostic est difficile à poser. D’ailleurs, lorsqu’on entend douleur, on pense d’abord à l’endométriose. Or, ici, il s’agit d’un déséquilibre hormonal. Du point de vue des symptômes, certaines se plaignent plutôt de règles irrégulières, d’autres d’une trop forte pilosité, d’une acné importante et persistante ou d’une chute de cheveux. Ces manifestations constituent des attaques vis-à-vis de la féminité, fragilisant la confiance en soi, dans son corps et sa sexualité. Si c’était votre cas, vous avez déjà dû consentir à des efforts et des coûts, des traitements contre la pilosité et l’acné. Le SOPK est également souvent associé à l’obésité et au diabète. Chez certaines, le syndrome est responsable de l’absence d’ovulation, d’où une infertilité. Aujourd’hui, on répond à cet aspect par des traitements hormonaux et certains couples choisissent la fertilisation in vitro.

Se centrer sur le possible

On peut naturellement en arriver à mettre la vie sexuelle de côté, alors qu’elle peut représenter un socle important de la relation du couple et une ressource pour se sentir bien dans sa peau. Toutefois, comment continuer à investir ce domaine alors qu’il est miné de souffrances et d’incertitudes quant à la capacité d’enfanter? Certains facteurs impliqués dans le SOPK sont hors de votre contrôle, il faut donc les lâcher (plus facile à dire qu’à faire, j’en suis consciente). D’autres sont plus accessibles et valent la peine que vous mettiez en œuvre ce qui vous est possible. Par exemple, les études montrent qu’en cas d’obésité, une perte de poids a déjà un impact favorable. Votre champ d’action réside dans un mode de vie sain: alimentation et exercice physique notamment, peut-être au sein d’un groupe afin de vous motiver. La pratique de la méditation en pleine conscience est également une aide avérée dans les situations de douleurs chroniques; de plus, vous pourrez vous sentir moins seule en pratiquant cette approche en groupe.

Notre experte

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, laurence.dispaux@femina.ch, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC.