Sexualité: gérer le désir dans une relation ouverte

«Mon désir fluctue dans la relation avec mon partenaire. Nous avons des échanges avec d’autres hommes et, dans ces cas, ma libido est toujours au rendez-vous. Comment faire pour stabiliser la situation au sein du couple?»

Matthieu, 36 ans

La réponse:

Il n’est un secret pour personne que, dans le cadre d’une relation, le désir sexuel tend à diminuer avec le temps et qu’au contraire Eros s’alimente volontiers de la nouveauté. En cela, la description de votre dynamique sexuelle ressemble à ce que peut en dire une grande partie de la population. Vous évoluez dans une relation ouverte, votre compagnon et vous-même pouvez partager des relations sexuelles avec d’autres hommes. Ce contrat de couple permet donc à chacun de nourrir son érotisme grâce à de nouvelles rencontres et, par là, d’enrichir son expérience érotique. Lorsque ça se passe bien et que cette ouverture n’engendre pas de souffrance, chaque partenaire peut s’épanouir.

Valoriser la relation

Cependant, ce cadre conjugal ne vous protège pas forcément des dynamiques libidinales internes. Ouverts ou exclusifs, vous aurez à négocier avec les mouvements du désir au sein du couple. Comme dans la plupart des relations, il s’agit pour vous de trouver des moyens de vous rapprocher et d’activer les sources d’excitation fonctionnant pour l’un comme pour l’autre. Vous devrez également être attentifs à l’effet de contraste qui vous invite à comparer ce qui se passe au sein de votre couple et ce que vous vivez avec d’autres partenaires. Le risque devient alors de dévaloriser et de problématiser le sexe entre vous. La sexualité extraconjugale n’implique certainement pas les mêmes valeurs, ni les mêmes enjeux. Si la nouveauté allume facilement le désir, il est possible qu’une connaissance mutuelle profonde renforce un sentiment d’intimité et augmente le plaisir alors partagé. Faites attention à ne pas confondre ces deux terrains de jeu et apprenez à valoriser ce qui se passe entre vous.

