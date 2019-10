Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Rémi Mogenet: Arthur Rimbaud et l'imagination raisonnée

Toujours pour des motifs professionnels, après Luc Alberny et Guy de Maupassant, je m'amuse à relire Arthur Rimbaud – ses poèmes en vers. Et je découvre une introduction réalisée, dans l'édition choisie, par mon ancien professeur à la Sorbonne Pierre Brunel. Je l'aimais bien, il s'intéressait à la poésie contemporaine, aux motifs mythologiques, et j'ai participé à son Dictionnaire de don Juan – y publiant un article. Mais une remarque qu'il fait sur Rimbaud m'a surpris. Il assure que son imagination était raisonnée, semblant contredire une école de pensée qui la trouve délirante. Il paraît mettre un point d'honneur à ce qu'il en soit ainsi, comme si le problème était moral. Cependant, il n'en donne pas d'illustration, il n'en livre aucune preuve. Ce n'est pourtant pas difficile: peu ou prou, l'imagination représentée par des mots contient des éléments de raison, comme la langue elle-même. La question n'est pas là. Je suis d'accord avec le présupposé de Pierre Brunel: toute imagination de poète digne de ce nom est raisonnée – ou, comme disait Rudolf Steiner, disciplinée. Je rejette à la fois les imaginations délirantes et l'absence d'imagination en poésie – le rationalisme sec. Pour moi, même, les meilleurs poètes sont ceux qui équilibrent le mieux ce qui ressortit à la raison et ce qui ressortit à l'imagination. (...)

Charly Schwarz: Pas confondre multiculturel et interculturel

(...) De mon point de vue, une société interculturelle invite au partage des savoirs, à la connaissance des coutumes de l’autre, à une imbrication et à une interpénétration mutuelles. Tandis qu'une société multiculturelle génère une juxtaposition des communautés d’où résultent rapidement une ghettoïsation des comportements et une séparation des idéaux.

Arnaud Cerutti: Samedi, Servette peut relancer la machine

(...) N’en déplaise à ses détracteurs établis dans la cité de Calvin, le capitaine neuchâtelois est un exemple à suivre pour tout ce qu’il apporte encore à son club. En dépit des années qui passent et des deux saisons qu’il a récemment vécues en Challenge League, «Nuzz» reste l’un des meilleurs joueurs de Super League. Il peut être un exemple pour n’importe lequel des Servettiens qui voudrait se muer en sauveur. Mais il sera aussi, samedi, le premier homme à museler dans le camp d’en face. Car avec un Nuzzolo dans ses petits souliers, Xamax n’a plus le même visage. Alors qu’avec un Sauthier libéré, Servette peut, lui, espérer retrouver tout ce qui lui a récemment manqué. Et ainsi entamer le 2e tour du bon pied?

Guy Mettan: Arrêt tournage pour la RTS à Villette

7e étape du tour des communes genevoises : Croix-de-Rozon - Evordes – Troinex – Veyrier – Sierne – Villette – Thônex – Chêne-Bourg – Chêne-Bougeries. A partir de Troinex, la rue s’anime un peu et les habitations deviennent plus denses. Sur le plateau de Vessy, j’opte pour le Bois de Veyrier, que je n’ai encore jamais traversé : personne ! Heureusement je me rattrape à Veyrier. En une heure, j’écoule un maximum de papillons, ce qui me permet de faire une étape bien méritée au café de la Réunion. C’est là que j’ai rendez-vous avec Alimuddin, qui anime petite chaine d’info sur Youtube et a trouvé ma pub dans sa boite aux lettres lors de mon passage au Grand-Saconnex. Petite interview au bord de la fontaine de la place de l’église. Il m’accompagne jusqu’à Sierne où m’attend un autre rendez-vous avec la RTS cette fois. Le TJ souhaite faire un sujet sur la mulltiplication des listes à un seul candidat et le choix est tombé sur moi à cause de ma tournée du canton à pied, qui a attiré l’attention semble-t-il. Ça change un peu des candidats dans leur bureau ou sur les marchés. Va donc pour le reportage. (....) Touchons du bois : jusqu’à maintenant, je n’ai jamais connu un seul moment d’ennui au cours de ma marche. Il reste encore trois étapes pour parcourir les 12 communes restantes. J’ai hâte de savoir ce qui m’attend !

Jean-Noël Cuénod: ”Molly” et le verbe s'est fait chair

Au commencement était le verbe de James Joyce. Et son verbe s’est fait chair en la personne de Chloé Chevalier qui incarne Molly. D’une telle performance théâtrale, on n’en revient pas, ce qui signifie que l’on ne cesse d’y revenir. A vivre aux Déchargeurs, scène parisienne qui mérite bien son nom, car Molly y déverse espoirs trahis, frustrations inavouées, rages anciennes, sottises masculines. (...)

Pascal Gavillet: Zabou Breitman assume tout, même le club Dorothée

J’ai adoré Les Hirondelles de Kaboul, que Zabou Breitman a cosigné avec la dessinatrice Eléa Gobbé-Mevellec, mais dans ce court entretien, nous n’avons presque pas parlé du film. Zabou a comme les invités précédents joué le jeu d’une interview cash durant laquelle elle ne s’est jamais démontée. Même lorsqu’il s’agit d’évoquer ses débuts, ou de lui faire dire des trucs pas cools sur son film. Mon interview classique avec Zabou reste consultable sur le site de la TdG depuis plusieurs jours. (...) Au début de ta carrière, tu as participé au club Dorothée, enregistré un 45 tours avec Arnold Turboust et joué dans un film érotique, Gwendoline de Just Jaeckin. Tu assumes tout ? Mais à fond ! Heureusement que j’ai tourné ce film érotique à cette époque, en 1983. J’étais encore jeune. En plus, Jaeckin était quelqu’un de très sympa.(...) Penses-tu que la promo est la partie la moins intéressante d’un film ? (...)

Marie-France de Meuron: La suppression d'antiinflammatoires en libre service

"L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (l'ANSM) souhaite limiter l'accès direct à 82 spécialités à base d'antiinflammatoires (aspirine, paracétamol, ibuprofène) dans les pharmacies. Rangées derrière le comptoir, elle renforcerait le rôle de conseil du pharmacien." Cette mesure survient "à la suite du décès d'une jeune femme, conséquence d'une intoxication au paracétamol absorbé par automédication sur plusieurs jours". En fait l'intoxication au paracétamol est connue depuis longtemps mais une mort est très souvent un fort stimulus de prise de décision! La banalisation de la prise d'un antiinflammatoire est à l'image de la banalisation du symptôme douloureux, souvent dû à une inflammation que ressent une personne. Au lieu d'écouter le signal que lui donne son corps, elle veut le supprimer au plus vite, passer par dessus pour continuer ses activités comme si de rien n'était. C'est similaire à un clignotant rouge qui s'allume dans une auto : il est petit mais si on le néglige, le moteur peut griller... C'est ainsi qu'en "gommant" une douleur dans la sensation qu'elle procure mais non dans le signal qu'elle donne, la cause sous-jacente peut continuer à se développer. La douleur revient et deux voies s'offrent à nous : soit nous cherchons à comprendre son origine, soit nous la gommons à nouveau. C'est là qu'intervient la notion de médecine précoce. (...)

Didier Bonny: Priorités fédérales pour les droits LGBT

Dans son numéro de ce mois, et dans le cadre de ma fonction de coprésident de la Fédération romande et de candidat aux élections fédérales du 20 octobre prochain, le magazine 360 m'a posé les trois questions suivantes: – Pensez-vous que les questions LGBT (Lesbienne, Gay, Bi, Trans*) sont prises en compte par les électeurs suisses? – Elles sont prises en compte par les électrices et électeurs qui se soucient de l’égalité des droits pour toutes et tous. Des sondages faisant état d’une majorité de 70% en faveur du mariage civil pour toutes et tous ou encore l’échec de l’initiative du PDC, qui sous couvert d’égalité fiscale voulait ancrer dans la Constitution que le mariage est l’union entre un homme et une femme, en sont la preuve. – Quelles devraient être les priorités des futur·e·s élu·e·s fédéraux pour les droits LGBT? (...)