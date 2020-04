Premiers pas dans la sexualité

«Mes amies ne font que parler de sexe. Ce la m'intéresse et me fait un peu peur. Je ne sais pas tellement comment me lancer.»

Marion, 14 ans

Réponse:

L’adolescence est une période très spéciale dans le développement individuel. Un tas de questions au sujet du sexe prennent de plus en plus de place et des réponses satisfaisantes ne sont pas toujours faciles à trouver. Les modifications corporelles liées à la puberté ainsi que les injonctions sociales qui pèsent sur l’adolescence en font une période complexe. Je comprends bien votre ambivalence, la sexualité est incroyablement épanouissante selon certains, dangereuse et stigmatisante pour d’autres. Il est normal d’avoir peur de ce qu’on ne connaît pas. Cependant, en matière de sexualité, il est probable que vous ayez déjà quelques expériences solitaires. Si tel est le cas, vous pouvez trouver en elles des points de repère par rapport à ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Prenez le temps d’y réfléchir.

Y aller petit à petit

Lorsque vous parlez de sexe, j’entends ici les relations sexuelles, c’est-à-dire une rencontre avec un ou une partenaire avec qui vous pourriez avoir des échanges érotiques. L’adolescence est fréquemment identifiée comme la période des premières expériences relationnelles. Dans le cadre d’une rencontre, autorisez-vous à partager votre ressenti. Bien souvent, votre partenaire ressent ou a déjà ressenti des craintes. La sécurité relationnelle, à savoir le sentiment d’être en sécurité avec votre partenaire, est un ingrédient important. Cela diminue le stress et favorise l’érotisme et l’excitation. Ensuite, avancez par étapes. A chaque pas, demandez-vous si vous appréciez ce que vous êtes en train de vivre et exprimez votre désir d’aller de l’avant, de rester là où vous en êtes ou d’arrêter.

Il existe aujourd’hui des moyens amusants et très pertinents pour répondre aux questions qu’on se pose sur le sexe. Des comptes Instagram tels que t’as joui? ou Jouissance Club abordent de nombreuses thématiques. N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil!

Notre expert

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

