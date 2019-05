Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Pascal Holenweg: Elections européennes : vingt-huit élections nationales

L'extrême-droite européenne, cornaquée par Matteo Salvini, financée par Vladimir Poutine et conseillée par Steve Bannon a beau rêver d'un bouleversement du paysage politique européen, elle n'est guère en état de réaliser son rêve -elle progressera, sans doute, grâce aux résultats prévisibles de la Lega italienne, du Rassemblement français et des Brexiters de Farrage, mais elle progressera dans le désordre, les contradictions internes et les querelles d'égos. (...) Pour le reste, les élections européennes ne sont en fait que vingt-huit élections nationales, déterminées non par les enjeux européens, mais par des enjeux nationaux. C'est, exemplairement, le cas en France`, où on (sur)joue le troisième tour de l'élection présidentielle, avec les mêmes acteurs qu'au deuxième tour (...) Les élections européennes ne bouleverseront donc probablement pas le paysage politique européen. Hélas. Hélas, parce qu'il aurait bien besoin d'un bouleversement, ce paysage politique européen. Pour redonner à l'Union européenne un sens, un souffle, un projet -et donc une légitimité qu'elle a perdue, et qu'elle ne pourrait retrouver qu'en se révélant capable de relever les défis sociaux, écologiques, démographiques et démocratiques… L'optimisme de la volonté, souvent, se heurte au pessimisme de la raison.

John Goetelen: Capturer le CO2 (1) : la planète verte

(...) Quel serait le traitement d’urgence? J’en vois déjà deux. La reforestation en est un. Grâce à l’augmentation du CO2 la Terre reverditdepuis trente ans (image 1 Nasa). De plus le Sahel a retrouvé son niveau de précipitationsdes années 1960… (...) Mais si l’on peut accélérer la reforestation on ne peut guère multiplier le plancton. (...) (...) Quel serait l’efficacité [du projet “super-arbres”]]? Pour Joanne Chory:« … il faudrait recouvrir 5% des terres cultivées dans le monde de cette « super-plante », soit la taille de l’Égypte. Une telle surface permettrait alors d’absorber 50% des actuelles émissions mondiales de CO2. » Pour Thomas Crowther il faut planter 1200 milliards d’arbres. Et combien de temps faudrait-il pour le réaliser? Divisés selon un nombre de pays où le climat rend cette croissance possible et selon différents critères, les plantations pourraient être réalisées à marche forcée si le programme est extrêmement ambitieux. L’idéal serait de constater des premiers résultats significatifs dans 20 ans. Toutefois c’est une suggestion et je ne puis m’avancer sur sa faisabilité.

Patricia Aline: Rien de nouveau sous le soleil

Pour le Shabbat à venir, une photo d'un délicieux couché de soleil, parce qu'il parait qu'en Europe, le temps est moche. Ici, rien de nouveau ou presque sous le soleil, BN a de la peine à satisfaire les exigences multiples des partenaires de sa coalition. Il veut faire passer sa loi d'immunité au plus vite, évidement, il en a besoin, et il ne lui reste que quelques jours pour former son gouvernement. (...) Liberman veut faire monter les enchères avant de rentrer docilement dans les rangs. (...) L''Eurovision a été un succès, Madonna a chanté faux, mais à l'aide d'un bon logiciel tout a été arrangé et on y pense déjà plus, place à l'été. Des milliers de touristes semblent s’être encore s'égarer. Les températures dû au vent, que je soupçonne être le Simoun, a fait monter de 10 degré les températures qui restaient encore "printanières" la semaine passée. Hier, 37 degré, jusqu'à 40 degré ont été supportés à Tel-aviv, et à la Mer Morte, jusqu' 48 degré! (...)

Rodolphe Weibel: L’intérêt général à Cornavin

D’aucuns soutiennent qu’il serait bon de réaliser la 1ère extension souterraine de Cornavin, puis de quitter la voie dans laquelle cette 1ère extension engage - une seconde extension à Cornavin et une seconde gare de l’aéroport desservie par sa propre voie nouvelle - pour réaliser la boucle. Cela ne tient pas debout. En décembre 2015, Confédération, Ville et Canton se sont mis d’accord pour se répartir le coût de la 1ère extension de Cornavin, 1,65 milliards, de la façon suivante : 1,1 milliard à la Confédération, 440 millions au Canton, 110 millions à la Ville. Les 1,1 milliards que la Confédération s’est engagée à dépenser pour augmenter la capacité du nœud ferroviaire de Genève ne sont pas une subvention. Depuis 2014, c’est à elle, la Confédération, de payer tous les coûts de l’infrastructure ferroviaire. En principe, ce devrait être à elle de payer l’entier de ce coût de 1,65 milliards. C’est donc le Canton et la Ville qui subventionnent de 550 millions la Confédération, non pas la Confédération qui subventionne le Canton et la Ville de 1,1 milliards. (...)

Thierry Cerrutti: Création d'un Conseil administratif Populaire à Vernier

Le 3 juin 2007, une large majorité d’électeurs m’a choisi pour le Conseil administratif de Vernier. Cinq mois plus tard, on m’empêche de siéger. Pour dénoncer cet abus de pouvoir, de la part du Canton de Genève, j’ai décidé de siéger malgré tout. En Angleterre, l’opposition crée un Gouvernement parallèle - qui s’appelle Shadow Cabinet, avec des ministres et des séances officielles. Mon parti, le Mouvement Citoyens Genevois, a décidé de choisir cette même formule et de créer un CONSEIL ADMINISTRATIF POPULAIRE. Chaque deuxième lundi du mois, ce Conseil administratif populaire siégera à Vernier, en présence des habitants de la commune. J’ai promis aux électeurs un vrai changement et je tiendrai ma parole. (...)

Rémi Mogenet: Le Lare et la vie

Les anciens Romains croyaient à un esprit protecteur de la maison et de la famille qui y vivait, qu'ils appelaient Lare, et qui est probablement à l'origine du Sarvant des Savoyards – ou du moins, l'équivalent chez les Gaulois ou les Germains en est l'origine probable. (...) On le représentait sous la forme de ce que J. R. R. Tolkien aurait nommé un elfe… (...) Pour Plaute, il ne suffit pas d'honorer son père et sa mère, comme le recommande la Bible: il faut aussi que les parents honorent leurs enfants, en leur laissant du bien, un bel héritage. Cela va dans les deux sens. La descendance pour les anciens Romains est très importante, et l'enfant divin, prometteur d'avenir et d'immortalité, y était une idée profondément ancrée… On cristallisait la piété familiale par le rituel, qui à son tour conformait l'âme aux vues saintes du dieu. C'était là profonde sagesse…