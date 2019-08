Olivier Perroux: Interdire les feux d'artifice, la stratégie de l’immobilisme

Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Olivier Perroux: La stratégie de l’immobilisme

Ainsi donc, un député vert, Jean Rossiaud, veut proposer d’interdire les feux d’artifices à Genève. Derrière cette proposition, toute la démonstration de l’incapacité des Verts à répondre à l’urgence climatique, tandis que le GIEC est en réunion à Genève. (...) Maîtres dans l’art de la culpabilisation, les Verts cultivent avec cette proposition l’art d’apparaitre comme un sympathique groupe d’ayatollahs urbains qui n’aspire qu’à imposer un mode de vie précis sans même oser le décrire complètement. Connaissant Jean Rossiaud, il est vraisemblable qu’il assume tenir ce rôle, sans se rendre compte du degré d’intolérance qu’il contient. Pour les Verts, qui ne roule pas à vélo, ne mange pas bio, n’habite pas une maison Minergie est au minimum un imbécile. Le deuxième élément concerne la manière de faire vivre ce débat, à savoir en saucissonnant le problème et en focalisant à outrance sur une tranche de saucisson seulement. Interdire les feux d’artifices c’est évidemment s’attaquer à l’animation touristique de la ville l’été, sans oser le faire. En termes écolos, les Fêtes de Genève ou tous les ersatz qu’on peut leur trouver sont une aberration. Des hordes de touristes du Golfe prennent l’avion pour passer quelques jours « au frais » sur les quais, faire un tour de manège qui fonctionne en brûlant des centaines de tonnes de pétrole avec des groupes électrogènes rejetant leurs micro-particules sur les quais, etc etc etc. (...)

Edmée Cuttat: Le Festival de Locarno de Lili Hinstin

Locarno, un festival mondial qui s’autorise de gros risques, qui secoue, surprend, dérange, interroge... Un festival où, après avoir été découverts, les artistes entament régulièrement une carrière internationale... Un festival hors norme avec l’écran géant de la Piazza Grande, la liberté de sa programmation, le mélange de stars, de grands auteurs et de jeunes cinéastes assumant avec détermination son rôle de phare et de tête chercheuse… C’est par ces mots que la nouvelle directrice, la Française Lili Hinstin, successeure de Carlo Chatrian parti s’occuper de la Berlinale, a présenté la 72 édition locarnaise. Elle est dédiée à Freddy Buache, le cofondateur de la Cinémathèque suisse disparu en mai dernier, avec notamment la projection .du court-métrage Lettre à FreddyBuache (1981) de Jean-Luc Godard. (...)

Jean-Noël Cuénod: Massacre à l’américaine : les comptes de la folie ordinaire

(...) Il en va des massacres de masse états-uniens comme du dérèglement climatique : paroles fortes et mesures faibles, voire inexistantes. Même si le pouvoir tentait d’exercer sa volonté politique, il se heurterait à ce puissant courant contraire : la force d’inertie. Le repli sur sa communauté ethnique, culturelle ou religieuse, l’éclatement de la société en bulles individuelles, la tribalisation des réseaux sociaux ont fait que la notion de peuple ne signifie plus rien. Morcelées en intérêts divergents, composées d’individus n’ayant plus grand chose en commun, les nations ne parviennent pas à trouver en elles la force d’entrainement pour changer le cours des choses et contrer l’inertie. Dès lors, seuls comptent les intérêts à courts termes : se faire réélire, spéculer en bourse. Et après moi le déluge. Sur le radeau mondial, nous dérivons vers les rapides. Et qui veut y installer un gouvernail est aussitôt jeté dans le torrent.

Bernard Comoli: La FUNAI a un nouveau président !

le commissaire de Police Fédérale Marcelo Augusto Xavier da Silva a été nommé à la tête de la Fondation Nationale de l’Indien – FUNAI. Il en est le 43e président depuis la création de l’institution en décembre 1967. Mais, depuis janvier 2019, il en est le quatrième responsable. En effet, Wallace Moreira Bastos a occupé le poste d’avril 2018 à janvier 2019, alors remplacé par Franklimberg Ribeiro de Freitas démis de sa fonction en juin dernier*. Puis, Fernando Maurício Duarte Melo a assuré un mois d’intérim. Un tel turnover n’est arrivé qu’en 1985. À l’occasion de la prise de fonction du nouveau président, le service de communication de l’institution rappelle que celui-ci a déjà travaillé à la FUNAI pendant quelques mois comme Auditeur entre 2017 et 2018. (...) La première situation de crise que Marcelo Xavier est appelé à traiter concerne la mort violente, le 22 juillet, du leader indigène Emyra Wajãpi de la Terre Indigène Wajãpi, dans l’État de l’Amapá dans le nord-est du pays. (...) le Président Bolsonaro, dans une Mesure Provisoire du 18 juin a, pour la deuxième fois, enlevé à la FUNAI le soin d’identifier, de délimiter et démarquer les Terres Indigènes - TI. Dans une décision du 1er août, le Tribunal Suprême Fédéral a jugé cette mesure non conforme à la Constitution. (...)

Daniel Warner: UNRWA Accusations: (Im)Perfect Timing

(...) Is the report part of a larger strategy? By publicly criticizing UNRWA now, is it hoped that Palestinians will be forced to sign an agreement that will have no promise for the right to return? When the U.S. stopped funding UNRWA, a spokesman for the Palestinian Authority suggested it was “using humanitarian aid to blackmail and pressure the Palestinian leadership to submit to the empty plan known as ‘the deal of the century.” Are the latest revelations part of that strategy? Any serious abuses within UNRWA should be scrutinized and punished. That should go without saying. And organizations like UNRWA, given the sensitivity of their activities, should be especially careful about their actions. That also should go without saying. But the timing of the current revelations certainly come at an opportune moment for those who want to pressure the Palestinians into a peace deal. And what about all the refugees who depend on UNRWA for basic services? Are they once again being forgotten as they have been for 70 years?

Hélène Richard-Favre: Genève à l’ombre de son château gonflable

Un article de la Tribune de Genève évoque la réaction d’un habitant,surpris par le clitoris géant érigé tel un « château gonflable » et invité d’honneur des célébrations de la Fête nationale suisse . La Maire de la ville, apprend-on, soucieuse des questions de genre aurait tenu à mettre en valeur cette partie de l’anatomie féminine. Soit. Et que pense-t-elle de l’accueil réservé par cette même ville à autant de touristes issus de pays qui ont une autre conception de cette partie de l'anatomie féminine montée en « château gonflable »? Que l’argent n’ait pas d’odeur, le proverbe nous l’a enseigné. Que cela se démontre dans cette Genève des droits humains n’est plus à prouver. Pour rappel, ce sujet publié ici même et pas plus tard qu’hierévoque comment un grand pays occidental a réagi face à l’excision du clitoris et au crime d’honneur. A méditer sous la voûte du « château gonflable »…

Maurice-Ruben Hayoun: Alexandre Safran, hommage à l’un des plus grands penseurs juifs de notre temps

La réédition en version hébraïque, revue et augmentée, de deux ouvrages majeurs du grand rabbin Alexandre Safran, ancien guide spirituel du judaïsme de Roumanie et par la suite, la plus haute autorité religieuse de Genève, constitue un événement majeur, auquel il faut donner le lustre qui convient. Nos lecteurs ont déjà eu la possibilité de lire dans ces colonnes une présentation de la vie et de l’œuvre de ce penseur religieux éclairé, solidement ancré dans la foi biblico-talmudique et ouvert aux apports de la culture en général. Les deux ouvrages présentés ici sont une sorte d’essence du judaïsme, en hébreu Israël we-shorashaw (Israël et ses racines) et une présentation de la kabbale, Huqqat Olam we-razé olam : ha-niglé we-ha-nistar be-hishtalwutam ba-qabbala (La règle et les mystères de l’univers : histoire du sens obvie et du sens ésotérique dans la kabbale). (...) Pour le Grand rabbin Safran le séjour en Egypte est la source, la racine de tous les exils. (...) idée de retour qui occupe dans le judaïsme une place centrale (au point de préexister à la création de l’univers qui ne pouvait persister dans l’être sans elle) préfigure aussi le retour vers Sion et donc vers Jérusalem, berceau de l’humanité (...)

Danièle Bianchi: C'est tellement facile de se moquer....

Oui c'est très simple pour des philosophes proclamés (ou auto-proclamés), pour des adultes bien assis, bien connus, de se moquer de la jeune Greta Thunberg. Si facile de se gausser de son physique, de son jeune âge, de ses propos, de ses actes. On l'accuse d'être manipulée, naïve, peu crédible, handicapée, stupide, déscolarisée… Moi, je l'admire plutôt, comme j'admire ces jeunes réunis à Lausanne cette semaine, car eux ils bougent, ils agissent, ils montrent un chemin, ils ne cherchent pas à être connus, ils cherchent à nous préparer à la catastrophe inévitable vers laquelle nous courons! Peu m'importe leur âge, leur physique, leur sexe. C'est ce qu'ils disent, ce qu'ils font, les explications scientifiques qu'ils relayent qui m'interpellent.