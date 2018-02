Voyage inoubliable dans l'archipel du bout du monde

Partir pour l’Indonésie, c’est partir pour l’archipel du bout du monde, pour un univers fabuleux qui chevauche l’Equateur au nord et échelonne, entre l’Océan Indien, la Mer de Chine et le Pacifique, plus de 13'000 îles qui s’étirent sur 5000 kilomètres. Il est donc bien naturel qu’en un seul voyage, il ne sera pas possible de prendre conscience des dimensions et de la diversité d’un tel monde; le voudrait-on, d’ailleurs, qu’une nature encore toute-puissante s’y opposerait.

Java, Bali, Célèbes, Sumatra, Bornéo, les Moluques, Irian Jaya... Un univers multiple et imprévisible, aux coutumes et aux civilisations les plus diverses, où le modernisme le plus fou côtoie l’habitat le plus traditionnel, où l’Islam a su s’orientaliser pour mieux séduire tout en cohabitant avec l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l’animisme: l’Indonésie s’offre tout entière à votre curiosité, pour autant que vous sachiez l’appréhender telle qu’elle est et telle qu’elle n’est pas prête de changer.

Bali la déesse

En Indonésie, Bali a un statut spécial : l’île des dieux! La gentillesse des habitants, l’atmosphère exceptionnelle, les volcans imposants, les pittoresques rizières en terrasses et des vallées alluviales vert foncé sont la promesse d’un paradis de vacances. Peu importe si vous êtes un visiteur actif, que vous soyez attiré par l’offre du bien-être ou que vous ayez envie de ne rien faire, Bali est si diversifiée qu’elle répondra à chacun de vos désirs.

«Notre terre et notre eau», c’est ainsi que les Indonésiens appellent leur pays, le plus grand état insulaire au monde. La république s’étend des jardins coralliens des Moluques jusqu’aux sommets enneigés de la Papouasie, des forêts tropicales de l’île sauvage de Bornéo jusqu’aux savanes de Timor et des rizières en terrasses de Bali jusqu’aux plantations au nord de Sumatra.

Le pays est recouvert à moitié de forêts et abrite une faune et une flore riche en espèces dont notamment l’orang-outan et le varan de Komodo, le dernier descendant des dinosaures. Le patrimoine culturel n’est pas en reste non plus avec de véritables trésors à découvrir. Les beautés naturelles comme les volcans, les rizières en terrasses et les plages rendent un voyage en Indonésie inoubliable.