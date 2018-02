Un voyage magnifique à travers la perle d'Afrique du Nord

Une croisière sur le Nil est une expérience exceptionnelle. Impossible de se lasser des inimitables couchers de soleil, des oiseaux survolant les marais de roseaux et de papyrus où glissent les barques de pêcheurs à l’épervier.

Le Caire, fondé sur le site de Babylone d’Egypte, non loin des ruines de l’ancienne Memphis est la plus grande des villes du continent africain. Depuis des siècles le Caire moderne englobe les agglomérations antérieures et leurs monuments. L’héritage culturel de plusieurs siècles est concentré ici, à la confluence de trois continents.

Mer et désert

Les côtes égyptiennes de la Mer Rouge s’étendent de Suez jusqu’aux frontières soudanaises. Un ensoleillement quasi permanent, des paysages sauvages et désertiques, des étendues de plages à perte de vue. Des chaînes de montagnes colorées, riches en minéraux, ont inspiré les marins de l’Antiquité qui donnèrent à cette étendue marine le nom de Mare Rostrum (Mer Rouge). En marge de ces étendues arides et vides, les côtes de la Mer Rouge offrent à notre regard de superbes récifs coralliens, qui abritent une riche vie sous-marine, et d’anciens ports, témoignages de l’activité maritime intense qui façonna l’histoire de la région depuis les Pharaons.

Fondée au début du XXème siècle, Hourghada est devenue la station balnéaire la plus touristique de la côte et un centre mondialement renommé pour les sports nautiques, que ce soit sur l’eau ou dans les fonds marins. Ses récifs coralliens, ses plages naturelles et la beauté de ses eaux cristallines en font un haut lieu de détente et de balades en mer. Ses jardins maritimes uniques comptent parmi les plus réputés dans le monde, justifiant sa renommée dans le milieu des plongeurs. A l’Ile Giftoun, vous pourrez faire du tuba, savourer du poisson cuit au barbecue et enfin, voir les fonds marins à travers la cale en verre d’un bateau.

Avec leurs paysages sauvages et désertiques à la pointe du Sinaï, bordant les eaux magiques de la mer rouge, Sharm El Sheikh et ses baies offrent directement en bord de plage, coraux et poissons multicolores, pour devenir la référence pour les amoureux de la plongée sous-marine. Les nombreuses excursions en mer permettront aux plus exigeants de découvrir les richesses de la région. Pour les amateurs de soirées animées, Naama Bay est le lieu incontournable pour profiter des nombreux restaurants, bars en plein air ou discothèques à la mode.

Tradition et modernité

El Ain El Sokhna (la source chaude) est située près de sources d’eaux sulfureuses. Suffisamment proche du Caire, elle permet de passer une journée ou un week-end dans un lieu qui offre toutes les possibilités de détente et de divertissement: plages de sable fin, récifs coralliens, pêche et sports nautiques.

La station balnéaire El Gouna située à 25km d’Hourghada a été récemment aménagée et dotée de services ultras modernes. On y trouve un nombre de villages touristiques, d’hôtels de différentes catégories, de centre de plongée sous-marine, des terrains de golf et un petit aéroport pour recevoir les avions privés.