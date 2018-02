La Tunisie: un rêve à vivre jour après jour

Le dépaysement commence dès l’aube du premier matin… Sans doute serez-vous éveillé avant le lever du soleil par le chant du muezzin. Est-ce un rêve? Vous vous rendormez, bercé par la musique des vagues et le chant des oiseaux. Vous êtes en Tunisie… La ville de Tunis a un aspect assez majestueux avec son grand boulevard reliant la médina au port et ses rues commerçantes. Vous serez enivrés par les senteurs des souks, épices innombrables, cuir, laine et fumée âcre du tabac. Nombreuses sont les merveilles en vente dans le dédale des souks.

Si vous poursuivez votre route au nord de Carthage, vous découvrirez un village de carte postale: Sidi Bou Saïd. Croulant sous les bougainvillées, vous vous émerveillerez de ses maisons d’une blancheur étincelante, aux portes bleues et aux fenêtres ouvragées. Le sommet de la colline offre un panorama époustouflant sur la baie de Tunis. Installez-vous sur une terrasse pour déguster un verre de thé à la menthe aux pignons grillés.

Ville sainte et pays des Berbères

Une autre excursion vous mènera à Kairouan, la plus sainte des villes d’Afrique du Nord, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Dans cette ville renommée pour ses tapis, dont la fabrication occupe nombre de ses habitants, vous apercevrez des tisserands au travail dans de nombreuses cours.

A Matmata, ville berbère située à 40 km au sud de Gabès, on peut aussi faire l’expérience de dormir dans une maison troglodytique. Ce paysage lunaire a fait le tour du monde grâce aux films La Guerre des Étoiles et Les Aventuriers de l’Arche Perdue. Les maisons de Matmata sont creusées dans l’argile, qui leur assure fraîcheur en été et chaleur pendant les nuits d’hiver. Matmata, qui vit sous terre depuis des siècles, compte aujourd’hui quelques milliers d’habitants.

Lac salé

Une autre expérience ahurissante et inoubliable constitue à traverser le grand lac salé et immaculé de Chott el Djérid. La route bien tracée part tout droit, mais bien vite apparaissent des mirages, des éblouissements, des tempêtes de sable, voire des hallucinations. Cette aventure marque incontestablement le voyageur. Attention: les échoppes à souvenirs dispersées de loin en loin sur la route ne sont pas des mirages! Asséché la majeure partie de l’année, le Chott el Djérid mesure 250 km de long et 20 km de large.

Pour ceux qui souhaitent passer des vacances balnéaires et se prélasser au soleil, la Tunisie est un paradis pour les baigneurs, elle se prête aussi aux activités nautiques. Les plages djerbiennes, avec leur sable blanc et très fin, n’ont en effet rien à envier aux plus belles grèves du monde.