Mireille Vallette: Dernières nouvelles de l’islamophile Helvétie

Preuve est faite: la crainte de ceux qui ne veulent pas revoir sur notre sol les jeunes partis en Syrie, qui avaient envie d'éradiquer tous ceux qui ne leur ressemblaient pas, ont bien raison. Dans la vaste opération antiterroriste de mardi, un djihadiste condamné -à du sursis!- a récidivé. Preuve que l'appel au retour de ces meurtriers (comme le réclame à grands cris Carlo Sommaruga et ses amis) afin de leur offrir un «procès équitable» est absurde: chez nous, on ne condamne pas sans preuve. Et les preuves, allez les chercher en Irak ou en Syrie! Si ces amateurs de férocité reviennent, c'est à ce genre de gentil verdict qu'il faut s'attendre. (...) Islamiste et littéraliste: qu’on se rappelle simplement que selon une étude récente, 20% des jeunes musulmans de Suisse estiment légitime de frapper leur épouse si elle est infidèle. Ce qui n'a pas ému grand monde. (...)

Jean-Noël Cuénod: Une victoire en Trump-l’œil sur l’islamisme

Depuis qu’ils ont semé le désordre au Moyen-Orient lors de la plus stupide aventure militaire de leur histoire menée en Irak, les dirigeants américains continuent à se montrer incapables de comprendre l’idéologie islamiste. Ils s’acharnent à croire qu’en liquidant la tête, c’est tout le corps terroriste qui va s’effondrer. (...) Les dirigeants américains ne parviennent pas à saisir la place centrale – vitale ! – qu’occupe la mort dans l’idéologie islamiste, comme d’ailleurs dans d’autres idéologies totalitaires qui ne relèvent pas de l’islam[1]. Un chef est sanctifié par la mort. Il est le modèle absolu à suivre. La force de cet endoctrinement est qu’en glorifiant la mort, il donne enfin un sens à de jeunes existences jusqu’alors ressenties comme vides et vaines. La mort donne des couleurs aux mornes murs des cités ou des villages. Elle est d’autant plus séduisante qu’elle a la grâce des ombres lointaines pour un ado qui erre dans son mal de vivre. Peu importent les défaites militaires et les exécutions ciblées. L’islamoterrorisme se nourrit de ses échecs dans la mesure où loin de l’abattre, ils ne font que renforcer son idéologie. Tant que nous n’aurons pas arraché ces jeunes, nos jeunes, à cette fascination mortifère, le djihadisme persistera.

Pascal Décaillet: Bobos : l'addition sera salée !

(...) La Suisse est, depuis 1937, un pays de paix sociale. Mais elle ne l'est ni par nature, ni par essence, ni en vertu d'une onction du ciel. Non, notre cohésion est le produit d'une culture politique, et d'une attention aux souffrances de nos compatriotes. Ne jamais laisser personne, ni aucune catégorie de population, sur le bord du chemin. La création de l'AVS, notre fleuron, en 1947/48, incarne la grandeur de cette ambition. Aujourd'hui, attention danger ! Personnes âgées laissées dans le dénuement et l'abandon. Jeunes sans emploi. Paysans sacrifiés sur l'autel du libre-échange. Travailleurs pauvres. Primes maladie, taxes, impôts, totalement confiscatoires. Et là, l'idéologie Verte qui va nous concocter de nouvelles taxes ! Le problème no 1 de la Suisse est social. (...)

René Longet: Brexit suite et fin

(...) Mais il n’y aura, sauf retournement de dernière minute, pas d’appel au peuple sur ce point essentiel (de peur probablement que le refus d'un tel accord l’emporte). Par contre, il y aura appel au peuple pour désigner un nouveau parlement (sachant que la mise en scène du peuple contre les élus permettra à la formation du premier ministre de se hisser en tête dans pas mal de circonscriptions). Un vrai déni de démocratie, où sous prétexte de respect d’un vote populaire de juin 2016 sur un principe, on refuse à ce même peuple de se prononcer sur la concrétisation de ce principe, et en lieu et place, se met en scène comme le héros du peuple face au parlement… Le but de tout cela ? « Enfin libres », les Anglais connaîtront une vague de dérégulation sans pareil, car l’objectif des Johnson et compagnie est clair et a été maintes fois réaffirmé : faire de leur pays une vaste zone off-shore, un Singapour grande dimension, ce qui ne fera qu’accroître des inégalités qui sont impressionnantes et le nombre d’exclus déjà important. (...)

Sylvain Thévoz: 39 corps dans un camion, et toi et toi et toi ?

(...) Une femme a envoyé un sms à sa famille pour dire qu'elle mourait dans un camion frigorifique, en Angleterre, en 2019. En 2019! Elle a envoyé un sms comme toi quand tu écris à ton amie pour lui dire que tu auras un peu de retard, ou quand tu donnes un rendez-vous à tes amis pour aller boire un verre; demandes à tes collègues si tu dois acheter des pommes et si oui de quelle couleur au supermarché. Elle a pris sont téléphone comme toi tu le fais pour consulter les résultats sportifs, acheter une nouvelle robe, te branler, réserver des billets pour un spectacle ou un restaurant. Elle a écrit à son frère pour lui dire le voyage ne s'est pas passé comme il fallait, mon projet va échouer. Je meurs. Je suis enfermée. Je suis en train de caner. Maman, papa, je vous aime très fort. Je meurs, je ne peux plus respirer. Son frère a lu les mots. Il a appelé. Peut-être qu'il n'a pas osé d'abord, de peur de la balancer. Quand il a remué ciel et terre il était déjà trop tard. (...) Souviens-toi, sur l'autoroute, quand tu dépasseras des camions, qu'il n'y a pas forcément que des melons ou des pastèques dedans, mais des corps recroquevillés, des êtres, des rêves en mouvement; qu'il se trouve, dans ces camions de fruits et légumes, ceux que personne ne veut voir; ceux que l'Europe refuse de laisser passer; ceux que la Suisse dégage en Italie et l'Italie au-delà, et se fout de refouler vers la haute mer. (...)

Pascal Holenweg: Elections municipales genevoises

Les villes sont le seul espace politique institutionnel où la gauche peut espérer être durablement (et si possible efficacement) majoritaire en Suisse : la grande majorité des plus grandes villes de Suisse sont, aujourd'hui, gouvernées par la gauche (même comme, lorsqu'à Genève, elle n'est pas majoritaire dans leurs conseils municipaux -à Genève, à vrai dire, le Conseil municipal est sans majorité, mais la gauche, quand elle s'unit, y forme le bloc le plus important). Dès lors, il conviendrait à la gauche qu'elle fasse tout, et que chacun e de ses composantes fasse tout, pour être unie, sinon de manière permanente, du moins, et au moins, au moment où se composent politiquement les municipalités : les élections municipales. A contempler le résultat, en Ville de Genève, de l'élection du Conseil national (puisqu'elle se fait comme celle du Conseil municipal à la proportionnelle, sans quorum légal mais avec un quorum de fait), la gauche pourrait avoir le sourire : ses trois composantes (les Verts, le PS, Ensemble à gauche) totalisent, toutes listes confondues, presque 54 % des suffrages, contre 20,5 % pour l'Entente PLR-PDC...le PDC tombant en-dessous du quorum de 7 %, comme le MCG, composante essentielle à la droite pour être de temps à autre majoritaire au Conseil municipal. (...)

Philippe Souaille: 1941, Or Noir et Chair à Canons

Pour prix de son alliance avec Hitler, Staline réclame l'Iran, l'Irak et la Syrie. Ce que Hitler refuse. Mais sans le dire. A la place, il appuie le coup d'Etat de Bagdad qui livre l'Irak au Reich et le mellah, le quartier juif de la ville au pillage antisémite dirigé par l'oncle, parrain et beau-père de Saddam Hussein… Avant de lever des régiments de SS musulmans en Bosnie, opération pilotée par le genevois Jean-Maurice Beauverd, qui connait bien le terrain, pour y avoir voyagé et s'y être fait des amitiés en 1936.

Edmée Cuttat: ”Matthias et Maxime”, un baiser déroutant (...) Ce baiser en apparence anodin les confronte soudain à leurs préférences sexuelles, provoquant chez eux un grand trouble et un gros doute. Matthias, en couple avec une femme, fait carrière dans la finance. De son côté Maxime (Xavier Dolan comme toujours excellent), garçon introverti et timide, barman dans un club, est sur le point d’émigrer en Australie. Vont-ils tout balancer au risque de bouleverser leur existence et l’équilibre de leur cercle social. On retrouve dans ce drame à la fois romantique, hystérique et infantile, où il a engagé des potes avec qui il se sent bien, les figures et les sujets chers à Xavier Dolan comme la mère étouffante ou l’homosexualité. Pour autant il ne s’agit pas, selon lui, d’un métrage sur ce dernier thème. «Il ne traite pas de l’amour gay, mais de l’amour tout court. Et avant tout il s’agit d’amitié. L’amitié est-elle de l’amour? voilà la question essentielle.» (...)

Bertrand Favre: Une gouvernance aventureuse pour notre aéroport ?

(...) Au Conseil d’administration de Genève Aéroport, je siège en qualité de représentant de la commune du Grand-Saconnex et suis accompagné par un collègue de Meyrin, des représentants des partis politiques représentés au Grand Conseil, des collaborateurs de l’aéroport élus par leurs pairs, mais aussi des membres nommés par le Conseil d’État, par les Gouvernements romands et par une élue communale française. Le Conseil d’État fixe par ailleurs le cap et vient en mai passé d’adopter une convention d’objectifs, afin de préciser ce qu’il attend de l’établissement. Nos missions sont enfin orientées vers la conduite d’un établissement régulé par la Confédération et donc peu dépendant de l’environnement législatif cantonal, spécificité qui justifie davantage encore notre autonomie. L’IN 163 gomme cette forme de gouvernance dans deux alinéas. (...) Est-il raisonnable d’attribuer autant de compétences à une autorité législative qui peine tous les ans à adopter son budget ? Les attitudes toutes récentes des députés partisans de l’IN 163 nous offrent enfin un avant-goût de l’aventure dans laquelle l’aéroport pourrait se mouvoir, puisqu’ils déposent frénétiquement des projets de loi qui empiètent sur les compétences du Gouvernement et du Conseil d’administration. (...)

Simon Brandt: Quiz pour les 60 ans d'Astérix

Pour faire suite à mon quiz sur Tintin en début d'année (voir ici), je souhaite profiter une seconde fois de ce blog pour partager ma passion pour la Bande Dessinée avec cette fois un quiz sur les aventures d'Astérix et Obelix à l'occasion de leurs 60 ans. Je gage que même les plus connaisseurs devront relire attentivement leurs albums pour pouvoir y répondre en totalité. (...) Voici un exemple : Question : Qu'est-ce qui est un scandale? Réponse : Cette vaisselle propre, Astérix chez les Helvètes, p.7. Les questions sont les suivantes. Elles ne sont bien entendu pas dans l'ordre des albums. 1. Quel est l'ingrédient qui donne bon goût à la potion magique? 2. Qui se sent las, las, las? 3. Qu'est-ce qui ne tient qu'à un fil? (...)

Jean-Souhail Gowrié: Un ”octogénaire” tire contre une mosquée en France

La terre politico-médiatique a tremblé en France. Un octogénaire, au surplus, quel plaisir, ancien adhérant au Front National, a tiré et blessé deux "fidèles" à la mosquée de Bayonne. Et voici les foudres des islamo-gauchistes qui s'abattent sur nous. La faute au RN (anciennement Front National) et à...Eric Zemmour, bien évidemment. 1) On aurait bien aimé la même compassion, la même colère voire simplement la même empathie à l'end (...) 3) L'acte de l'octogénaire étant le résultat "logique" des agissements du RN, peut-on aussi en conclure que le massacre du conseil municipal de Nanterre, le 27 mars 2002, 8 tués et 19 blessés, perpétrée par Richard Dum, soit le résultat direct des enseignements du PS et des Verts ? Car, selon la police, Richard Dum, le tueur, était (tenez-vous bien) un militant écologiste, ancien membre du PS, avant de rejoindre les Verts. Il était également membre de la Ligue des droits de l'Homme (il était même le trésorier de cette Ligue à Nanterre depuis 2001).