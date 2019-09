Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Marie Barbey-Chappuis : A quand des journées du ”Matrimoine” à Genève ?

(...) Que diriez-vous d'organiser aussi des journées du Matrimoine à Genève, comme je l'ai récemment proposé au Conseil Municipal de la Ville de Genève ? Au premier abord, ce terme de "matrimoine" peut surprendre, et pourrait même faire sourire. C'est compréhensible et c'était un peu le but, à vrai dire! :-) On l'oublie souvent mais le mot "patrimoine" signifie étymologiquement "l'héritage des pères". Il a progressivement supplanté le terme "matrimoine" ("l'héritage des mères") qui existe pourtant depuis le Moyen Age mais dont l'utilisation a aujourd'hui presque disparu de la langue française. L’égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l’héritage des femmes. Matrimoine et Patrimoine doivent constituer ensemble notre héritage culturel commun. (...)

Sylvain Thévoz: La dolce vita genevoise du dictateur Paul Biya

Il n'est pas aisé de savoir si le document qui circule en ligne et annonce un nouveau séjour du dictateur Paul Biya à Genève est authentique ou non. Toujours est-il qu'après les événements du début de l'été où un journaliste de la RTS fut molesté et une manifestations pacifique durement réprimée, entachant l'image de la Suisse à l'échelle internationale, le retour possible du dictateur camerounais et de ses sbires armés n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour Genève. Il est surtout choquant que la Suisse laisse entrer sur son territoire, que ce soit pour un séjour privé ou officiel, un dictateur au pouvoir depuis 37 ans et responsable actuellement d'un génocide dans l'ouest du Cameroun ayant fait plus de 2000 morts en deux ans. (...)

Didier Tischler: Tout n’est pas rose au PLR

Il y a des gens bien au PLR. J’y ai même quelques potes et d’autres, que je connais moins, pour qui j’ai le plus grand respect. Mais en ce moment, il doit être assez délicat de faire campagne et de défendre les idées de ce parti. En effet, depuis des mois, la plupart des affaires qui éclaboussent la République sont le fait de personnes liées au PLR. L’ex-premier d’entre eux, le donneur de leçons Pierre Maudet, est englué dans ses mensonges (...) Ces derniers jours, sans vouloir en ajouter une couche car ce fut une immense déception personnelle, on apprenait que Renaud Gautier, ancien président du Grand Conseil et très actif en commission des finances, était condamné pour avoir piqué du fric à ses proches. Incompréhensible. (...) «Last but not least», voilà peu nous apprenions que les parlementaires à Berne touchaient quelque 6,5 millions de francs par an grâce à des mandats auprès des banques et des assurances. On vous le donne en mille: la moitié des ces sommes perçues l’ont été au bénéfice des élus… PLR.

Claude Bonard: L'influence de Genève, de Rousseau en Pologne

Les Considérations sur le gouvernement de Pologne écrites au cours de l'hiver 1770-1771 comportent 15 chapitres. C'est une ébauche de constitution écrite à la demande de nobles polonais désireux de s’opposer aux prétentions de la Russie sur le royaume de Pologne. Pour Rousseau, ce travail n’est pas le premier de ce genre puisqu’il avait déjà rédigé en 1765 un projet de constitution pour la Corse à la demande d'un proche de Pascal Paoli. Son objectif est de proposer à ses interlocuteurs un modèle de constitution permettant d’amener progressivement la société polonaise à un niveau qui permette l’émergence d’une certaine forme d’égalité politique inspirée du modèle du Contrat social. Ses références, faut-il s’en étonner, sont celles de sa patrie genevoise avec son Conseil Général, assemblée des citoyens et des bourgeois. (...)

Pascal Décaillet: L'Italie, et l'Italie d'abord !

Primauté de la nation italienne, protectionnisme, contrôle des flux migratoires : les aspirations puissantes qui ont porté au pouvoir Matteo Salvini ne vont certainement pas s'éteindre, ni même faiblir, sous le prétexte qu'un pronunciamiento de partis adverses, opportunistes et moralisateurs, a réussi (pour un temps) à l'écarter. Il y a, en Italie comme partout, un très fort courant qui porte les idées de Salvini. Ce mouvement d'opinion ne veut plus entendre parler de supranationalité européenne, il veut l'Italie, et l'Italie d'abord. Cette aspiration à la nation, au refus des tutelles, n'est pas nouvelle, dans la prodigieuse Histoire politique de ce pays : on l'a trouvée à l'époque héroïque du Risorgimento, portée par un homme aussi exceptionnel que Giuseppe Verdi, puis à celle du fascisme. L'obédience de l'Italie à des forces supérieures, c'est la démocratie chrétienne d'après-guerre qui l'a construite, d'abord face aux Américains, puis, après avoir été pays fondateur du Traité de Rome (1957), en laissant Bruxelles prendre trop de place. (...)

Guy Mettan: Des mérites des fromages suisses à Arpette

9e étape - Trient-Chalet du Glacier-Alpage de Vésevey-Fenêtre d’Arpette-Val d’Arpette-Relais d’Arpette - Samedi 3 août (...) Le soir, je partage une fondue avec deux Hollandais, une Australienne et trois Français. Bonne consistance mais goût un peu fade, adapté aux touristes de toutes obédiences... J’explique à mes convives éberlués qu’il existe autant de fondues que de sortes de sushi, qu’on peut les déguster avec différents vins et qu’on peut décoller la croûte du fond du caquelon. Après cet exposé introductif, j’ouvre la discussion sur la raclette et les mérites du fromage suisse. Sauf que le petit déjeuner du lendemain matin vient casser l’illusion : on nous sert des tranches d’un fromage industriel insipide alors qu’on peut admirer des vaches d’Hérens et leurs tétines dodues par la fenêtre…

Colette Museur: Reste l’important

La première passion de Rafael Alberti, grand poète espagnol né en Andalousie en 1902, fut la peinture. Dans le prochain billet je vous raconterai sa vie, son œuvre, mais aujourd’hui c’est un poème où il évoque l’œuvre picturale de Gogh qui m’a attirée, amusée et fait frémir aussi. Alors j’ai décidé de ne mettre aucune illustration, et si vous êtes comme moi, vous “verrez” les tableaux dont il parle.(à part les hirondelles qui ne me disent rien). (...)