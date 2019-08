Le marathon lubrique de MadameTopi

Voilà que s’achève cette brève – et ô combien futile – série consacrée aux mœurs sexuelles des grands et petits animaux. On aurait adoré vous parler encore des bonobos, qui tutoient toutes les postures du «Kamasutra» (même l’acrobatique chariot auvergnat). On aurait aimé vous décrire les studieuses séances d’autoérotisme oral de l’écureuil de terre du Cap. Ou les interminables, aériennes et baveuses étreintes des limaces corses. Mais l’été s’éteint et ne restent que quelques lignes pour parler d’amours bestiales. Alors filons au Kenya, pour lorgner le palpitant rut de l’antilope topi. Laquelle n’ovule que vingt-quatre heures, à la saison des amours. C’est peu. Ce jour-là, il lui faut de la chair mâle. Et en pagaille: au moins dix coïts avec autant d’individus différents, si possible bien de leur personne. Une course libidinale contre la montre, en somme. C’est là que ça devient rigolo. Car, vous l’aviez noté, dans la nature, ce sont les messieurs qui d’ordinaire se boxent le museau pour gagner les faveurs d’une partenaire. Chez les topis, c’est l’inverse. Les femelles se crêpent le chignon comme des tigresses pour gagner un câlin. Et une fois l’acte accompli, elles filent presto vers de nouvelles aventures (ben oui, l’heure tourne), laissant dépité et esseulé l’amant d’un instant. Lequel, rusé, émet alors un reniflement, destiné d’ordinaire à prévenir ses potes de la présence d’un prédateur. La mignonne suspend sa fuite. Et le mâle peut alors remettre le couvert… s’il y arrive.

J. Est.