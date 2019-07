Le coléoptère et sa bouteille de binche

On a déjà observé, au sein de l’espèce humaine, des individus qui entretenaient des rapports quasi amoureux avec leur canette de bière. Ben, le coléoptère Julodimorpha bakewelli, c’est pareil. Voire pire: la crapule passe à l’acte. Également appelé «scarabée joyau», l’animal vit en Australie et peut mesurer jusqu’à quatre centimètres de long. Un beau jour apparaît sur le web une photo d’une de ces bestioles en train de s’accoupler avec une bouteille de binche. Grosse rigolade. L’image intrigue deux entomologistes des Antipodes. Que se passe-t-il donc dans la tête, ou ailleurs, de cet insecte pour qu’il copule ainsi avec un flacon infécond? Le chopiner, on comprend. L’aimer charnellement, guère. Les scientifiques procèdent à des tests. Et rebelote. La scène qu’ils immortalisent évoque la plus alcoolisée des parties fines.

En une demi-heure, six mâles se mettent à besogner une seule et malheureuse bouteille. Hypothèse: le verre est strié de cavités brunes qui reflètent la lumière exactement comme les élytres des femelles. En somme, les gaillards pensent vraiment faire des galipettes avec une de leurs compagnes. Or, c’est ballot. Parce l’espèce tout entière s’en trouve menacée. Ben oui: en Australie, les bouteilles de bière abandonnées courent le bush, plus que les dames coléoptère consentantes. La lignée du J ulodimorpha bakewelli s’évente donc, comme une vieille mousse oubliée sur le zinc.