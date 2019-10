Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

John Goetelen: Voile et identité, la loi et la coutume

(...) J’était partisan d’une égalité de traitement entre les religions: aujourd'hui, dans ce domaine, je deviens partisan d’une part de discrimination. Une culture doit avoir une prédominance sur son territoire naturel. Sans nuire aux coutumes minoritaires ou importées, la culture dominante dicte ses règles, d’autant plus si elle est attaquée. Des règles que les étrangers doivent accepter – comme nous-mêmes nous plions aux règles des autres dans des pays étrangers. (...) Musulmans, juifs, sikhs, animistes, peuvent garder leurs croyances et pratiquer leurs rites en privé à condition de s’adapter suffisamment à nos coutumes. Par exemple, dans ces coutumes, les femmes et les hommes se serrent la main et ne vivent pas dans deux mondes séparés. (...) Si les autres grandes religions n’ont pas de volonté politique à notre encontre, par contre des dignitaires ou politiciens musulmans le disent ouvertement: ils veulent imposer l’islam au monde. Il est dès lors normal, dans le sens de compréhensible et légitime, d’opposer un certain niveau de refus à l’islam quand il ne se plie pas à nos lois et coutumes. (...)

Daniel Warner: Greta the Disturber

(...) Greta is an intriguing disturber to the traditional system. She has no official legitimacy. She is an individual, a Swedish teenager, who has been able to crystallize enormous attention and develop a considerable following. Never mind the conspiracy theories trying to cloud her sincerity. She has become the focal point of a movement. Time magazine named her one of the 100 most influential people of 2019. Greta reflects her time. Like the Occupy Wall Street Movement, Yellow Vests in France or the example of workers organizing outside traditional unions such as Brandworkers that assists employees in the specialty food-making business, Greta is issue-specific with no organizational backing. She belongs to no organization, yet a multitude of organizations now use her as their model. (...) How did Joan of Arc communicate with the French people? How was Attila the Hun able to command so many troops over such a large area? Neither of them had access to the tools we have at our disposal today. Greta has them all and uses them, or the people interested in her cause use them for her. Whatever the means, the message is clear, and a sixteen-year-old with fervent convictions has had a global impact that governments, non-governmental organizations and other legitimate institutions have been unable to capture. That is why Greta Thunberg is such a disturber.

Bernard Andrié: Le coupable, c'est l'arbitre

Dans un hôpital de Chicago, Patrick Day lutte contre la mort après le k.-o que lui a infligé Charles Conwell, le 12 octobre à la Wintrust Arena. Les images capturées sur le site you tube sont accablantes pour l'arbitre, qui n'intervient pas alors que le boxeur de 27 ans (désormais 17 victoires, 1 nul et 4 défaites à son palmarès) est en perdition sur le ring. Le dernier coup d'une série de cinq au visage l'expédie au tapis où sa tête vient heurter violemment le sol. Transporté de toute urgence à l'hôpital où il a subi une opération au cerveau, Patrick Day n'a pas repris connaissance à ce jour et livre l'ultime combat de sa vie. Le plus important de tous. Après tous les drames qui ont jalonné l'histoire de la boxe, on pensait naïvement que les arbitres avaient enfin pris conscience de la noblesse de leur mission. (...)

Jean-Noël Cuénod: Trump: «Chérie, j’ai rétréci l’Amérique!»

avec son cynisme qui ne voit pas plus loin que la visière de sa moumoute, le président américain ne fait qu’appliquer une politique initiée par ses prédécesseurs : se désengager des terrains qui font mal. Au risque de rétrécir les Etats-Unis. Et la démocratie. (...) Quant au néo-Sultan turc Recep Tayyip Erdogan, c’est un habitué des pieds-de-nez aux Américains comme l’indique un intéressant article diffusé par Slate… (...) Trump apparaît désormais aux yeux du monde pour ce qu’il est : un faux dur et un vrai mou, un Tartarin de Tarascon qui s’exclame : «Retenez-moi, ou je fais un mmmalheur!» sachant que, justement, une cohorte de conseillers est là pour le retenir. La trahison commise par les Etats-Unis au détriment des Kurdes, vainqueurs des terroristes de Daech, a pour conséquence de livrer à la Russie de Poutine le premier rôle dans cette région hautement stratégique. Mais surtout cet abandon va rester inscrit dans les mémoires. Les Etats-Unis seront discrédités pour longtemps. Vers quelle autre démocratie se tourner ? L’Europe ? (...)

Maxime Provini: Inciter les acteurs financiers à prendre en compte l’environnement dans leurs investissements ?

Voilà la question sur le climat qui a le plus clivé les candidats PLR dont je fais parti concernant la charte écologique du temps. J’ai répondu Oui+ à cette question, tant il me semble évident qu’il faut absolument encourager et inciter les acteurs financiers à prendre en compte les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Il est cependant regrettable de constater que je fais seulement parti d’une minorité de mon parti à les souhaiter fortement et encore plus regrettable de voir que 53% disent non. (En réalité, il s’agit du fait que je sois le seule sur 17 candidats PLR à avoir répondu OUI+ à cette question) (...) L’exemple de Lombard Odier est là pour nous montrer que oui, c’est possible pour des grandes banques privées de changer leur méthode d’investissement et leur façon de travailler de façon général. (...)

David Frenkel: Non, les américains ne sont pas les gendarmes du monde

(...) Ceux qui se prétendent être des humanistes restent sourds face aux menaces que fait peser le régime des Mollahs sur le monde. Du Yemen au Liban en passant par leurs actions terroristes partout ailleurs sur la planète, le régime iranien sème le trouble. En outre, aucun homme de média n'a eu le courage de s'insurger contre les paroles du général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, qui a déclaré le 30 septembre dernier (selon une dépêche de l'AFP) : « La destruction d'Israël n'est plus un rêve mais un but à portée de main » Seul le Président américain a osé élever la voix et prendre des sanctions économiques, qui font déjà effet, à l’encontre d'un État belliqueux. (...)

PDC Carouge: Trois questions à Béatrice Hirsch

(...) Quels sont selon vous les grands défis pour défendre les intérêts de Genève à Berne ? Notre société fait face à crise majeure : appauvrissement de son socle - la classe moyenne- non adaptation du système institutionnel aux nouveaux modes de vie, dérèglement climatique, questionnements sur la croissance et sur notre place dans un monde multilatéral. De part sa densité, son positionnement géographique et son développement socio-économique, Genève fait face à tous ces défis en même temps et doit pouvoir faire entendre sa voix de façon beaucoup plus forte que par le passé à Berne. Dans l’immédiat, il faut résoudre deux questions majeures : la santé et notre place dans l’Europe. (... )