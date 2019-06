John Goetelen: Sexism - no sexism à TF1, la finale de Koh-Lanta

Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

John Goetelen: Sexism - no sexism à TF1 (2) : la finale de Koh-Lanta

À première vue ce que dit Denis Brognard est plutôt gentil pour les gagnantes. Il souligne avec insistance la présence de deux femmes en tête de la finale. Il y ajoute l’aura du petit qui gagne contre le grand. La légende de David et Golliath sert la victimisation féminine. (...) es propos du bateleur en chef veulent d’autant plus élever les femmes que celles-ci sont supposées inférieures. C’est bien ce que laisse entendre le bateleur. Il faut donc les en féliciter spécialement. Sexisme. Ses propos ont été adoptés par l’ensemble des membres du jury final, qui ont opiné en silence. L’air grave, celui qui convient à un événement exceptionnel. Cette réaction du groupe est un exemple de sexisme collectif. Un sexisme invisible car inclus dans un supposé hommage au sexe féminin, qui du coup redevient un peu le sexe faible. Deux femmes en finale en quinze ans, soit en 18 éditions? Elles auraient pu faire mieux. Voyons les statistiques. (...)

Pascal Holenweg: Récupération politicienne parasitaire et engagement syndical

(...) Depuis le début de la législature, à un rythme régulier mais de plus en plus accéléré, les conseillers municipaux de la Ville de Genève reçoivent copie de décisions du service des affaires communales, le SAFCO, nouveau nom de la bonne vieille "surveillance des communes", les informant que telle de leurs décisions a été annulée, ou amputée, ou transformée en résolution déclamatoire, parce qu'elles ne respectent pas le cadre légal. Et la semaine dernière, nous avons reçu une liste de 20 décisions du Conseil municipal de Genève ayant subi le triste sort de certains martyrs chrétiens : le démembrement, l'étouffement, l'écorchement... Et cette liste impressionnante pose deux questions de compétences : d'abord celle, technique, des conseillers municipaux, incapables de calibrer leurs propositions aux possibilités que leur donne la loi. (...) Et puis, il y a la deuxième question: celle de la répartition des compétences entre la Commune et la République, de la tutelle de la seconde sur la première et de la réduction des compétences de la première par la seconde. (...) En élisant les Conseillers d'Etat, les citoyennes et les citoyens des communes genevoises élisent leurs baillis. (...) Le "municipalisme libertaire", revisité notamment par Murray Bookchin, fait reposer la démocratie sur l'auto-organisation et l'autogestion à l'échelle municipale, et sur la fédération des communes pour remplacer l'Etat. (...)

Daniel Warner: Trump’s Playing Chicken vs. Pacta Sunt Servanda

“She signals. We head for the edge. Whoever jumps first is chicken,” are the immortal words of James Dean’s challenger in the film classic Rebel Without a Cause. Natalie Wood raises her arms; the two drivers accelerate their cars towards to the cliff. Dean jumps out and sees his opponent go over the edge, his jacket sleeve caught in the door handle. The game of Chicken is a well-known testosterone distraction. Whether driving cars towards a cliff or towards each other, throwing knives at someone backed up against a wall or playing Russian roulette, the principle is always the same; whoever backs out first is chicken. Donald Trump may never have seen Rebel Without a Cause. He probably doesn’t understand the rules of the game of Chicken. But his recent actions seem to say that he enjoys playing a similar game, except that he turns out to be the chicken. Look what happened with Iran. (...)

Didier Bonny: « Parasite » : la très grande classe (et 6 films à l’affiche)

Recevoir la Palme d’or du Festival de Cannes n’est pas forcément gage de succès, les films qui la reçoivent rencontrant rarement un succès public. Il devrait en être différemment cette année avec « Parasite », long-métrage coréen qui a beaucoup d’atouts : un scénario intelligent qui tient le rythme pratiquement du début à la fin avec un énorme coup de théâtre au milieu qui redistribue les cartes, une mise en scène au cordeau, une superbe photographie et une excellente distribution, à tel point qu’on en oublie que le film est en coréen. Si on ajoute à toutes ces qualités, celle d’un film qui commence comme une comédie jubilatoire qui se dirige en cours de route vers le thriller pour finir par flirter avec le film d’horreur, on aura compris que « Parasite » est un film que les cinéphiles ne manqueront pas. (...) Toujours à l'affiche 4 étoiles « Rocketman ». Largement inspiré de la vie d’Elton John, le film brouille les frontières entre fiction et réalité et ne respecte pas l’ordre chronologique des chansons utilisant leurs paroles en fonction des événements qui s’y déroulent. Mais « Rocketman » ne part pas pour autant dans tous les sens. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: 1064, Barbastro. Guerre sainte et djihad en Espagne

Voici un ouvrage très important mais qui est pourvu d’un titre qui ne paie pas de mine. Et pourquoi, ce toponyme, Barbastro, d’une petite cité andalouse ainsi que cette date, 1064 cachent des événements qui ont changé la face du monde de cette époque ainsi que la notre, et une date si proche d’un événement majeur qui avait soulevé tout l’Occident contre les musulmans et l’islam en général, les croisades : 1096, et la première croisade. De quoi s’agit-il ? D’une terre âprement disputée entre des princes catholiques qui se voulaient les miliciens du Christ et des dignitaires arabo-andalous qui entendaient eux aussi faire valoir leurs droits fort anciens sur ces mêmes territoires. Deux écoles historiques s’affrontent concernant l’importance à accorder à la prise de cette cité par les forces chrétiennes et à sa reprise, peu après, par les forces musulmanes. Mais l’enjeu est de taille : est-ce à cette époque, en 1064, qu’il faudrait faire remonter la date de la première croisade, même s’il s’agit d’une terre de l’Europe méridionale ? (...)

Marian Stpeczynski: Facebook Libra et autres artéfacts monétaires

(...) Libra reposera sur une blockchain privée (et non publique comme dans le cas du bitcoin par exemple), ce qui signifie notamment qu’à l’instar de tout système de paiement en boucle fermée («closed-loop»), elle placera ses utilisateurs sous la coupe commerciale des Visa, Mastercard et autres Paypal membres du consortium qui en assurera la gestion (depuis Genève…). SWIFT, la grande plateforme coopérative de messagerie financière par laquelle transite la quasi totalité de nos opérations de paiement nationales et internationales, qui est évidemment la cible numéro un de l’attaque en règle menée par l’équipe de Mark Zuckerberg, a réagi de manière cinglante à la nouvelle.(...)

Joseph Daher: Book: “Syria after the Uprisings The Political Economy of State Resilience”

Syria has been at the centre of world news since 2011, following the beginnings of a popular uprising in the country and its subsequent violent repression. Eight years on, Joseph Daher analyses the resilience of the regime and the failings of the uprising, while also taking a closer look at the counter-revolutionary processes that have been undermining the uprising from without and within. (...) Book available for purchase on the following link: https://www.plutobooks.com/9780745339382/syria-after-the-uprisings/ (TDG)