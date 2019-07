Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

John Goetelen: Mondialisation vs écologie

Une majorité de députés français a voté en faveur du CETA, l’accord de libre échange entre le Canada et l’Union européenne. (...) Boycottons les produits étrangers et les supermarchés. Acheter des produits exotiques est un luxe, même si cela fait partie des échanges commerciaux. Cette philosophie s’oppose donc clairement aux traités de libre échange. Par ces traités comme le CETA les producteurs et fabricants d’ici entrent en concurrence avec des producteurs venant d’États moins soucieux de qualité sanitaire. D’un côté on veut produire mieux et meilleur, mais de l’autre on ouvre grande la porte à ceux qui produisent moins bien et moins cher. Or à l’évidence les deux types de production ne sont pas sur pied d’égalité. Il en résulte une contradiction. (...) Nous sommes piégés dans des clivages qui n’ont pas lieu d’être, par difficulté à penser le monde autrement qu’en mode binaire et en d’irréductibles opposés (le monde de Greta), ou par excès de sentimentalisme. (...)

Mireille Vallette: Tessin: comment appliquer sa loi en crachant sur la nôtre

De nombreux territoires français connaissent bien cette manière de s'abstraire de la loi et de niquer le mécréant. A Annecy, je me souviens d'un commerçant qui me disait avoir renvoyé quatre femmes pour port du niqab. La mairie s'était fendue d'un flyer d'info très aimable sur la question. Une demi-heure plus tard, les fossiles étaient de retour chez le commerçant, un masque médical sur le visage. (...) La manœuvre n'est pas une première au Tessin non plus, il Gusatafeste a reçu des photos similaires de Mendrisio et de Brissago par exemple. (...)

JF Mabut: Notre cerveau est plat et nous sommes bêtes

L'espèce qui fantasme le plus sa vie intérieure, qui est la plus trompée par son esprit, et qui est donc la plus bête... c'est la nôtre!" C'est dit le dossier de Science & Vie d'août 2019 ce qui découle de la théorie en vogue exposée dans un ouvrage du psychologue anglais @NickJChater sous le titre The Mind is Flat (Et si le cerveau était bête) paru en mars 2018. Rien n'existerait dans notre tête - ni moi intérieur ni inconscient ou vérités hardcodées - rien qu'un formidable calculateur (...) Qu'est-ce que ça change? Sûr que les psy diront que les strates les plus profondes de l'inconscient cognitif ne sont guère différente de l'inconscient freudien. Qu'heureux sont les pauvres en esprit, peut-être. Ou qu'il faut savoir se détacher car les premiers seront les derniers. Ou encore qu'aimer est l'acte créateur de l'instant présent.

Pascal Décaillet: Messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers !

(...) La question première, concernant le Royaume-Uni et l'Europe, n'était pas tant de savoir s'il était opportun qu'il en sortît. Mais, beaucoup plus fondamentalement, s'il était judicieux, en 1972, qu'il y entrât. De Gaulle s'y était opposé. Le pré-macronien Pompidou, très peu concerné par l'axe franco-allemand (contrairement à de Gaulle, Giscard, Mitterrand), avait laissé faire. Pompidou-Macron, voilà un vrai rapprochement possible, y compris dans les relations avec la grande finance cosmopolite. Le Royaume-Uni est une très grande nation, nul ne le nie, et son comportement pendant la Bataille de Londres, en 1940, l'a prouvé avec éclat. Mais ça n'est pas une nation du CONTINENT EUROPÉEN. Si vous prenez la peine d'examiner toutes les alliances, tous les renversements, depuis la Guerre de Sept Ans (1756-1763), vous verrez aisément à quel point chaque engagement britannique dans un conflit vise exclusivement (et il n'y a nul grief à leur en faire) à sauvegarder les intérêts économiques, commerciaux et stratégiques majeurs du Royaume-Uni dans son rapport de forces face au continent. (...)

Patricia Aline: Benny Gantz en campagne

Benny Gantz est passé par ma ville Batyam. Du coup, nous avons pu discuter avec lui et différents intervenants on parlé de leurs attentes. Évidement, quelques citoyens likoudistes sont intervenus en huant et essayant de perturber le petit déjeuner bon enfant, vainement et avant de partir M. Gantz est allé leurs serrer la main. Les pseudo-militants, ont alors échangé convivialement leurs point de vue de la situation avec (je l'espère) le futur Premier Ministre. Sur internet, j'ai posté sur ma page des photos de la visite avec mes impressions de sa visite et j'ai expliqué pourquoi je voterais pour Bleublanc.Puis, j'ai partagé mon post sur des pages communautaires de ma commune. (...) Pour le 14 juillet, sur sa page Facebook, @bennygantz a posté des voeux aux franco-israéliens, et bien, les insultes d'un niveau abyssal n'ont pas tardé à fleurir sa page. (...)