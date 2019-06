Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean-Philippe Accart: notreHistoire.ch : c'est votre histoire !

notreHistoire.ch est une plateforme en ligne collaborative : elle n'existe que parce que tout un chacun peut y participer, y déposer ses photos et vidéos ou des documents familiaux, personnels. Ce sont en quelque sorte des archives vivantes qui se dévoilent sous nos yeux. notreHistoire.ch a été lancé en 2009 par la FONSART (Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la RTS), en partenariat avec la RTS. Ouverte à tous, particuliers, institutions, associations, médias, sa consultation et son utilisation sont gratuites (après inscription pour le dépôt de documents). Un nouveau slogan vient d'être lancé « Quand les Romands écrivent leur histoire ! », slogan qui marque la rénovation de la plateforme (...)

Jean-Noël Cuénod: L’écologie, la gauche et la fin des pastèques

Pour la gauche, le temps des pastèques – vert à l’extérieur, rouge à l’intérieur – est révolu. Dans ce contexte, elle a pris près de trente ans de retard et n’a pas encore fini de solder les années 1989-1991. Le communisme s’effondrant avec le Mur de Berlin et l’URSS, la social-démocratie s’est vue privée de l’une de ses menaces les plus efficaces – la crainte d’un appui populaire massif aux partis soviétisés – pour arracher des réformes sociales aux économies capitalistes. (...) C’est une rupture décisive – épistémologique, ajouteraient les cuistres – que la gauche doit accomplir d’avec son idéologie productiviste. L’ablation est forcément douloureuse (...) L’extrême droite aussi se met à l’écologie. Longtemps, elle l’avait tenue pour quantité négligeable quand elle ne remettait pas en cause l’évidence du bouleversement climatique, façon Trump. Désormais, elle possède en Hervé Juvin ce cerveau qui lui manquait cruellement et qui a phosphoré sur l’écologie. (...)

Daniel Warner: Why is Switzerland on the U.S radar?

They say that paranoia is the secret to survival. Without being paranoiac (I hope), I am trying to understand why Swiss president Ueli Maurer had a meeting with President Donald Trump in the Oval Office in the White House, the ultra-secret Bilderberg Group Meeting including Henry Kissinger and Trump’s son-in-law Jared Kushner met in Montreux, and U.S. Secretary of State Mike Pompeo visited Bern, Fribourg, Gruyeres, Montreux and Bellinzone, all in 18 days. Why is Switzerland of all sudden on the U.S. radar screen? Why all this Swiss-United States activity now? Let’s try several scenarios: 1) 2) 3) 4) 5)...

John Goetelen: Le deuxième sex…isme

Le livre de Patrick Guillot est dérangeant. Il démontre, par une recherche historique et actuelle bien documentée, que les hommes aussi sont et ont été objets de dénigrement sexiste. On nomme ce sexisme lamisandrie. Il faut au moins deux critères pour qu’il y ait sexisme: (...) Aujourd’hui on va plus loin, sans état d’âme. Le mâle blanc hétéro est devenu le juif des matrones féministes. Ainsi Christine Delphy (image 3), une enragée dont l’influence est malheureusement grande écrit: (...)

Carol Scheller: Gaza et Israël : l’effet papillon ?

Israël et la bande de Gaza partagent la même mer et le même air. Tous deux souffrent des conséquences de la détérioration des conditions environnementales à l’intérieur de l’enclave de Gaza, à peine plus grande que le canton de Genève, mais avec une population de plus de 1'800'000 (environ 500'000 pour notre canton). Un avertissement parmi d’autres a été émis par le CICR en mars de cette année. Un rapport des universités Ben-Gurion et Tel-Aviv vient de le redire : un désastre écologique et humain se prépare dans cette partie du monde. (...)

Didier Tischler: Aeroport : l’assourdissant silence du magistrat

(...) Le 29 mai dernier, dans un reportage de la RTS, Fabienne Fischer, ex-administratrice de l’AIG, dénonce les contrôles insuffisants de la direction générale. Mais elle pointe aussi du doigt l'actuelle présidente du conseil d'administration, Corine Moinat, ainsi que l'ancien magistrat de tutelle de l'aéroport, Pierre Maudet. « Au mieux, ils n'ont pas été assez curieux. Parce que les signaux d'alerte ont été nombreux, répétés. Ils doivent vraiment constater qu'ils ont laissé faire un certain nombre de choses sans aller contrôler qu'elles soient faites dans le respect des exigences légales », estime l'avocate genevoise. Comment croire une seconde que Pierre Maudet n’est pas au courant de ce qu’il se passe à l’aéroport ? Et pourtant, depuis qu’ont éclaté ces affaires à Cointrin, il se mure dans un silence assourdissant. (TDG)