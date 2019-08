Jean-Dominique Michel: Dix mythes urbains sur le cerveau

Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean-Dominique Michel: Dix mythes urbains sur le ceerveau

Les tâtonnements de la science ainsi que les raccourcis dûs à la vulgarisation de connaissances complexes ont conduit à ce que circulent de nombreuses idées fausses. Des cohortes d'intéressés ré-interprètent par ailleurs les informations scientifiques (vraies ou fausses) qui semblent apporter de l'eau à leur moulin... Des 10 affirmations suivantes, lesquelles pensiez-vous être vraies ? 1) Vous pouvez attirer à vous ce que vous désirez en contrôlant vos pensées ("Loi de l'Attraction"). (...) 2) Vous pouvez réguler vos émotions en contrôlant les réactions de votre amygdale. /,,,) 3) Si vous voulez être plus créatifs, développez votre cerveau droit ! Cette idée n'a jamais été vraie. C'était le titre d'un livre d'art et d'essai publié en 1979. (...) 4) Vous pouvez recâbler votre cerveau pour devenir plus intelligent. (...) 5) Les exercices et les jeux d'entraînement cérébral peuvent améliorer votre mémoire et votre cognition et prévenir les maladies liées à l'âge. La FDA (Food and Drug Administration) a infligé de lourdes amendes à un grand nombre d'entreprises pour avoir fait des affirmations abusives en ce sens. (...) Les 5 énoncés suivants sont exacts : Les études de scintigraphie cérébrale montrent que vous pouvez faire croître de nouveaux axones dans votre cerveau en augmentant le nombre d'expériences positives que vous vivez. Vous pouvez changer différentes fonctions de votre cerveau en changeant de comportement. Changer un comportement habituel est difficile parce que sa répétition dans la durée renforce le réseau qui l'active. (...)

Aurélie Friedli: Le sport a-t-il un sexe ?

Dimanche 28 juillet, le Tour de France masculin 2019 s’est terminé. Mais avez-vous déjà regardé le Tour de France féminin ? Non ? Et bien moi non plus, car il n’existe pas une telle course pour les cyclistes professionnelles. Seule une course d’une journée nommée La course by le Tour leur est proposée. Pourtant la demande existe et des cyclistes professionnelles il y en a plein, notamment de jeunes suissesses aux résultats prometteurs. Pour ne citer que des coureuses du bout du lac, Virginie Perizzolo, Annabel Fisher et Elise Chabbey font partie de l’élite mondiale du cyclisme. Elise Chabbey, seule Suissesse en liste pour le Giro féminin, se classe 8ème au classement général après la première étape, 9ème après la deuxième[3] et 27ème au classement général final ; personne n’en a parlé. Ce week-end (9 au 11 août) lors du premier tour d’Ecosse femmes, elle finit deuxième de la dernière étape[4] et 5ème du général. Aucun média local ne l’a mentionné, dommage. Pourquoi ne pas médiatiser (ne serait-ce qu’un tout petit peu plus) ces épreuves ? (...)

Charly Schwarz: Habitat et vieillissement de la population

La proportion de personnes âgées ayant toujours été, jusqu’à une période récente, très minoritaire. Ni l’urbanisme, ni la conception des logements ont jamais été pensés en fonction des besoins particuliers du grand âge. La Suisse se prépare depuis quelques décennies au vieillissement, mais elle s’y est d’abord intéressée sous l’angle des retraites, puis sous l’angle médicosocial. Les diverses politiques adoptés prennent peu en compte les questions de logement. Une illustration frappante est fournie par les ensembles d’habitat social. La majorité a été construite il y a quelques décennies pour une population jeune en forte expansion et composée de familles. Pour que la personne âgée demeure autonome, c’est tout son environnement qui doit être adapté (accès à l’immeuble, voirie, transports, services à proximité).

John Goetelen: L’apparition

Je comprends ce qu’elle cherche et lui indique la bonne direction. Mais je peine à me faire entendre: tous les hommes parlent en même temps comme des étourneaux, fascinés par la beauté de la dame. Elle n’est pas troublée, nous remercie et reprend son chemin. Les hommes, en demi-cercle sur le terrain, la regardent partir. Alors les épouses rient, et nous aussi. J’appelle encore la dame blanche et, de loin, lui lance ce compliment: Voilà l’effet d’une jolie femme sur les hommes! Elle se retourne, nous regarde et sourit. La distance ajoute à son statut temporaire d’apparition. Elle fait un geste de la main et repart sous nos regards attendris, un peu plus brillant que d’habitude. Ah, les hommes!... Je pense qu’ils gagneraient parfois à être plus réservés, mais c’est si agréable et friendly quand femmes et hommes s’entendent sans défiance.

Cédric Segapelli: Joe R. Landsdale

Même si les tables des librairies sont encore surchargées de nouveautés en format poche, rien de tel que la pause estivale pour s'aventurer du côté des rayonnages afin de dégotter quelques merveilles de la littérature noire qui se morfondent dans l'attente d'un éventuel lecteur. On peut y faire quelques trouvailles comme ce recueil, Le Sang Des Bayous réunissant trois des plus grands romans de Joe R. Lansdale se déroulant dans le sud-est du Texas, plus précisément du côté de la Sabine, un fleuve qui dessine la frontière entre l'Etat de l'étoile solitaire et la Louisiane. Davantage reconnu pour sa série policière détonante, aux connotations humoristiques, mettant en scène les détectives Hap Collins et Leonard Pine présentant des profils plutôt atypiques puisque l'un est un ancien activiste hippie un peu feignant tandis que le second est un vétéran du Vietnam d'origine afro-américaine assumant pleinement son homosexualité, Joe R. Lansdale a marqué les lecteurs avec des romans beaucoup plus sombres commeUn Froid D'Enfer (Murder Inc. 2001), Les Marécages (Murder Inc. 2002) et Sur La Ligne Noire (Murder Inc. 2006) qui composent ce recueil. Une belle occasion d'évoquer ces impressionnants romans de la littérature noire en débutant avec Un Froid D'enfer dont l'intrigue prend pour cadre l'univers des freaks. (...)

André Thomann: Liberter schairye

(...) Ce n’a pas été faute d’essayer. Récemment, Hani Ramadan s’en est pris à deux Juifs (ça l’arrangeait !) le sépharade Éric Zemmour et l’aschkenaze Alain Finkielkraut, coup double ! À qui il reprochait en termes vifs l’incitation à la haine qu’on s’obstine à qualifier de raciste. Je ferai remarquer ici que ce chef d’accusation brandi avec gourmandise par la justice française est discutable pour cette raison que la haine n’est pas mesurable et n’est surtout pas raciale. Ce qu’Achère reprochait à nos deux compères, c’est une critique de sa religion, ce qui n’est pas passible des tribunaux. Pas encore. Dans mon commentaire donc non publié, j’entrais dans le jeu de mon champion de la liberté en lui demandant poliment (c’était le plus dur) si la haine n’était pas déjà propagée par le Coran lui-même si j’en juge par ce passage (parmi de nombreux autres) : Je vais jeter l’effroi dans le cœur des incrédules, frappez-les sur leurs cous, frappez-les tous aux jointures. (Sourate VIII, verset 12). C’est Allah le Miséricordieux qui parle. Là il ne s’agit même plus de haine mais carrément du passage à l’acte. (...)