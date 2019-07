«Je préfère mon vibro au sexe à deux»

Question:«Mon époux nous a offert un vibromasseur. Il me procure des sensations agréables très fortes au point que je ne ressens plus rien lors de nos ébats sexuels. Pourtant avant, j’avais beaucoup de plaisir.»

Astrid, 37 ans

Réponse: Godes, stimulateurs prostatiques ou clitoridiens… la liste est longue et vise à satisfaire les plaisirs de toutes et tous. Les sextoys permettent en effet d’enrichir et de diversifier la vie sexuelle de chacun. En tant que sexologue, il m’arrive fréquemment de discuter de leur utilisation avec les personnes qui consultent. De manière générale, les sextoys permettent de mieux connaître son corps et favorisent l’épanouissement érotique de celles et ceux pour qui la sexualité traditionnelle ne fonctionne pas.

Certains vibromasseurs émettent de fortes vibrations afin de stimuler, entre autres, les parties internes du clitoris. Les femmes qui prennent plaisir à utiliser ces appareils décrivent souvent des sensations puissantes.

En comparaison, d’autres stimulations peuvent paraître insuffisantes et procurer un plaisir moins fort. Parfois, comme dans votre cas, le plaisir semble même avoir disparu. Il s’agit souvent d’un effet de contraste. Il est important d’apprendre à ressentir les différentes sensations. Après une stimulation intense, entraînez-vous à concentrer votre attention sur d’autres expériences et voyez comme elles peuvent également être sources de plaisir. Il est évident que la satisfaction procurée n’est pas la même. Peut-être qu’une stimulation à l’aide d’un sextoy apporte un plaisir orgasmique sans toutefois combler la dimension affective qu’apporte une relation sexuelle. Peut-être encore qu’un rapprochement intime avec votre époux génère des sensations moins ciblées sur une zone précise, comme le clitoris, mais une stimulation globale du corps. Cherchez à développer plusieurs expériences et ne les comparez pas entre elles. Profitez de chaque forme de plaisir.

ARNAQUE On l’appelle coup de foudre chez nous et carrément love at first sight chez les anglophones, laissant entendre qu’un grand amour peut naître en une seconde. La science confirme-t-elle l’existence d’un tel miracle? Pas vraiment. Dans un article publié par le Journal of International Association for Relationship Research, des chercheurs concluent que l’amour au premier regard n’est pas davantage qu’une forte et immédiate attirance physique… qui, de plus, s’avère presque à chaque fois non réciproque. Les sentiments des deux amoureux ne se construiraient qu’avec le temps.

L’AMOUR DU SON C’est un peu comme garder ses chaussettes, version XXIe siècle. Selon une enquête du revendeur de billets de concerts TickPick, près d’un détenteur d’AirPods sur cinq a déjà laissé ses écouteurs sur les oreilles durant une relation sexuelle. Pour écouter une musique caliente. Ou juste par flemme.

