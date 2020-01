Huit raisons de préférer l'hiver à l'été

Manger une fondue insolite

Un caquelon fumant, un bon verre de vin… la fondue, ce plat d’hiver par excellence, peut se déguster partout, mais les lieux les plus insolites lui ajoutent un petit supplément d’âme. Pour un voyage sensoriel quasi complet, au son du roulis de la machine, avec vue sur le ciel, les étoiles et les lumières de la station, embarquement immédiat dans une télécabine de Saas Fee (VS) (photo ci-dessus) en duo aux chandelles, en famille ou entre copains jusqu’à six personnes. Au menu: fondue, vin, thé, dessert et schnaps, sur réservation les jeudis et samedis jusqu’à 18 h 30 et jusqu’au 18 avril 2020 (70 fr. par adulte et 35 fr. par enfant, saas-fee.ch).

A Gstaad (BE), dans l’auto-proclamé pays de la fondue, rien de plus normal que de se régaler de la spécialité assis dans un… caquelon. Le principe? On passe dans l’une des quatre laiteries de la ville prendre le sac à dos qui contient tout le nécessaire et on part, à pied, en raquettes ou en luge vers l’un des trois caquelons géants en bois, ou une des deux cabanes, pour se régaler (dès 18 fr. par personne, gstaad.ch).

On adore ce restaurant au milieu des pistes du domaine de Villars-Gryon (VD) tenu par la famille Gruaz. Ici tout est fait maison et, dans cette ancienne étable transformée en cocon cosy, on se régale avec vue sur les ânes, les oies, les cochons et autres poules séparés de nous par une vitre (fondue moitié-moitié 26 fr. par personne, etable-gryon.ch).

Des bords du Léman aux monts enneigés du Pays-d’Enhaut (VD), le train du fromage, aux wagons panoramiques, amène ses passagers à travers les sapins blanchis de ce paysage de carte postale. Point d’orgue de la balade: une halte au restaurant fromagerie Le Chalet, à Château-d’Œx, avec fabrication de fromage artisanal, fondue et fromage frais pour le dessert. Dès 59 fr. par enfant et 89 fr. par adulte tout compris (goldenpass.ch). JS

Tester une rando raquettes

Enfiler ses raquettes et partir à la découverte des paysages gelés en laissant des traces de pas sur la neige immaculée… si ce tableau ne vous séduit pas encore, pensez au repas chaud qui vient bien souvent récompenser cette activité! Dans le Val-de-Travers (NE), une balade nocturne au départ du café des Mines d’asphalte nous emmène à la découverte des paysages enneigés, au clair de lune. Au retour, après un peu moins de trois heures de marche, une fondue nous attend au coin du feu. (Les 8 février et 7 mars 2020, 35 fr. par adulte et 25 fr. par enfant, mines-asphalte.ch).

Un parcours plus difficile débute aux Rasses (JU) et nous mène jusqu’à l’hôtel du Chasseron, où on peut commander une fondue gourmande (réservation conseillée). Pour une version plus facile et plus courte, montez tout droit jusqu’au restaurant en traversant le pâturage. (sentier-raquettes.ch, chasseron.ch).

Les Paccots (VD) (photo ci-dessous) regorgent également de sentiers destinés aux balades en raquettes, plus ou moins difficiles (les-paccots.ch).

Les fans de bio trouveront leur bonheur dans les Franches-Montagnes (JU) où ils pourront randonner d’une ferme à l’autre à la rencontre des agriculteurs de ces lieux en suivant les chemins du bio (activité familiale d’une journée, au prix de 60 fr. par adulte et dès 10 fr. par enfant de plus de 3 ans, cbio.ch). EDM

(Crédit: Aurelie Felli Union fribourgeoise du Tourisme)

Se balader avec des chiens

Vous ne pouvez vous empêcher de couiner d’adoration dès que vous croisez la route d’un toutou? Ne cherchez plus! Chaussé de raquettes, vous suivrez le flair d’un véritable chien de traîneau, qui vous guidera le long des sentiers enneigés de Champoussin (VS). Même les âmes douillettes pourront être appâtées par cette Cani’Raclette, qui porte très bien son nom, puisqu’une gourmandise bien méritée les attend au bout du chemin! (Les 31 janvier et 18 février 2020, au prix de 50 fr. par adulte et 40 fr. par enfant, dès 10 ans, regiondentsdumidi.ch).

Si vous préférez vous installer dans un traîneau pour admirer l’aplomb de vos guides, rendez-vous à Saint-Cergue (VD), où les chiens polaires d’un éleveur local seront ravis de vous entraîner dans une balade de 1, 2,5 ou 5 kilomètres. (Jusqu’au 25 mars 2020, dès 60 fr. par adulte et dès 40 fr. par enfant, region-du-leman.ch). Des activités semblables sont organisées dans plusieurs stations valaisanes, telles qu’Evolène, Thyon et Verbier (valais.ch).

Balto et ses amis se prêteront aussi à l’annuelle course de vitesse de Saignelégier (photo ci-dessous), les 25 et 26 janvier 2020 (8 fr. par personne, sde-saignelegier.ch). Et si vous craquez plutôt pour Beethoven, il vous suffira de réserver une randonnée hivernale avec les magnifiques saint-bernards de la Fondation Barry, au départ de Champex-Lac (jusqu’au 1er mars 2020, 35 fr. par adulte et 15 fr. par enfant, fondation-barry.ch). Pensez à réserver! Il va de soi que des bêtes aussi mignonnes sont l’objet d’une très grande popularité. EDM

(Crédit: DR/sde-saignelegier.ch)

Apprendre une nouvelle glisse

Marre de vos lattes paraboliques? Dans le val d’Hérens (VS), le mercredi ou sur réservation, on s’initie au biathlon, cette discipline qui allie endurance et précision (20 fr. par personne, avec le pass hiver, l’activité est gratuite pour les hôtes séjournant dans un établissement hôtelier de la station, valdherens.ch).

Si la vitesse et le fun ne vous font pas peur, optez pour le kite snow dans les Franches-Montagnes (JU) (80 fr. l’heure, j3l.ch). Ce pendant hivernal du kite surf devrait vous filer un max de sensations fortes.

Envie d’une sortie insolite? Zermatt propose de dévaler les pistes de nuit sur un fat bike (120 fr. par personne, zermatt.ch). La vision nocturne n’est pas votre fort? Repliez-vous sur l’option du fat bike de jour, à Villars-sur-Ollon (VD) (location 60 fr. la journée, villars-diablerets.ch), par exemple.

Dans le Val-de-Travers (NE), on roule en trottinette XL (photo ci-dessous) sur neige (18 fr. par adulte la descente, robella.ch). Après le chemin du travail, prenez celui des cimes! JM

(Crédit: robella.ch)

Prendre de la hauteur

Avis aux amoureux des parcs d’aventure! A Grindelwald, dans l’Oberland Bernois, on peut dévaler la piste, non pas à skis, mais suspendus dans les airs à une tyrolienne de 800 m de long qui descend jusqu’à 83 km/h! (First Eagle Glider, 29 fr. par adulte et 22 fr. par enfant, jungfrau.ch).

Abrités dans une nacelle, cette fois, envolez-vous en montgolfière (photo ci-dessous) à Château-d’Œx et découvrez les magnifiques paysages enneigés du Pays-d’enHaut (VD) vus du ciel. Un must see! (350 fr. par personne, fondue comprise, chateau-doex.ch).

Envie de surprendre votre partenaire, la Saint-Valentin venue? Crans-Montana propose un vol en parapente au clair de lune (220 fr. par personne, fondue comprise, crans-montana.ch).

Au départ d’Erlenbach im Simmental (BE), les plus téméraires oseront le saut à l’élastique en version hivernale depuis la télécabine du Stockhorn (210 fr. par personne, alpinraft.ch). Ames sensibles, s’abstenir!

3, 2, 1… sautez! En partant d’Interlaken, succombez au parachute hivernal pour découvrir les magnifiques paysages enneigés de l’Oberland bernois (Heli Skydiving à partir de 450 fr. par personne, ou Airplane Skydiving, à partir de 395 fr. par personne, interlaken.ch). JM

(Crédit: Christof Sonderegger)

S’immerger dans le folklore local

Et si on faisait fuir les mauvais esprits de l’hiver en participant aux meilleures fêtes traditionnelles suisses? En plus, c’est l’occasion de s’émerveiller et de s’ambiancer sans même casser sa tirelire. Pendant le carnaval, en Valais, du 6 janvier au 25 février, on passe une soirée ou un dimanche à Evolène, dans le val d’Hérens, en compagnie des étranges personnages qui envahissent le village le temps de la fête, ces fameux empaillés ou peluches (carnaval-evolene.ch).

Si on est plus aventureux, on s’enfonce dans le paysage alpin et on prend la direction du Lötschental (VS). Entre la Chandeleur et le Mardi gras, on peut admirer les célèbres Tschäggättä (photo ci-dessous) défiler. Comme à Evolène, ces personnages fantastiques envahissent les rues des villages pour apaiser les esprits et/ou effrayer les touristes (à partir du 3 février, loetschental.ch).

Autre option, le 1er mars, on considère l’idée de prendre la direction de Liestal (BL). A la veille du carnaval bâlois, la ville s’illumine soudainement à la lueur de la Chienbäse, la parade de feu, qui embrase ses rues. Ce défilé est incroyable, mais on vous conseille d’éviter les chaussures blanches, qui ne résisteront pas longtemps aux cendres déposées sur les pavés… (fasnacht- liestal.ch) NM

(Crédit: Chrissie Stegt)

Redécouvrir la luge

Vous n’êtes pas remonté sur une luge depuis l’enfance? Cette année, on se permet une brève infidélité au ski pour dévaler les plaines d’une autre façon! A Crans-Montana (VS) ou aux Mosses (VD), de jour comme de nuit, on tente le Snowtubing: installé sur une luge ronde en forme de bouée gonflable, on s’élance sur la piste, seul ou à plusieurs (5 fr. pour 45 minutes à Crans-Montana et 8 fr. par jour aux Mosses. Crans-Montana, lesmosses.ch).

A Leysin (VD), le Tobogganing Park propose de nombreuses pistes à dévaler en Snowtube, ainsi qu’un village des neiges et une yourte, dans lesquels se dégustent du saumon à la Lapone ou des raclettes (ouvert jusqu’au 22 mars, au prix de 27 fr. pour les adultes et 18 fr. pour les enfants, pour chaque session d’1 h 50, tele-leysin-mosses.ch).

Les groupes d’amis ou les familles pourront également aller se tordre de rire à Thyon (VS), où le Snake Gliss (un système modulable de luges articulées) permet de descendre la piste à plusieurs (dès l’âge de 10 ans. 20 fr. par adulte et 10 fr. par enfant, thyon.ch).

Aux Diablerets (VD), sept kilomètres de piste attendent les familles, installées sur des luges, pour un parcours nocturne (photo ci-dessous). A l’arrivée, une fondue vous permettra de vous réchauffer, après l’aventure (30 fr. par luge au tarif nocturne + 15 fr. pour la montée en télécabine, villars-diablerets.ch). EDM

(Crédit: Matthias Lehmann)

Se la jouer Reine des neiges

Si, comme Elsa, vous avez un penchant pour les statues de glace et les châteaux givrés, direction le lac Noir (FR), qui recèle un paysage digne d’un conte de fées. A deux kilomètres du Schwarzsee (son nom alémanique), au cœur d’une forêt touffue, un véritable palais de glace attend impatiemment le retour de sa reine (visitable selon la météo, jusqu’à mi-mars, 10 fr. par adulte et 5 fr. par enfant. schwarzsee.ch).

A Zinal (VS), l’imposant glacier (photo ci-dessous) se visite au terme d’une balade en raquettes et se quitte le long de la rivière gelée, après un pique-nique dévoré dans les entrailles de la grotte (jusqu’à mi-mars, 500 fr. par groupe de 1 à 12 personnes. swissalpineemotion.com).

Pour une dose d’adrénaline moins intense, on se lance dans la construction d’un véritable igloo, au départ du col du Jaun (BE), suite à une randonnée en raquettes (75 fr. par personne, dzin.ch).

Fan de triple loops? On enfile nos patins pour aller glisser sur le lac de Joux (VD) et son voisin le lac Ter (myvalleedejoux.ch). Selon les températures, Champex-Lac (VS), le lac Noir et La Brévine peuvent aussi se transformer en magnifiques patinoires (cette activité peut être dangereuse: informations pratiques disponibles sur champex.ch, schwarzsee.ch, labrevine.ch). EDM

(Crédit: Willy Maury Valimages)