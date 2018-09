La Genève des colonnades a commencé tôt

Toutes les capitales européennes et bien d’autres villes sur les cinq continents possèdent leurs édifices inspirés de l’Antiquité grecque et romaine. Églises, temples, palais de justice, palais gouvernementaux ou privés, parlements, bourses, hôtels des postes, musées, les exemples d’emprunts au classicisme sont innombrables. Ils ont occupé les architectes principalement pendant la première moitié du XIXe siècle. À cette époque, les références à l’Antiquité se multiplient à Genève. Musée Rath, Palais Eynard, temple de Carouge, Maison Saladin (remplacée par le château Rothschild) à Pregny, Temple unique (devenu par la suite l’église du Sacré-Cœur), toutes et tous alignent les colonnes réglementaires.

Une soixantaine d’années plus tôt, l’exemple du portique de Saint-Pierre ne fait pas d’émules immédiats à Genève. Ébauchée par les architectes locaux Bovet et Soubeyran, commentée par le Parisien Soufflot, revue et corrigée par le Piémontais Benedetto Alfieri, cette reconstruction fait table rase du portail gothique existant, qui menaçait ruine.

Références à Rome et Palmyre

À Paris comme à Genève, la référence au Panthéon de Rome, temple antique transformé en église au VIIe siècle, est assez évidente. Le Panthéon de Paris, de Soufflot et Rondelet (1757-1790), est postérieur au portique de Saint-Pierre, édifié de 1752 à 1756. À l’entrée d’une ancienne cathédrale catholique devenue temple réformé, la sobriété antique annonce le changement. Devant Saint-Pierre, les touristes mal informés du XXIe siècle s’y trompent encore, croyant contempler un bâtiment civil plutôt qu’un lieu de culte. Cette même rigueur toute protestante habille par exemple le grand temple protestant d’Anduze (Gard), à l’orée des Cévennes, qui date de 1823. L’élégance antique est prisée également par la franc-maçonnerie, qui adopte ce même style, un siècle après les rénovateurs de Saint-Pierre, pour son Temple unique, à Plainpalais (1859). La photographie que nous publions montre le bâtiment à la fin du XIXe siècle, sans la croix qui surmonte actuellement son fronton. Le Temple unique est l’œuvre de l’ingénieur Hermann Hug, réfugié politique allemand de Karlsruhe. Le professeur André Corboz a émis l’hypothèse que le Badois se serait inspiré du temple de Bêl, à Palmyre, en Syrie, dynamité en 2015 par le groupe État islamique. Grand malheur aussi, mais à l’échelle genevoise, le Temple unique, devenu église catholique romaine du Sacré-Cœur, a été victime cet été d’un incendie qui a détruit sa toiture.

Voué à un usage civil, le Musée Rath doit son bel aspect néoclassique à Samuel Vaucher, entrepreneur et architecte genevois comme son contemporain François Brolliet (voir ci-contre). Ce fruit de la générosité des demoiselles Jeanne-Françoise et Henriette Rath a l’allure d’un temple voué aux arts. Il était le seul Musée des beaux-arts de Suisse au moment de sa création, en 1826. N’oublions pas le Palais Eynard, qui date de 1821. Pour lui comme pour Saint-Pierre en 1752, les Genevois ont eu recours aux conseils d’un Italien. Soixante ans après Alfieri, voici Salucci, Giovanni de son prénom, un Florentin qui multipliera les colonnes autour de la future mairie de Genève, à la demande du banquier philhellène Jean-Gabriel Eynard.

Carouge

Bien l’air d’un temple

Le temple de Carouge a été construit à petite vitesse, «florin après florin, sur les fondements posés en 1814», écrit René-Louis Piachaud dans son livre «Carouge» (1936). Le porche à colonnes est apparu en 1822. Ce temple commande la place qui porte son nom, appelée avant lui la place Saint-Victor ou la place au bois. Les bûcherons savoyards avaient pris l’habitude d’y vendre leurs moules de bois (moule: unité de mesure traditionnellement utilisée pour le bois). Le premier emplacement prévu pour le temple était la place d’Armes, où le Conseil municipal avait mis une parcelle à la disposition de la communauté réformée. Jugeant que ce lieu ne mettrait pas le nouvel édifice suffisamment en valeur, les protestants obtinrent la place au bois. Cette décision «est une conséquence de l’harmonie qui a toujours régné à Carouge entre les deux confessions», relevait alors le maire catholique de la ville, Louis de Montfalcon. Celui-ci «ne ménagea ni ses encouragements ni son appui au protestantisme», confirme René-Louis Piachaud. «L’harmonie est parfaite, et M. le curé va, trois fois par semaine, faire la partie de piquet chez M. le pasteur où le vient chercher au couvre-feu son domestique, la lanterne à la main.» Le pied d’égalité sur lequel sont placées les deux confessions trouve son illustration dans la situation similaire et parallèle de l’église Sainte-Croix (1780) et du temple, chacun devant sa place rectangulaire. Le temple a été bâti sous la direction de François Brolliet, entrepreneur architecte qui a fait souche de régisseurs. L’immeuble 2, place du Port est aussi son œuvre. Il est reconnu comme un exemple rare du néopalladianisme à Genève. B.CH.