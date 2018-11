Genève découvre le visage de Walther Fol

Le 8 octobre 2018 reste mémorable pour Marlène et Dominique Borel. Au Musée d’art et d’histoire (MAH), officiels, direction du Musée et amis de l’Antiquité sont réunis ce jour-là pour l’inauguration du buste de Walther Fol. Cet hommage au collectionneur et mécène genevois mort en 1890 est l’œuvre de ses arrière-petits-neveux, descendants de sa sœur Caroline Borel-Fol. Marlène, la femme de Dominique, a pris fait et cause pour ce lointain aïeul tombé dans l’oubli: «Au premier étage d’Uni Bastions, on peut voir un buste du biologiste et zoologiste Hermann Fol, professeur à l’Université. Rien de semblable n’existait en souvenir de son frère Walther. Pourtant la Ville de Genève lui doit une part importante des collections du MAH. Mon mari et moi trouvions ça très injuste. Il fallait faire quelque chose!»

À point nommé, grâce à un ami commun, les Borel font la connaissance du sculpteur italien Emanuele De Reggi, basé à Pietrasanta en Toscane. Pourquoi ne pas lui demander de réaliser un buste de Walther Fol? Le directeur du MAH, Jean-Yves Marin, se déclare prêt à lui trouver une place. Même si ce genre de travail n’est pas dans les habitudes d’Emanuele, Marlène Borel ne lâche pas l’idée. Ce que femme veut! «Nous avons réuni portraits et photographies représentant Walther Fol, afin de permettre au sculpteur de s’en imprégner. Mon mari y est allé de ses conseils et la tête de l’arrière-grand-oncle a pris forme», se souvient-elle.

Encore fallait-il trouver les fonds nécessaires à la réalisation du buste en bronze et du socle de marbre gravé destiné à l’accueillir. «Nous y sommes arrivés avec le concours du MAH, de la Société des Amis du MAH et de la Commune de Vandœuvres, où la famille Fol a ses racines», explique Dominique Borel. «C’est là que nous habitons, sur une terre de nos ancêtres Fol. Isaac, officier de santé, fut maire de la commune de 1822 à 1832. Grâce aux Mallet, qu’il avait connus à Vandœuvres, Étienne, fils d’Isaac, fit carrière dans la finance à Paris. Fortune faite, il put racheter en 1846 le domaine des mêmes Mallet à Chougny! Son fils Walther, né à Paris en 1832, après ses études de génie civil, se passionna pour les antiquités classiques, qu’il collectionnait en Italie.»

Quatre wagons!

Walther Fol séjourne régulièrement dans sa maison de Spolète, en Ombrie, à 130 km au nord de Rome. Il forme en 1875 avec Herminie Sinibaldi, rencontrée en Italie, un couple brisé cinq ans plus tard par la mort de Madame Fol. Le collectionneur reste en contact avec Genève sa vie durant. Ses trésors sont offerts de son vivant à la curiosité du public. En bon ingénieur, son intention est d’offrir aux regards des Genevois non pas des chefs-d’œuvre, mais des exemples à suivre, choisis dans le patrimoine de différentes époques. Il veut contribuer à former le goût de ses compatriotes. Sa donation à la Ville de Genève date de 1871. Elle remplit quatre wagons de chemins de fer italiens arrivés au printemps 1872 de Rome. La construction des bâtiments universitaires aux Bastions a libéré les locaux que l’Académie occupait dans l’immeuble de la Société de Lecture, au 11, Grand-Rue. La Ville les propose au «Musée Fol», qui voisinera pendant trente-six ans avec la vénérable bibliothèque fondée en 1818.

Qu’y voit-on de remarquable, de 1873 à 1909? Des sculptures, notamment l’«Apollon Sauroctone», des vases antiques, des céramiques attiques et étrusques, des intailles et des camées, des peintures italiennes, les fresques de la villa La Crescenza… La donation compte au total 4691 numéros!

Lorsque le MAH est inauguré en 1910, les objets donnés par Walther Fol se trouvent au rez-de-chaussée supérieur, sous la bonne garde d’Alfred Cartier, ancien conservateur du Musée Fol, devenu directeur du tout nouveau Musée d’art et d’histoire. Depuis lors, les collections archéologiques sont descendues au niveau – 1. Le buste de Walther Fol se trouve tout près, à l’entrée du MAH côté boulevard Jaques-Dalcroze. «J’aurais préféré le grand hall d’accueil, mais ainsi placé à l’entrée des collections archéologiques, notre aïeul n’est pas si mal», conclut Marlène Borel. (TDG)