Éros: A quoi rêvaient les Genevois au XVIe siècle?

À suivre au Festival Histoire et Cité

Le libéralisme rend-il libre?

Cette table ronde réunira mercredi 21 mars de 16 h à 17 h 30, salle U259 à Uni Dufour, les intervenants suivants: Bruno Amable, professeur d’économie politique (UNIGE), Lucio Baccaro, professeur de sociologie (UNIGE), Annabelle Lever, professeure des Universités, et Jean Rochat, maître assistant en histoire économique (UNIGE). Modératrice: Mary O’Sullivan, professeure et directrice du Département d’histoire, économie et société (UNIGE).



Musique et possession

Rencontre entre un ethnomusicologue et un historien des religions, jeudi 22 mars de 16 h à 17 h 30 au Musée d’ethnographie (MEG), avec Laurent Aubert, musicien et docteur en anthropologie, et Dominique Jaillard, professeur à l’Unité d’histoire et d’anthropologie des religions (UNIGE), directeur de la Maison de l’histoire. Modérateur: Vincent Fontana, chargé d’enseignement (UNIGE).



L’imaginaire érotique de la Renaissance

Cette table ronde réunira vendredi 23 mars de 11 h 30 à 13 h, salle U159 à Uni Dufour, les intervenants suivants: Frédéric Elsig, professeur à l’Unité d’histoire de l’art (UNIGE), Charles Senard, spécialiste de la poésie érotique néo-latine de la Renaissance, et Sonia Vernhes Rappaz, spécialiste des pratiques judiciaires à Genève au XVIe siècle. Modérateur: Max Engamarre, directeur des Éditions Librairie Droz SA à Genève.



Mai 68 et après, à Genève et en Suisse: entre mémoires, histoires et archives

Cette table ronde réunira vendredi 23 mars de 18 h à 20 h 30, salle U260 à Uni Dufour, les intervenants suivants: Jacqueline Heinen, professeure émérite, Charles Magnin, acteur du Mai 68 genevois, et Julie de Dardel, maître-assistante au Département de géographie et environnement (UNIGE).



La Résistance autour de Genève

Cette table ronde réunira samedi 24 mars de 11 h 30 à 13 h, salle U159 à Uni Dufour, Fabrice Grenard, historien, Jean-Marie Guillon, professeur émérite d’histoire contemporaine, et Cécile Vast, historienne. Le modérateur sera Charles Heimberg, professeur UNIGE.



Programme complet https://histoire-cite.ch