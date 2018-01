Bises glaçantes et neiges d’antan à Genève

C’est à François Villon que l’on doit la question «Mais où sont les neiges d’antan?». Il la posait dans sa Ballade des dames du temps jadis, qui remonte aux environs de 1460. Se retourner nostalgiquement vers les jours enfuis, les poètes du XVe siècle savaient le faire. Loin derrière eux, il y avait Thaïs, Erembourg du Maine, Héloïse, Jeanne de Bourgogne, autant de dames qui, cinq siècles plus tard, sont de belles oubliées. Sauf Jeanne d’Arc, qui était presque une contemporaine de Villon, et dont la mémoire se porte encore très bien. Quant aux «neiges d’antan», elles symbolisent le temps qui passe, la fonte des neiges qui chaque fin d’hiver efface un peu plus le passé.

Neige en 1985, glace en 2012 En plaine au XXIe siècle, en particulier à Genève, la neige n’abonde pas chaque année. Il faut remonter assez loin pour en trouver en quantité. C’était le cas en décembre 2010, mais la dernière «neige du siècle» était à la fin du XXe, en février 1985. Avant cela, des hivers plus rigoureux qu’aujourd’hui et une urbanisation et un réseau routier moins développés donnaient prise à la blanche visiteuse pendant plusieurs semaines. Moins rares sont les coups de bise qui glacent le pourtour de la rade, comme ce fut le cas en 2012. Le vent du nord transforme alors parapets, réverbères, arbres et véhicules en statues de glace. Un sujet très prisé par les photographes, aujourd’hui comme hier. La Bibliothèque de Genève (BGE) consacre en ce moment une petite exposition à ces images très spectaculaires.

Une exposition à la BGE

Le couloir du prêt, au premier étage de la BGE, accueille «Beau et froid! Les bises glaçantes», un accrochage de photographies du XIXe au XXIe siècle, les plus récentes étant celles de Matthias Thomann, prises en février 2012. Des signatures comme celles des frères Jullien, photographes genevois parents des libraires de la place du Bourg-de-Four (lire «Tribune de Genève» du 24 janvier 2018), voisinent avec celles de Jeanne Mallet, René Jasinski ou Freddy Bertrand, ce dernier photographe de presse dans les années 50. Les illustrations ci-dessus font partie de cette exposition; elles sont conservées au Centre d’iconographie de la BGE.

Avant l’invention de la photographie, la rade avait partiellement gelé en 1810, 1814 et 1830. En 1814, le savant genevois Marc-Auguste Pictet s’était aventuré sur l’eau avec son petit-fils. Nouveau gel en 1854; les premiers daguerréotypes avaient fait leur apparition, mais sauf erreur, aucune prise de vue de cet épisode n’est parvenue jusqu’à nous. Jusqu’en 1854, des chaînes fermaient le port et permettaient à la glace de prendre plus facilement en cas de bise glaçante.

On traverse à pied en 1891

Ces chaînes n’existaient plus en 1891, mais la glace prit cet hiver-là pour une autre raison. On avait barré les arches du pont du Mont-Blanc, sauf une, avec du fer et du bois – des chabauris, comme on disait à l’époque – pour empêcher les glaçons de flotter jusqu’au pont de la Machine et d’y faire des dégâts. C’est pourquoi la rade se solidifia sous l’emprise de la bise.

Le matin du 18 janvier, les premiers promeneurs tentèrent la traversée. De nombreux curieux les suivirent. Six seulement tombèrent à l’eau. Les quatre premiers furent promptement repêchés. Une cinquième personne connut la même chance, mais pas la sixième, une étudiante de l’École dentaire, qui ne survécut pas à son bain forcé. En février 1929, la rade gela encore une fois partiellement. De la jetée des Eaux-Vives au Jardin anglais, le lac était recouvert d’une pellicule solide. Des cygnes se retrouvèrent pris au piège et il fallut les délivrer en cassant la glace autour d’eux. On vit des patineurs du côté des pierres du Niton, mais la police défendit rapidement au public de s’aventurer sur ce fragile plancher.

Les témoins du grand froid de février 1956 sont encore nombreux. Comme en 1929, le thermomètre approcha les –18 degrés. Des oiseaux d’eau durent être secourus et le gel anéantit de nombreuses plantations dans le canton. Les photos de Freddy Bertrand montrent les plaques de glace qui encombraient le port aux abords des bateaux Belle Époque de la CGN. (TDG)