1898 La tour de l’Île a échappé à la démolition

Une tour qui dit l’heure

Si la tour de l’Île échappa à la démolition du château des vidomnes de Genève, au XVIe siècle, ce fut probablement parce qu’elle servait de prison et de beffroi. Pourvue d’une horloge, et même de trois au milieu du XIXe siècle, et d’un clocher, la tour était très utile pour cette raison. Elle abritait aussi entre ses murs épais de terribles cachots, qui avaient accueilli des prisonniers célèbres. L’un d’eux, Philibert Berthelier, a sa statue devant la tour depuis 1909. C’est exactement là que ce patriote genevois fut mis à mort le 23 août 1519, sur l’ordre de l’évêque, un bâtard de la maison de Savoie à la botte du duc Charles III.

Les trois cadrans de la tour de l’Île s’étaient révélés nécessaires dès le mois de mars 1858, quand la ligne de chemin de fer Genève-Lyon fut mise en service, suivie en avril par la ligne Genève-Lausanne. Il fallait désormais tenir compte de trois heures différentes: celle de Genève (réglée sur celle de l’Observatoire), celle de Berne (qui dépendait de l’Observatoire de Neuchâtel) et celle de Paris, qui était la même pour tout le réseau ferré géré par la Compagnie PLM.

La tour de l’Île remplit son rôle de marque-temps aussi grâce au soleil. Elle accueille depuis le XVIIIe siècle, à droite de sa façade sur la place Bel-Air, une méridienne. Il ne s’agit pas d’un canapé mais d’une installation permettant de repérer l’instant précis du midi solaire. Celle qui fut mise là après la rénovation de 1898 est encore en place.

Le sauvetage et la restauration de la tour furent obtenus grâce à une récolte de signatures commencée le 22 février 1897, puis à un vote populaire organisé le 19 décembre de la même année.

À propos des travaux de 1898, Louis Blondel indique: «Au lendemain de la votation référendaire du 19 décembre 1897 qui décidait sa conservation, elle fut réparée et surtout transformée. On lui accola un immeuble de style déplorable et même on dut la relever d’un étage pour qu’elle ne parût pas écrasée par les constructions voisines.» (Voir (La tour et le château de l’Île, revue Genava XV, 1937)

