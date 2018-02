1853 James Fazy fonde l’Institut national genevois

Une salle historique

Il y a encore des Genevois qui ne connaissent pas Les Salons, au 1er étage de l’immeuble 6, rue Bartholoni. On a envie de leur dire: courez-y vite! Soit pour un spectacle hébergé par la Fondation - chant et viole de gambe le 18 février, comédie musicale «Valentino Valentina» les 23 et 24 février - ou pour un concert, une conférence ou un débat de l’Institut national genevois (INGE). Il y en aura désormais une vingtaine par année, autant d’occasions de découvrir une salle de spectacle de 1876, qui contrairement à celle du Grand Théâtre, détruite par le feu en 1951, a conservé son décor d’origine.

Le théâtre construit pour les besoins de la Société des amis de l’instruction (devenue Fondation Les Salons), nous est parvenu en bon état, grâce à sa complète rénovation réalisée en 1998. Aujourd’hui, on peut le louer pour du théâtre, de la musique et bientôt du cinéma. Ses concepteurs et décorateurs de 1876 sont les mêmes que ceux du Grand Théâtre, achevé en 1879: l’architecte Jacques-Elysée Goss et la maison parisienne Diosse & Fils.

Avant de s’installer au 6, rue Bartholoni, la Société des amis de l’instruction, fondée en 1842, se réunissait de l’autre côté de la rue, dans le Temple unique maçonnique (future église catholique du Sacré Cœur). Dès 1876, ses membres s’adonnèrent avec délices aux plaisirs du théâtre amateur dans la nouvelle salle de 400 places (jauge réduite à 172 places lors de la rénovation). Leurs représentations eurent même un grand retentissement sous la présidence de Georges-Louis Arlaud (1869-1944), adepte du naturalisme théâtral, porté à Paris par les comédiens amateurs du Théâtre libre d’André Antoine. Une période faste pour les Amis de l’instruction, seule troupe d’avant-garde à Genève à la fin du XIXe siècle. Continué par Georges Baroz, le théâtre des Amis de l’instruction connut par la suite la concurrence de la troupe de la Comédie, fondée en 1909 par Ernest Fournier, d’abord à la salle communale de Plainpalais, puis au boulevard des Philosophes dès 1913.

Les Salons: 6, rue Bartholoni, tél. 022 808 01 01 et www.les-salons.ch