1719: Genève il y a trois siècles, en vision panoramique

Pour voir Genève telle qu’elle était il y a trois siècles, nul besoin d’une machine à remonter dans le temps. Un peintre actif dans notre ville au XVIIIe siècle en a laissé des vues d’une précision remarquable. Robert Gardelle, né en 1682, est cet habile portraitiste de sa cité natale. Cet art, il le connaît bien. De 1702 à 1710, il est avec son frère Daniel en Allemagne, où les deux jeunes gens copient des portraits de célébrités pour la Bibliothèque de Genève. Cette institution, sise à l’époque dans les locaux de l’Académie (actuel Collège Calvin), est alors le seul réceptacle du savoir à Genève, avant les premiers musées au XIXe siècle.

Les deux jeunes artistes rapportent de Berlin des copies de portraits du roi Charles XII de Suède et du roi Auguste II de Pologne, notamment. La Bibliothèque de Genève (BGE) en est toujours la propriétaire trois siècles plus tard. Ce travail de copiste prépare Robert Gardelle à un métier lucratif. Son frère Daniel, plus attiré par la miniature, ne réussira pas aussi bien que son cadet.

Robert, lui, ajoute à son expérience allemande un perfectionnement à la française, au contact d’un maître incontesté. En 1714, après un bref séjour à Genève, le jeune homme est reparti, cette fois à Paris, où le grand Nicolas de Largillière, de vingt-six ans son aîné, le laisse fréquenter son atelier.

Le miroir de ses toiles

Avec ce précieux bagage, Robert Gardelle est prêt à tendre le miroir de ses toiles au patriciat et à la bourgeoisie de toute la Suisse romande réformée. Les grands noms de Genève, du Pays de Vaud, de Neuchâtel et de Berne défilent devant son chevalet. Des pasteurs et théologiens de renom, Jean-Alphonse Turrettini, de Genève, et Jean-Frédéric Osterwald, de Neuchâtel, sont du nombre.

Les contemporains disent leurs portraits ressemblants, ce qui vaut à Gardelle des commandes jusqu’à un âge avancé. Il meurt à Genève à 84 ans, en 1766, des suites d’une chute sur la tête. Jeune encore, à son retour de Paris, le peintre s’est consacré à quatre vues panoramiques de Genève, dont deux sont reproduites ci-dessus. En 2019, elles portent avec élégance leurs 300 ans d’âge. Peintes à l’huile sur des toiles oblongues de 146 cm sur 60 cm, elles attestent l’attachement de Gardelle pour la terre de ses aïeux, des huguenots de Lyon venus se réfugier à Genève au milieu du XVIe siècle. On peut lire au dos de la vue prise de Frontenex: «Vuës de Genève depuis la maison de M. Saladin à Frontenay, p. par R. Gardelle en 1719.» La présentation de ce tableau par son auteur aux autorités genevoises est inscrite dans le Registre du Conseil en date du 25 janvier 1719. L’artiste annonce qu’il fera porter cette toile à son compatriote Jacques Antoine Arlaud, peintre attitré du régent Philippe d’Orléans au château de Saint-Cloud. Les trois autres vues ont pris le même chemin, car on les retrouve toutes les quatre sur le testament d’Arlaud, qui les lègue à la Bibliothèque de Genève. Elles ornent actuellement le bureau du directeur de la BGE, ce qui les dérobe malheureusement au regard des amoureux de Genève, de son histoire et de ses peintres.

La vue de Frontenex est si précise qu’on distingue, au-delà des Eaux-Vives verdoyantes, la porte de Rive, le bâtiment de 1712 appelé la Discipline, devenu prison de Saint-Antoine, et bien sûr les tours de Saint-Pierre. Sur le panorama de la rade vue d’une maison de la rue de l’Évêché, les bâtisses des Rues-Basses sont toutes représentées. Le port a son aspect défensif et loin du côté des Pâquis, le château Banquet apparaît seul dans les prés. Comme l’écrivait en 1931 le directeur de la BPU, Auguste Bouvier, ces vues de Gardelle «font comprendre l’enthousiasme des voyageurs (du XVIIIe siècle) pour la situation de Genève, où une campagne à la fois agreste et élégante unissait harmonieusement à l’entourage des montagnes et du lac la masse étagée de la ville, de ses remparts et de ses bastions». Il ajoute à l’adresse de ses contemporains: «Elles rappellent enfin une époque heureuse où l’ignorance des hommes et la négligence des édilités n’avaient point encore déshonoré ses abords.» Des mots que bien des amis du patrimoine pourraient reprendre à leur compte neuf décennies plus tard.

