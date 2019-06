Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Hélène Richard-Favre: Ce 6 juin, en pensée avec ...

Ce 6 juin, la France entre autre, a célébré le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Ce même 6 juin et chaque année, la Russie célèbre son grand poète, Alexandre Pouchkine. Cet anniversaire est important et suscite toujours de très nombreux événements qui s’organisent partout dans le pays et à l’étranger aussi, il en avait d’ailleurs déjà été question ici. Ce 6 juin, pour ma part, c’est un moment de partage fort que j’ai vécu, entourée d’amies et d’amis venus pour en savoir un peu plus d’Igor, l’énigmatique personnage de mon dentier livre « Bagdad 2003, sans nouvelles d’Igor ». Associer ces événements les uns aux autres me tient à coeur. (...)

Eric Cornuz: La Vague Verte doit se confirmer dans les urnes !

(...) La multitude de manifestations ou d’initiatives citoyennes à travers les régions et les pays, y compris en Suisse, ne permet pas d’imposer aux gouvernements l’obligation de penser l’avenir autrement, et de prendre les décisions politiques adéquates pour activer les changements demandés. L‘imagination hautement créative de mouvements tels qu’Extinction Rébellion ne parvient pas encore à émouvoir ou seulement titiller les décideurs, qui eux seuls ont les moyens de faire bifurquer notre civilisation avant qu’elle ne se fracasse contre le solide mur de la réalité. (...) Notre principal outil, notre arme de décision massive, consiste à faire bon usage de notre droit de vote et d’élection. Un droit de vote à ne pas négliger quand des initiatives populaires obtiennent le droit d’être portées en votations populaires, ou un droit d’élection pour porter au pouvoir celles et ceux qui partagent nos valeurs et nos préoccupations, et qui s’y réfèreront au moment de voter de nouvelles lois. Je lance un appel aux citoyennes et citoyens de notre pays (...)

Rémi Mogenet: Origines du plaisir de manger

J'ai, il y a quelque temps, contesté la valeur scientifique des intentions prêtées à la nature dans le goût que les êtres vivants avaient de manger, appelé communément instinct de survie – et, comme je m'y attendais, cela a créé du débat. Voire de la polémique. Regarder l'âme des bêtes de façon extérieure ou intellectualisée est très facile, mais rien ne prouve que le plaisir de manger ait la cause qu'on croit. Mais alors, quelle serait-elle? Car rien n'arrive sans cause. Si la nature ou un dieu n'a pas créé cette ruse pour permettre aux espèces de survivre, si les animaux eux-mêmes n'ont pas conscience que c'est pour que leur espèce survive qu'ils ont faim et ont par conséquent du plaisir à l'assouvir, d'où cela vient-il? On a tort de réduire des mouvements de l'âme, fût-elle animale, à des idées préétablies et simplistes, ou à des causes physiques. C'est en explorant l'âme même qu'on parvient à dégager des vérités sur l'âme, ou du moins à distinguer des pistes. (...)

John Goetelen: Les canons du gazon et la pub essentialiste

(...) Contrairement à Alain Finkielkraut, que j’apprécie par ailleurs et qui regrette que les femmes veuillent être comme les hommes en tout, je trouve très logique et naturel que des femmes aient envie de taper dans un ballon. Dès lors plusieurs s’y mettent, on forme des équipes, on organise des fédérations et des compétitions. Quoi de plus normal? Mais chacun a ses propres représentations. Il n’y a pas de blâme. Je regarderai quelques matchs des Bleues. C’est une équipe forte d’individualités expérimentées, Une bonne partie vient de l’Olympique Lyonnais féminine, une des équipes les plus titrées de l’hexagone. Des jeunes femmes talentueuses et bosseuses trouvent une place dans le sport. Mais le foot féminin fera-t-il spectacle? (...)

Pascal Décaillet: Suisse-Europe : bonjour le peuple, adieu les diplomates !

Le NON du Conseil fédéral, à l'instant, à l'Accord-cadre est une bonne nouvelle. Nous appelions, ici même et dans GHI, à ce NON, avant-hier. Pour une fois - la première, depuis bien longtemps - nous voilà donc en phase avec le gouvernement de notre pays, sur la politique européenne, dossier que nous suivons, comme journaliste, depuis plus de trente ans. La campagne EEE du 6 décembre 1992, nous l'avons couverte jour après jour, à fond, sur l'ensemble du pays. La Suisse doit maintenant reprendre à fond le dossier européen. Nous devons savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, quels liens nous entendons tisser avec nos voisins continentaux. Au fond, il n'y a pas de problème Suisse-Europe. Il n'y a qu'un problème de la Suisse face à la Suisse. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Histoire d'enfant de Peter Handke

(...) Ce qui frappe le plus le lecteur, c’est l’absence totale de sentiments, d’amour, de tendresse ou d’une simple affection. Un mur infranchissable est érigé, on ne sait comment ni pourquoi, entre ces deux êtres qui dérivent pourtant l’un de l’autre. J’ai cru reconnaître dans l’un des chapitres une idée développée par Emmanuel Levinas : cet enfant est de moi mais il est différentdifférent de moi. L’adulte (car c’est ainsi que Handke présente son personnage) ne ressent aucune fusion avec l’enfant, je ne dis même pas son enfant, mais simplement l’enfant !! C’est plus qu’étrange. On a l’impression qu’il n’existe plus d’évolution naturelle de l’enfant vers l’adolescence et ensuite vers l’âge adulte. C’est une voie devenue impraticable. Pourquoi ? C’est tout le dessein de cette énigmatique nouvelle. Mais peut être avons nous affaire à un récit autobiographique ? (TDG)