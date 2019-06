Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Gorgui Ndoye: Ismael Lô samedi soir à Genève

Ismael Lô, un fervent défenseur des droits humains,, engagement qui se reflète dans ses chansons, notamment "Jammu Afrika", " Toutes les Femmes sont des REINES", " L'Amour sans Haine", donnera un concert ce samedi 22 juin, 20h, à la salle Pitoëff dans le cadre du 15e anniversaire du site d'information en ligne ContinentPremier.com, basé à Genève. En ouverture de ce concert exceptionnel du chanteur sénégalais, ContinentPremier.com organise son deuxième "Gingembre littéraire", de 17h à 19h. D'éminentes personnalités discuteront des relations entre l'Afrique et les Nations-Unies: l'ONU utile à l'Afrique? La première édition du "Gingembre Littéraire" lancé, le 1er mai, à la Maison internationale des Associations, a rencontré un franc succès. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Hela Ouardi, Les califes maudits

Voici une contribution à la fois étonnante et des plus intéressantes concernant les premiers pas de la nouvelle religion islamique immédiatement après le décès de son fondateur. L’auteure, universitaire tunisienne dont je n’avais encore jamais lu, opte pour une méthodologie qui a commencé par me surprendre, jusqu’au moment où j’ai parcouru l’impressionnante liste d’ouvrages de la tradition musulmane, mis à contribution pour rédiger un récit suivi, prenant parfois les allures d’un roman policier. (...) Si j’ai bien compris la thèse de cet important ouvrage, qui sera suivi, nous dit-on, par quelques autres, il s’agit de montrer, à l’aide de témoignages fiables, qu’un puissant penchant hagiographique musulman a soigneusement mis de côté, que la succession ouverte par la disparition du Prophète ne s’est pas passée dans un climat irénique, comme le prétend une tradition largement apologétique, et que les quatre premiers hommes appelés à occuper le poste prestigieux de calife (remplaçant, lieutenant, tenant lieu de..) furent contestés dès le début par une assemblée de croyants traversés par des courants contraires

Pascal Holenweg: Laisser Malthus reposer en paix. Et nos "identitaires" ratiociner en vain

(...) L'Europe a été la première région du monde à connaître une "transition démographique" (elle y est intervenue il y a deux siècles), c'est-à-dire la réduction du nombre d'enfants par femmes en même temps que celle de la mortalité enfantine et que l'allongement de la durée de vie. Les autres continents y sont entrés plus tardivement, les uns après les autres (et les Etats les uns après les autres), mais ni l'Afrique ni l'Asie n'y sont encore entrées globalement, et les taux de natalité continentaux continuent d'y augmenter (lors même qu'ils diminuent dans certains Etats). L'Afrique pourrait ainsi passer de 1,5 milliard d'habitants en 2017 à 4,5 milliards en 2100, et l'Asie dans le même temps de 4,5 à 4,8 milliards (alors que la population de la Chine décroîtra après 2020) 8,5 milliards d'humains sur terre en 2030, 9,7 milliards en 2050, 11,2 milliards en 2100, est-ce trop ? Ce n'est ni trop, ni trop peu, c'est. Et la terre peut subvenir à leurs besoins. Leurs besoins, pas forcément leurs désirs. (...)

Jean-François Mabut: La lettre d'info d'Yves Daccord dans Heidi.news

Heidi.news, le nouveau site d'information centré sur la science et la santé, basé à Genève, m’envoie sa lettre d’info quotidienne (...) Je retiens qu'Yves Daccord s'est désabonné de Facebook depuis l'affaire de Cambridge Analytica. J'ai trouvé encore sur le plus grand réseau social du monde un profil réduit du directeur qui est inactif depuis 2014."Ce qui m’interpelle, dit le patron du CICR, c’est que les GAFA (manquent le M de Microsoft, le A d'Alibaba, le W de Wechat, le B de Baidu, le T pour Tencet...), et surtout Facebook, ont perdu la notion d’équilibre entre l’éthique et la mise à profits de nos données." Fort bien. Mais quelle est donc cette éthique oubliée? Qui la formule, la prescrit, l'enseigne, en contrôle l'exécution? (...) J'apprends encore dans cette newsletter d'Heidi.news que le CICR d'Yves Daccord exploite la reconnaissance faciale pour retrouver les gens portés disparus sur la base de leur photographie dans l'espoir de regrouper les familles. N'est-ce pas cette même technologie diabolique (?) que le grand pays du seigneur Xi utilise pour surveiller ses concitoyens?

Pascal Décaillet: Allemagne, Ukraine, paravents

(...) C'est l'Allemagne de Mme Merkel, avec l'aide américaine, qui a tout fait pour diviser l'Ukraine, renforcer le très sympathique régime pro-européen, affaiblir et discréditer à tout prix la partie pro-russe du pays. Exactement les mêmes divisions, naguère, dans les terribles circonstances que nous savons, avaient été créées. Exactement les mêmes ! A l'époque, c'était la poudre qui parlait. Aujourd'hui, ce sont les capitaux. C'est cela qui se produit, cela qui est exact, cela qui constitue une réalité géopolitique. Le reste, ce sont des paravents. (TDG)