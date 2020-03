Les volailles Miéral fêtent leur 100e anniversaire

Jetez un œil sur les cartes des plus prestigieux restaurants. Chez Paul Bocuse, Lameloise, Emmanuel Renaut aux Flocons de Sel, Marc Haeberlin à l’Auberge de l’Ill, la Mère Brazier, Joël Robuchon autour du globe et, plus près de nous, Philippe Chevrier au Domaine de Châteauvieux. Vous trouverez, en face d’un poulet pattes bleues ou d’une poularde, la signature Miéral. Le nom du plus prestigieux producteur de volaille de Bresse.

Installé à Montrevel-en-Bresse, il a fêté son centenaire, en compagnie des meilleurs éleveurs de la région, à l’Auberge Bressane de Bourg-en-Bresse. Claude Eugène Miéral a créé l’entreprise en 1919. Roger reprend l’affaire en 1952 au décès de son père. Jean-Claude en fera de même en 1986. En 2009, il passe la main à ses deux fils, Valéry et Florent, et devient le patriarche de la maison, toujours aussi passionné, volubile, à la recherche de l’excellence.

Diversification de la production

La maison Miéral s’est diversifiée au fil des ans. Bien entendu, elle est d’abord connue pour la qualité de ses volailles de Bresse, défendues par une AOP et qui se déclinent en poulets, poulettes, poulardes et, en décembre, chapons, dindes et dindons. Elle produit aussi des canettes de Barbarie, des pintades, des pigeonneaux, des colverts (en automne) et des oies (en décembre).

L’offre est complétée par des volailles Label rouge «Prince des Dombes», des cailles, des lapins et des coquelets. Sans oublier des préparations cuisinées, fonds de poulet, de pintade et de canette, diverses sortes de rillettes et quelques plats toujours axés sur les volatiles.

La concurrence de l’imposant groupe LDC

La concurrence est acharnée car l’entreprise familiale Miéral fait face au groupe LDC (Lambert, Dodard et Chancereul), propriétaire des marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq et Marie. Ce géant de l’agroalimentaire domine le marché de la volaille de Bresse grâce à l’intégration de l’entreprise Au Chapon Bressan. Présidée par Thierry Chancereul, membre du directoire LDC, elle a rejoint le pôle volaille du groupe.

Au Chapon Bressan, installé aussi à Montrevel-en-Bresse, était le principal concurrent de Miéral en haute gastronomie.