Sébastien Erbeia exalte les belles saveurs italiennes

Une ambiance cocooning, un décor rappelant des aspects de la Rome antique, un service à l’italienne (autant dire parfait) et un patron, Sébastien Erbeia, qui maintient le Cheval Blanc de Vandœuvres dans le peloton de tête des tables transalpines genevoises.

Le temps n’a pas de prise sur cette belle auberge de campagne au chic discret. Les soirées y sont douces et gourmandes. Pour démarrer, calamarettis rôtis ou salade d’artichauts? Les premiers se déclinent en petits anneaux dorés, croustillants, iodés, juste relevés par un trait de citron. On se régale!

Les artichauts, débités en lamelles, sont nappés d’une vinaigrette tonique. On pourrait les souhaiter plus al dente, mais le plat reste harmonieux et élégant.

Sébastien Erbeia propose une petite carte de chasse. Au programme, un carpaccio de cerf. L’assiette en rougit de bonheur, couverte de lames de viande pas trop fines pour conserver une bonne mâche. Un filet d’huile d’olive, un voile de poivre, une figue et une tomate mettent en exergue la saveur du gibier. Une très belle composition.

Sébastien Erbeia reste peut-être le dernier restaurateur genevois à proposer en permanence de la cervelle de veau. A priori panée, mais disponible aussi cuisinée au beurre noisette et aux câpres. La version milanaise exige du doigté pour obtenir une enveloppe croustillante et un cœur moelleux. Une technique parfaitement maîtrisée par le chef Julien Foury.

Restons dans cet esprit pour vanter l’escalope de veau traitée de la même manière. Elle s’étale sur toute l’assiette, façon orecchia d’elefante. Le croustillant domine, mais le plaisir est tout aussi intense. À déguster avec un risotto aux bolets assez liquide, dont les grains résistent juste ce qu’il faut sous la dent, la perfection.

Il se marie idéalement aussi avec une saltimbocca réalisée dans la grande tradition: escalopines de veau, indispensable feuille de sauge et fine tranche de jambon, sans doute de Parme. Le poêlage à feu vif explique un aspect légèrement cartonné, mais pas désagréable. Surtout avec ce jus de veau concentré qui se glisse entre les grains de riz. Voluptueux…

Le Cheval Blanc maintient le traditionnel chariot de desserts. Le maître d’hôtel Jean-Marie Calvet nous le présente des étoiles dans les yeux. On le comprend. Alors une touche de tiramisu, une cuillerée de zuppa inglese, quelques fruits rafraîchis et le repas se termine en apothéose… A.G.

Post-scriptum

Carte des vins éclectique.

Note du pain 3,5/5.

Service très professionnel.