Jeab et Extrabrut: deux nouvelles adresses à apéroter et à manger

Vous brûlez de grignoter de bons petits mets en sirotant un verre de vin naturel? De vous prélassez en terrasse sans avoir à choisir entre l’apéro et le souper? Vous avez aimé Marius, le Tablar, Mi Food-Mi Raisin ou le récent Bombar? Ben voilà deux nouvelles adresses pour vous. Deux lieux à apéroter en dînant sur le pouce. Ou l’inverse.

À Carouge, niché au sein du vénérable Olivier de Provence, l’éphémère «Extrabrut» déploie depuis quelques jours sa terrasse autour de la fontaine, à l’ombre du temple de la Cité sarde. Extrabrut, c’est donc un bar à vin, lancé par l’équipe du Passeur de vin. De vin, donc, il en est abondamment question, avec une carte homérique, abritant les flacons de la maison mère, mais aussi des crus grappillés chez maints importateurs de la place. L’œnophile, même à jeun, en a la tête qui tourne. Surtout qu’Extrabrut, comme son nom le suggère, aligne aussi une jolie cave à bulles. Et des liquoreux. Et des rancios. Et des liqueurs. Alouette.

Thaï newlook

Ce n’est pas tout. Sur demande, on peut également zieuter un calepin au look parcheminé où sont notés à la main quelques vins anciens, isolés, rarissimes, confidentiels… Ne redoutez pas pour autant les tarifs: le premier canon est à une thune. On mange avec tout ça. Des assiettes simples mais choisies, concoctées par le chef de l’Olivier, Romain Maillot. Le pâté en croûte mérite la traversée de l’Arve.

À Plainpalais, c’est une adresse déjà respectée qui change de formule. L’excellent thaï Jeab, sis boulevard Saint-Georges, propose désormais tous les soirs des assiettes de bouchées à partager tout en sifflant l’apéritif. Nems, rouleaux variés, brochettes et autres spécialités qui ont fait la gloire de l’enseigne. Exit donc le souper traditionnel, même si deux trois plats plus robustes demeurent boulottables. La carte des vins, axée nature, regorge de topettes de rêve à prix aimables. Bref, à Genève, l’été sera chaud, l’été sera chaud, sur les terrasses, dans les bistrots. (TDG)