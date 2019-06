Genève fond pour une paleta glacée du Mexique

Quand le mercure prend l’ascenseur comme ces derniers jours, bon nombre d’entre nous rêvons de suçoter une glace. Ne culpabilisez pas: c’est humain. Et à Genève en cet été 2019, il y a une glace, toute bête, toute simple, qui a une cote d’enfer. C’est la «paleta» mexicaine. Une glace sur un bout de bois, aux fruits, au sucre et à l’eau. Point barre. Une glace de pauvre. Une glace humble et géniale. Oubliez donc les parfums tordus, les mix improbables de saveurs, les textures de ouf et les couleurs zarbies. La paleta, c’est la glace réduite à sa plus rudimentaire et exaltante expression.

Cet été, on la suçotera à l’espace «Bronzette» quai du Mont-Blanc, tenu par la Hamburger Fondation. Ou à l’Établi. Ou chez les Filles Indignes. Ou au Reposoir. Ou au Nid et à la Pointe, sentier des Saules. Ou chez Cuppin’s. Ou au Village du Soir. Ou au Tropical Corner à Cologny. Bref, on la suçotera à peu près partout où Genève fait la fofolle. À moins de faire un tour à la supérette – de Manor à Globus – pour s’en remplir le congélo. Bref, il y a comme une paletamania en marche.

Foot en Terre Sainte

Derrière ce boum glacé, il y a une toute jeune boîte vaudoise. Benoît Bryand et Arnaud Golay ont vu le jour, grandi et joué au foot en Terre sainte. Arnaud est un baroudeur. Lors d’un grand trip en sac à dos en Amérique du Sud, il découvre la paleta à Guadalajara, Mexique occidental. Coup de foudre. «C’est la glace populaire que l’on trouve au coin de toutes les rues. Un truc artisanal et naturel. Je me suis dit: ça va marcher en Suisse.»

De retour à la maison, il propose à son meilleur ami, Benoît, de lancer la douceur mexicaine sous nos cieux. Benoît est chaud. Tous deux sont étudiants à l’École hôtelière de Lausanne. Ils repartent à Guadalajara apprendre les secrets de fabrication auprès des artisans locaux «et faire un peu la fête aussi». S’offrent la machine idoine, les bâtons, les emballages. Et démarrent l’aventure, dans la chambre d’Arnaud chez ses parents.

Les profs de l’École hôtelière, où ils étudient toujours en parallèle, leur fournissent trucs et conseils: «Un coaching gratuit.» Les débuts sont prometteurs. Tous les sous sont réinvestis. Ils s’installent un labo adapté. S’en vont «taper aux portes». Aujourd’hui, une soixantaine de points de vente en Suisse romande proposent leurs «paletas locas». Des glaces mitonnées à partir de fruits choisis, bios en majorité. Sans additifs, colorants ni trucs dedans. Trop bien. Notez que c’est tout de même un drôle de monde que le nôtre où l’on se retrouve à applaudir et louer des glaces à l’eau sans rien dedans. Mais bon…

Succion caritative

Vous avez dit paletas? Ben en revoilà, fort différentes; celles de Hanno Schatz qui, à l’enseigne de «Kalan», s’est également lancé depuis mai 2018 dans la glace latina. Avec son épouse franco-mexicaine, ce Munichois installé à Lausanne découvre la chose au cours d’un tour du monde. Et décide d’en régaler la Suisse gourmande. Il quitte son job chez un grand chocolatier. Et repart à Mexico pour y apprendre les règles glacées de ce bel artisanat.

«L’idée, c’est de proposer des parfums inspirés à la fois par la Suisse et le Mexique, à partir de produits locaux, 100% bio. J’utilise du lait et de la crème de la ferme.» Loin de la simple glace à l’eau, la paleta vue par Hanno marie les textures et les parfums, avec audace parfois. Il vend ses douceurs d’auteur à de grandes surfaces et détaillants, sur les marchés vaudois ou aux festivaliers échauffés à bord de son food truck. Sur chaque glace vendue, une somme est reversée à une ONG mexicaine qui mène plusieurs projets sociaux et environnementaux. De quoi se réfrigérer la langue en toute bonne conscience. (TDG)