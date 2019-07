Frédéric Calmels ensoleille Le Loti

Dégustation

Laurent-Perrier Brut Blanc de Blancs Nature et Grand Siècle

Stupéfaction! Laurent-Perrier propose, pour la première fois dans sa gamme, une cuvée blanc de blancs (pur chardonnay). Un vin brut nature (sans dosage), qui marque une rupture avec la tradition de cette belle maison de champagne. Sous l’impulsion de Bernard de Nonancourt, les chefs de caves successifs se sont toujours appliqués à réaliser des assemblages à base des trois principaux cépages champenois (chardonnay, pinot noir et meunier), favorisant bien entendu les deux premiers pour les flacons haut de gamme.



Alain Terrier, le chef de caves précédent, expliquait que le chardonnay était trop précieux dans les cuvées existantes pour le consacrer entièrement à un flacon. Lorsque le groupe Laurent-Perrier racheta Château Malakoff (groupement de trois maisons, dont Jeanmaire), il bénéficia d’approvisionnements importants en chardonnay. Et Michel Fauconnet, chef de caves actuel, se mit au travail. Il n’a pas manqué sa cible en composant un vin avec des raisins issus, bien entendu, de la Côte des Blancs (Avize, Cramant, Oiry, Chouilly), mais aussi de la montagne de Reims (Tours-sur-Marne, Villers-Marmery, Rilly-la-Montagne).



Les premiers jouant sur l’élégance et la vivacité, les seconds offrant plus de corps et de vinosité. À la dégustation, Laurent-Perrier Blanc de Blancs Brut Nature propose un nez expressif décliné sur l’agrume, citron, pamplemousse blanc, et une bouche d’une grande fraîcheur, à la tonalité légèrement acidulée, à la belle persistance, à la finale citronnée et à la bulle crémeuse. Si ce vin est merveilleux à l’apéritif, ses perspectives de vieillissement sont réjouissantes.



Laurent-Perrier profite de ce lancement inédit pour présenter son nouveau millésime, 2008. Un champagne (50% chardonnay, 50% pinot noir) aux arômes discrets de fruits jaunes, beurre, biscuit et à la bouche ample, ronde, riche, à l’immense longueur et à la finale fruitée. Autre nouveauté, la cuvée de prestige Grand Siècle (55% chardonnay, 45% pinot noir) s’orne désormais d’un numéro de série. Ce dernier va permettre aux amateurs de connaître les trois millésimes (une constante) qui le composent. Ils pourront aussi acquérir trois versions de ce cru d’exception.



La cuvée actuelle, No 24, est élaborée avec des vins de réserve de 2007, 2006 et 2004. Elle se caractérise par des arômes d’abricot confit, brioche, miel et une bouche souple, fraîche, structurée, longue, élégante. Grand Siècle No 22 (2004, 2002 et 1999), commercialisé en magnum, offre plus d’ampleur et de rondeur, sans perdre un atome de fraîcheur.La maison nous fait enfin rêver avec Grand Siècle No 17 Les Réserves, où se mêlent la puissance de 1990, le charme de 1993 et la vivacité de 1995. Envoûtant… A.G.