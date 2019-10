Franck Guillon concocte des plats savoureux

Franck Guillon avait régalé les Genevois de plats canailles lorsqu’il opérait au Café de l’Étoile, à Vernier. Il y a cinq ans, il s’est lancé dans une nouvelle aventure en redonnant vie à l’Auberge communale de Péron, La Fruitière. Un défi qu’il a relevé avec talent. La Mairie lui a même demandé de participer à l’animation du village.

Franck s’est alors investi dans l’organisation de petits spectacles, de concerts, créant même une scène illuminée de projecteurs encastrés dans le plafond et dotée d’un rideau noir.

Des malakoffs d’anthologie comme à l’Étoile

Mais l’essentiel de son activité est concentré sur la restauration, bien entendu. Sa carte fixe propose quelques incontournables appréciés de la clientèle locale, fondue bourguignonne, vigneronne ou moitié-moitié suisse (gruyère et vacherin fribourgeois selon la tradition), tartare de bœuf, hamburgers. Mais surtout des malakoffs, qui avaient déjà fait sa gloire à Vernier. Pas question d’y échapper. On vous explique.

Le chef crée une imposante boule de fromage, la pose sur un croûton très mince (5 mm). La composition plonge alors dans la friteuse. «La durée de cuisson est chronométrée, explique-t-il. Trois minutes de chaque côté, pas plus! Si je retourne le malakoff une fois de plus, il se gorge de graisse. Alors, à la seconde près, il sort de l’huile brûlante et sèche sur du papier absorbant.»

À la dégustation, un plaisir intense: croustillant en surface, fondant à cœur, et le socle craque sous la dent sans dégager un atome d’huile. La perfection. Cela se déguste à petites bouchées en compagnie d’une salade mêlée à l’assaisonnement maison tonique.

Les autres plats n’ont rien à envier à cette entrée en matière réussie. À commencer par ces crevettes sauvages arrivées de Madagascar. Elles se balancent, entières, sur un châssis en bois comme pour se faire plus désirées. Elles se décortiquent du bout des doigts avant de plonger dans une sauce calypso parfumée où le paprika est remplacé par du piment d’Espelette lui donnant une intensité intéressante.

La bavette de bœuf qui débarque ne s’est pas attardée dans la poêle fortement chauffée. Une cuisson à feu vif qui débouche sur une surface caramélisée et un cœur saignant. Une viande d’une tendreté irréprochable, un beurre Café de Paris s’insinuant entre les fibres, des frites fraîches à la manière campagnarde, une mousseline de potiron, une tomate cocktail rôtie, quelques haricots verts encore croquants et un papet de poireaux agrémenté de gruyère. Que demander de plus?

Onglet de veau aux chanterelles

Un onglet de veau, par exemple. Qui a subi le même type de cuisson que la bavette. Très rose, il fond en bouche, souligné d’un jus concentré et sapide et d’une poignée de chanterelles. La carte annonce, en accompagnement, des gnocchis de polenta au vacherin fribourgeois.

«Mon grand-père était de Broc», raconte Franck. Ce qui explique la présence de fromages du pays gruérien, mais pas l’intitulé du plat. Car en guise de gnocchis, deux gâteaux de polenta trônent sur l’assiette. Oh! Ils sont délicieux, décorés d’un coulis de tomates et d’herbes aromatiques.

Pour pinailler, comme d’habitude, on peut se demander si la polenta fine était un choix judicieux. Pour de vrais gnocchis certainement, pour la composition proposée, un grain moyen aurait mieux convenu. Mais, chef, ne changez rien, c’était parfait!

«Toute notre cuisine est maison!» s’exclame Franck Guillon lorsqu’on lui pose la question de l’origine de la glace garnissant le parfait praliné au coulis de Toblerone. Elle partage la vedette avec deux meringues, elles aussi maison! L’ensemble est vraiment gourmand, le choix du chocolat apportant une sensation granuleuse tout à fait délicieuse.

Oui, la cuisine de La Fruitière mérite une visite. Il suffit de s’engager sur la semi-autoroute qui mène à Thoiry et de poursuivre sa route sur quelques kilomètres. Élémentaire, non?

Post-scriptum

Carte des vins éclectique.

Note du pain 4,5/5.

Service attentionné.