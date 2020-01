Deux bons plans bachiques de Dame Glou à Genève

Dans les frimas de janvier, Dame Glou s’est rendue à la campagne. En chemin, elle a fait une halte bienfaisante dans une boutique au nom prometteur: Des Racines et des Vins. Lovée au cœur du Vieux-Vésenaz, l’enseigne dédie son espace aux nectars bios, biodynamiques et naturels. Les lieux ont été ouverts il y a tout juste un an par Sébastien Breuillard. Mais cela fait depuis 2006 que ce grand gaillard roux vend du vin à Vésenaz, dans son magasin Les Trois Bouchons, que les amateurs de crus plus conventionnels, de grands noms et de flacons rares connaissent bien.

Sauf que notre homme s’avère aussi passionné par les jus vivants, produits par des vignerons qui travaillent loin des standards et dans le respect de la vie du sol. Inclination qu’il a choisie d’épanouir à l’adresse des Racines et des Vins, donc. Le patron explique avoir toujours cherché l’équilibre dans le breuvage. «J’aime le côté tendu et fruité que confèrent les approches biodynamique et nature, explique-t-il. Ce sont ces vins ce que je bois à titre personnel.»

Défendre les petits domaines

Sébastien proposait ces quilles d’artisans dans sa première échoppe, discrètement toutefois: «Certains clients sont un peu réfractaires lorsqu’on leur parle de ces crus, alors je ne communiquais pas là-dessus. Je me suis dit qu’ouvrir un autre point de vente faciliterait les choses.» Des Racines et des Vins offre toutes sortes d’alléchantes bouteilles – environ 250 références au total. Le credo du marchand? Défendre et représenter avant tout les petits domaines, dont la production ressemble à ceux qui la font. «Souvent, chez les vignerons qui ne possèdent que quelques hectares, c’est encore meilleur. Ils connaissent chaque pied de vigne et leur terroir sur le bout des doigts.»

Lors de cette première incursion, on est reparti avec quelques flacons poétiques. Dans notre carton, notamment, la gamme élaborée par Lori Haon, établi depuis 2016 sur les 15 hectares du Domaine du Petit Oratoire, à Valliguières (Gard). Ce jeune et talentueux viticulteur n’utilise aucun produit chimique et n’ajoute pas de sulfites. On s’est mis en bouche avec la bien nommée Partouze, une cuvée qui assemble 13 cépages sans souci du qu’en-dira-t-on. Ni vraiment rouge, ni tout à fait blanc, ni complètement rosé, cet ovni du glou manifeste une grande fraîcheur et une jolie structure n’entravant pas l’éclat du fruit. Il vaut la peine de l’ouvrir à l’avance: les petits décilitres restés au fond de la bouteille étaient encore plus savoureux trois jours après, signe d’un sain aplomb.

Du même, on a aussi ouvert – et aimé [Espace fine] ! – Les Gobelets du Jardin, où s’exprime, avec ce qu’il faut de tension, la puissante trinité du Sud, grenache, syrah, carignan. Il y a quelque chose de la garrigue là-dedans. Une fois encore, on débouche et on va se promener pour aiguiser sa soif et laisser les arômes s’exprimer. Avant de siroter.

Chez Vinivore valsent les crus

Quelques semaines auparavant, on avait eu l’occasion de faire une dégustation terrible chez Vinivore SA. Point de boutique ni de pignon sur rue pour cette petite entreprise familiale nichée à Carouge dans les locaux d’une autre société spécialisée en… installations sanitaires. C’est que le patron, Florian Lavizzari, a un penchant sérieux pour le vin. Nature et vibrant, le vin, même s’il confesse tout sourire ne pas cracher sur un verre de blanc plein de soufre, de temps à autre.

Bref, un jour lointain, au Café des Négociants, Florian a rencontré Sam Sebti, un sommelier au sourire gorgé de soleil marseillais et qui, en matière de compétence ès jus d’artistes, est plutôt du genre modèle de course. Ils s’embarquent dans l’aventure Vinivore, Florian le nez dans la paperasse, Sam au pilotage de la cave. Presque une décennie plus tard, ils nous reçoivent royalement, en compagnie de leur acolyte Thibault Tornare – Jacqueline et Benjamin Lavizzari ainsi que Laurent Berney complètent le sextet qui conduit la joyeuse affaire.

Et les dives bouteilles ont valsé. Impossible d’en faire ici la liste exhaustive, mais relevons quelques pépites. Le Qvevri tout en finesse du Domaine Clos du Tue-Bœuf a ouvert les hostilités: ce sauvignon blanc à la robe ambrée est macéré en amphores géorgiennes (grandes jarres oblongues de terre cuite du nom de qvevri) par les frères Thierry et Jean-Marie Puzelat dans le val de Loire.

Un glorieux flacon

C’est à deux pas de chez nous, dans le Bugey, que François Grinand concocte des merveilles en sa Vigne du Perron: son Katapnha est imprononçable mais on s’en bat l’œil, ce chardonnay vous colle de l’émotion dans le palais. Direction le Beaujolais, avec un Brouilly 2017 débordant de fruit et de fraîcheur de chez Alex Foillard, puis la splendide syrah de la Ferme des Sept Lunes, dans l’appellation Saint-Joseph. Baptisée Chemin faisant, cette cuvée 2013 élégante, délicate et profonde prouve une fois encore tout l’art de Jean Delobre. Un glorieux flacon.

Et à la fin, Dame Glou entra en lévitation: devant ses quinquets ébaubis trônait une Grande Arnaque 2007, le Saint-Graal pinardesque des fans d’Andrea Calek, vigneron tchèque ascendant punk installé en Ardèche. Ce vin mystère et éphémère, qui a rempli une poignée de fûts durant deux ans, est aujourd’hui pratiquement introuvable – bénis soient ceux qui ont eu la sagesse d’en faire collection.

À Genève, Vinivore fournit bon nombre de restaurateurs et bars à vins qui vont bien (le Bombar, Yeast, Chez Marius, L’Artichaut, le Bleu Nuit, le Bologne, pour ne citer qu’eux), mais aussi les particuliers, avec livraison gratuite à domicile dès la première bouteille.

Des Racines et des Vins Ch. du Vieux-Vésenaz 34, 1222 Vésenaz. www.desracinesetdesvins.com

Vinivore Infos: sam@vinivore.ch

«Glou guide», une bible pour les fidèles du vin vivant

Une fois n’est pas coutume, Dame Glou a remplacé pour un soir le saint picrate par une saine lecture. C’est qu’elle a reçu de la part d’une amie chère un petit livre aussi utile qu’attrayant, dégoté à la Librairie du Boulevard (34, rue de Carouge). Intitulé «Glou Guide, 150 vins naturels exquis à 15 euros maxi», l’ouvrage a été commis l’an passé par Antonin Iommi-Amunategui et Jérémie Couston, deux journalistes français toqués de vins sincères, option démocratique – notons qu’un tome 2 est sorti cet été.

La préface est «éclair», parce que personne ne la lit, selon son auteur, Jacques Néauport, une légende absolue du vin naturel, qui fut le compagnon de route d’un autre immense monsieur, j’ai nommé Jules Chauvet, considéré comme le père du mouvement (consulter ses notes de dégustation revient à entrer en religion). Niveau caution, le «Glou Guide» se pose donc là.

Oubliez les appellations, dont l’esprit originel a été «dévoyé au profit des industriels», comme l’explique l’avant-propos. Ce vade-mecum «à mille lieues des guides bornés, ces vieux machins rouges ou verts», offre un classement pour le moins original des vins, du moins cher au plus cher – étant entendu que le plus cher demeure parfaitement abordable: 20 euros, hors catégorie, pour le somptueux Tavel du Domaine de l’Anglore d’Éric Pfifferling.

Le manuel présente une bouteille par page, escortée d’un menu descriptif à la fois sérieux et déjanté, avec le prix du flacon ainsi que l’adresse de l’artisan. Pour s’orienter, il y a tout de même plusieurs outils de recherche à la fin de l’opus, sous forme d’index. On peut y pister les 150 jus par région, par cépage, par vigneronne et vigneron, et surtout, c’est notre préféré, par genre. Au nombre de quatre et identifiés par autant de pictogrammes, ils permettent de choisir son pinard selon l’humeur du moment – «classique», «buvabilité», «hardcore» ou «waouh». Ceux que les vins naturels intimident encore un chouïa s’orienteront vers les quilles estampillées «classique», alors que ceux qui n’aiment rien tant que les jus malpolis et goguenards opteront pour les crus «hardcore».

Cerise sur le gâteau, le «Glou Guide» propose encore une vaste liste de cavistes où dénicher ces merveilles. À Genève, il a repéré Le Passeur de Vin, bien entendu, et de l’autre côté de la frontière, La Nature du Vin, à Saint-Julien-en-Genevois, enseigne hautement recommandable dont je vous parlerai sûrement bientôt.