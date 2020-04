Denis Martin marie subtilement tartare de bœuf et asperges

Denis Martin aime magnifier les produits avec sa cuisine moderne, des produits de proximité d’abord mais aussi ce qu’on ne trouve pas ici, depuis des bars de lignes à des langoustines, des turbots aux vraies Saint-Jacques. Ici, il propose un beau mariage.

Ingrédients pour quatre en entrée. Le bœuf: 400 g de rumpsteak de bœuf Simmental, 1 cs d’huile d’olive, 1 cc de vinaigre vin rouge, 1 cc de graines de sésame grillées, sel et poivre du moulin. La sauce poivrons: 3 poivrons rouges, 1 cs de vinaigre de vin rouge, 1 pomme verte. Les asperges: 12 asperges vertes sauvages très fines, 1 cc de gingembre frais râpé, ½ piment thaï, 1 gousse d’ail, 1 cc de Nuoc-Mâm.

Le bœuf Taillez le bœuf en tartare pas trop fin, assaisonnez-le d’huile d’olive, de sel, de poivre, de graines de sésame et d’un filet de vinaigre (à réaliser au dernier moment, il faut vraiment garder le côté cru à la viande).

La sauce poivrons Taillez les poivrons non pelés, épépinés et la pomme non pelée en gros dés, ajoutez le tout avec le vinaigre dans un sac sous-vide. Faites cuire au micro-ondes. Lorsque le sachet gonfle, stoppez la cuisson, laissez bien tiédir. Réalisez 4 à 5 fois cette opération. Laissez tiédir à nouveau le sachet, attention à ne jamais ouvrir à chaud (risque de brûlure). Mixez et passez au chinois pour récupérer les peaux.

Les asperges Chauffez l’huile d’arachide dans un wok et faites-y sauter l’ail 3 minutes, à feu pas trop fort, jusqu’à ce que l’ail commence tout juste à dorer. Placez-y les asperges et le piment, laissez tirer tout doucement, ajoutez le gingembre au dernier moment avec le Nuoc-Mâm. Dressez à votre guise.