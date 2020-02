La campagne se fait gourmande dans le charmant Café de Peney

Parmi les restaurants de la campagne genevoise, le Café de Peney reste, depuis que Yannick Geoffroy s’est installé en cuisine, une adresse intéressante. Le chef propose une cuisine traditionnelle, qu’on n’a pas envie de définir comme bistronomique, même si les prix restent relativement solides, en particulier pour les vins, même genevois.

Le décor est charmant, en été la terrasse devient magique, alors installons-nous pour découvrir la carte d’hiver de Yannick Geoffroy. Qui aime bien confectionner des tartares. Il hache donc du bœuf au couteau pour obtenir une mâche agréable doublée d’une texture soyeuse très agréable. Un résultat obtenu par addition de moutarde et peut-être de mayonnaise.

Quelques minuscules touches croquantes, cornichon, oignon (doux sans doute) additionnées de ciboulette et de piment (d’Espelette?) complètent l’harmonie aromatique de la préparation. Elle est en prime escortée d’une fine tranche de pain grillé, légèrement frotté à l’ail et beurré. Un tartare parfait en somme...

Belles Saint-Jacques marinées au citron vert

On peut pourtant lui préférer des Saint-Jacques de belle naissance (pas des américaines!), taillées en larges lamelles, marinées au citron vert et parsemées d’aneth. Une gourmandise!

Le lapereau confit en gelée dans sa robe de carotte se révèle, lui, moins tonique. L’assaisonnement est si discret que les saveurs s’évanouissent. Sa chair n’est d’ailleurs pas goûteuse par définition, alors elle mérite un sérieux coup de pouce du cuisinier. Heureusement, moulins à sel et poivre trônent sur la table.

Cuisses de grenouilles fraîches en persillade

Yannick Geoffroy aime les beaux produits, ses cuisses de grenouilles fraîches proviennent donc du célèbre producteur de Vallorbes. Et sont préparées avec tout le soin qu’elles méritent. Dorées au beurre, agrémentées d’une persillade pas trop marquée en ail, elles se grignotent avec plaisir du bout des doigts. Elles sont surtout posées sur une mousseline de pommes de terre aérienne soulignée à l’ail doux.

Les amateurs de cochon se jetteront, eux, sur une échine laquée de sauce teriyaki et rôtie. Elle est associée à du chou vert longuement confit, une julienne de lard croustillant et une purée de pommes de terre. Un plat d’hiver savoureux qui requinque le corps et l’esprit.

Post-scriptum Carte surtout genevoise, à prix sévères. Note du pain 4/5. Service attentif.