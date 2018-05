À table au bout du lac pour fêter la perche

«Ce poisson a quelque chose de mythique», souffle d’un air solennel Cédric Robert, gouverneur de la très sérieuse Confrérie de la Perche. Son organisation, qui compte parmi ses 150 membres la présidente du conseil d’État Nuria Gorrite, a réuni ce week-end au bout du lac les amateurs d’un mets typique de la région lémanique.

Pour célébrer le percidé à sa juste valeur, le public a pu le savourer d’une façon inédite. La star du jour a en effet été apprêtée à la bourguignonne, en compagnie de ses congénères lacustres l’omble chevalier, le brochet, l’écrevisse et la féra. Une première. «Le but est de renouer avec une certaine tradition des produits du lac, mais en les réinventant», explique Cédric Robert. La recette est en effet bien éloignée des traditionnelles perches meunières qui ont bercé l’enfance des chevaliers de la Confrérie de la Perche. En effet, l’organisation trouve son origine dans le restaurant Le Raisin, fameuse institution de Villeneuve où l’on venait de loin à la ronde pour déguster les filets de perche. «Ils servaient 1200 assiettes par week-end. Leur goût avait une touche magique», explique avec des étoiles dans les yeux Baptiste Briatico, lieutenant gouvernal de la Confrérie. Mais voilà, le restaurant a fermé et personne n’a été en mesure de le reprendre. Un symbole de la région est tombé. C’est pourquoi, en 2015, des nostalgiques de l’enseigne ont décidé de perpétuer la tradition villeneuvoise de ce mets.

Si le brochet et la féra servis sous la grande tente sont issus du lac Léman, ce n’est malheureusement pas le cas de la perche, qui a été importée d’Estonie. L’espèce est en effet en train de se reproduire et ne peut être pêchée. Mais même hors de cette période de frai, l’arrivage de perches du lac est insuffisant pour satisfaire tous les palais. (TDG)